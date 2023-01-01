https://sputnikarabic.ae/20230101/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-أكثر-من-100-جندي-أوكراني-على-محور-دونيتسك-1071818387.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني على محور دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني على محور دونيتسك
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة قضت خلال هجوم، على محور دونيتسك، على أكثر من 110 عسكريا أوكرانيا. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T12:07+0000
2023-01-01T12:07+0000
2023-01-01T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال البيان إنه "على محور دونيتسك، تواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية، ونتيجة للأضرار التي ألحقتها نيران وعمليات الوحدات الروسية، تم القضاء على أكثر من 110 من العسكريين الأوكرانيين ومركبتي قتال مشاة وخمس مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات عسكرية خاصة في يوم واحد".
سبوتنيك عربي
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني على محور دونيتسك
12:07 GMT 01.01.2023 (تم التحديث: 12:11 GMT 01.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة قضت خلال هجوم، على محور دونيتسك، على أكثر من 110 عسكريا أوكرانيا.
وقال البيان إنه "على محور دونيتسك، تواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية، ونتيجة للأضرار التي ألحقتها نيران وعمليات الوحدات الروسية، تم القضاء على أكثر من 110 من العسكريين الأوكرانيين ومركبتي قتال مشاة وخمس مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات عسكرية خاصة في يوم واحد".