https://sputnikarabic.ae/20230102/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-30-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-1071852022.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 30 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 30 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الإثنين القضاء على ما يصل إلى 30 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين وثلاث مركبات عسكرية أخرى على محور... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T13:22+0000
2023-01-02T13:22+0000
2023-01-02T13:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونتيجة الضربات بأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية على نقاط الانتشار المؤقت لوحدات "الفيلق الأجنبي" في مناطق مستوطنات ماركوفو وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوسينوفو في مقاطعة خاركوف، تم القضاء على أكثر من 70 مرتزق أجنبي، وأصيب أكثر من 100 آخرين.وعلى محور كراسني ليمان، استهدفت نيران المدفعية وحدات من الألوية 13 و 95 في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وثلاث ناقلات جند مدرعة وشاحنتيي بيك أب.ودحرت القوات الروسية على محور دونيتسك وحدات المشاة المؤللة التابعة للواء االـ60 وألوية الهجوم الجوي 79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث حررت مساحات جديدة، وبلغت خسائر العدو 70 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات قتال مشاة وخمس مركبات.واستهدفت القوات الروسية مواقع قوات نظام كييف على محور جنوب دونيتسك مما أدى لمقتل 40 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 مركبات مصفحة وشاحنتي بيك أب.وتم تدمير مستودعين للصواريخ وأسلحة المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع وقود لواء الدفاع الإقليمي 102 في منطقة دنيبروبيتروفسك، بالإضافة لمخزن الوقود لمجموعة قوات القوات المسلحة الأوكرانية "خورتيتسا" في مناطق مستوطنات أريخوف ومالينكوفكا وزاليزنيتشنوي في مقاطعة زابوروجيه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 30 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك
13:22 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 13:39 GMT 02.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الإثنين القضاء على ما يصل إلى 30 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين وثلاث مركبات عسكرية أخرى على محور كوبيانسك.
ونتيجة الضربات بأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية على نقاط الانتشار المؤقت لوحدات "الفيلق الأجنبي" في مناطق مستوطنات ماركوفو وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوسينوفو في مقاطعة خاركوف، تم القضاء على أكثر من 70 مرتزق أجنبي، وأصيب أكثر من 100 آخرين.
وعلى محور كراسني ليمان، استهدفت نيران المدفعية وحدات من الألوية 13 و 95 في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وثلاث ناقلات جند مدرعة وشاحنتيي بيك أب.ودحرت القوات الروسية على محور دونيتسك وحدات المشاة المؤللة التابعة للواء االـ60 وألوية الهجوم الجوي 79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث حررت مساحات جديدة، وبلغت خسائر العدو 70 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات قتال مشاة وخمس مركبات.
ودحرت القوات الروسية على محور دونيتسك وحدات المشاة المؤللة التابعة للواء االـ60 وألوية الهجوم الجوي 79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث حررت مساحات جديدة، وبلغت خسائر العدو 70 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات قتال مشاة وخمس مركبات عسكرية أخرى.
واستهدفت القوات الروسية مواقع قوات نظام كييف على محور جنوب دونيتسك مما أدى لمقتل 40 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 مركبات مصفحة وشاحنتي بيك أب.
وتم تدمير مستودعين للصواريخ وأسلحة المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع وقود لواء الدفاع الإقليمي 102 في منطقة دنيبروبيتروفسك، بالإضافة لمخزن الوقود لمجموعة قوات القوات المسلحة الأوكرانية "خورتيتسا" في مناطق مستوطنات أريخوف ومالينكوفكا وزاليزنيتشنوي في مقاطعة زابوروجيه.
وفي بلدات تشاسوف يار ومينكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مدفعين أمريكيي الصنع من طراز "إم 777" في مواقع إطلاق النار، في منطقة أنتونوفكا ، إضافة لمدفعية ذاتية الدفع بولندية الصنع من طراز "كراب"في بلدة أنتونوفكا في مقاطعة خيرسون، وأربعة مدافع هاوتزر أوكرانية "دي-30" بالقرب من قرية سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.