https://sputnikarabic.ae/20230101/700-حريق-في-بولندا-ليلة-رأس-السنة-بسبب-الألعاب-النارية--1071820305.html
700 حريق في بولندا ليلة رأس السنة بسبب الألعاب النارية
700 حريق في بولندا ليلة رأس السنة بسبب الألعاب النارية
تسببت الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة في إشعال 700 حريق، في انحاء متفرقة من بولندا، إضافة لمقتل شخصين. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T13:17+0000
2023-01-01T13:17+0000
2023-01-01T13:17+0000
العالم
بولندا
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وارسو- سبوتنيك. وحسب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم خدمة الإطفاء الحكومية كارول كيرزكوفسكي، اليوم الأحد، فقد لقي شخصان مصرعهما، ووقع نحو 700 حريق في بولندا بسبب الألعاب النارية بمناسبة رأس السنة الجديدة.وقال كيرزكوفسكي للصحفيين: "في ليلة رأس السنة الجديدة ، تم تسجيل حوالي 700 حريق بسبب الألعاب النارية، وفي أغلب الأحيان، كانت هناك حرائق في صناديق القمامة، والسيارات"، لافتا إلى أن 12 مركبة تضررت بسبب تلك الحرائق.وأوضح أنه تم استدعاء رجال الإطفاء أكثر من 1200 مرة عشية رأس السنة الجديدة، حيث تبين أن 149 من تلك الاستدعاءات كانت غير صحيحة.طالع أيضا: السلطات التونسية: إحباط 6 محاولات هجرة وإنقاذ 108 أشخاص تعرضت مراكبهم للغرق ليلة رأس السنة
https://sputnikarabic.ae/20230101/ليلة-رأس-السنة-في-لبنان-الصليب-الأحمر-يعلن-عن-423-نداء-إغاثة-طارئ-حتى-صباح-اليوم-1071817644.html
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العالم, بولندا
700 حريق في بولندا ليلة رأس السنة بسبب الألعاب النارية
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تسببت الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة في إشعال 700 حريق، في انحاء متفرقة من بولندا، إضافة لمقتل شخصين.
وارسو- سبوتنيك. وحسب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم خدمة الإطفاء الحكومية كارول كيرزكوفسكي، اليوم الأحد، فقد لقي شخصان مصرعهما، ووقع نحو 700 حريق في بولندا بسبب الألعاب النارية بمناسبة رأس السنة الجديدة.
وقال كيرزكوفسكي للصحفيين: "في ليلة رأس السنة الجديدة ، تم تسجيل حوالي
700 حريق بسبب الألعاب النارية، وفي أغلب الأحيان، كانت هناك حرائق في صناديق القمامة، والسيارات"، لافتا إلى أن 12 مركبة تضررت بسبب تلك الحرائق.
وأشار المتحدث باسم خدمة الإطفاء الحكومية البولندية إلى وفاة شخصين، وإصابة 7 آخرين بجروح نتيجة الحرائق.
وأوضح أنه تم استدعاء رجال الإطفاء أكثر من 1200 مرة عشية رأس السنة الجديدة، حيث تبين أن 149 من تلك الاستدعاءات كانت غير صحيحة.