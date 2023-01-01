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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230101/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-أكثر-من-100-جندي-أوكراني-على-محور-دونيتسك-1071818387.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني على محور دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني على محور دونيتسك
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة قضت خلال هجوم، على محور دونيتسك، على أكثر من 110 عسكريا أوكرانيا. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T12:07+0000
2023-01-01T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال البيان إنه "على محور دونيتسك، تواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية، ونتيجة للأضرار التي ألحقتها نيران وعمليات الوحدات الروسية، تم القضاء على أكثر من 110 من العسكريين الأوكرانيين ومركبتي قتال مشاة وخمس مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات عسكرية خاصة في يوم واحد".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني على محور دونيتسك

12:07 GMT 01.01.2023 (تم التحديث: 12:11 GMT 01.01.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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يتبع
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة قضت خلال هجوم، على محور دونيتسك، على أكثر من 110 عسكريا أوكرانيا.
وقال البيان إنه "على محور دونيتسك، تواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية، ونتيجة للأضرار التي ألحقتها نيران وعمليات الوحدات الروسية، تم القضاء على أكثر من 110 من العسكريين الأوكرانيين ومركبتي قتال مشاة وخمس مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات عسكرية خاصة في يوم واحد".
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