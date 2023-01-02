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https://sputnikarabic.ae/20230102/السيسي-يحث-نتنياهو-على-تجنب-أية-إجراءات-قد-تشعل-التوترات-الإقليمية-1071843441.html
السيسي يحث نتنياهو على تجنب "أية إجراءات" قد تشعل التوترات الإقليمية
السيسي يحث نتنياهو على تجنب "أية إجراءات" قد تشعل التوترات الإقليمية
حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة الإسرائيلية المتشددة الجديدة على تجنب "أية إجراءات" من شأنها أن تؤدي إلى اشتعال التوترات الإقليمية. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T09:13+0000
2023-01-02T09:13+0000
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جاء هذا خلال اتصال هاتفي، يوم الأحد، لتهنئة بنيامين نتنياهو على عودته إلى منصبه، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.تحدث الزعيمان بعد أيام من تأدية حكومة نتنياهو لليمين الدستورية، متعهدة بجعل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة على رأس أولوياتها.ووفقا للبيان، فقد أكد السيسي على "ضرورة تجنب أية إجراءات قد تؤدي إلى توتر الأوضاع، وإلى المزيد من التعقيدات في المشهد الإقليمي".وقال السيسي أيضا إن حكومته ستواصل جهودها من أجل "الحفاظ على الهدوء" بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب البيان.والخميس الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية التي شكلها نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست، بعد الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.ويقود زعيم حزب الليكود نتنياهو (73 عاما) إسرائيل على رأس ائتلاف حكومي يضم أحزابا من أقصى اليمين، وسط مخاوف من نهجها فيما يتعلق بملفات عدة لاسيما الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس والأقلية العربية في إسرائيل.
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أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم العربي
أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم العربي

السيسي يحث نتنياهو على تجنب "أية إجراءات" قد تشعل التوترات الإقليمية

09:13 GMT 02.01.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة الإسرائيلية المتشددة الجديدة على تجنب "أية إجراءات" من شأنها أن تؤدي إلى اشتعال التوترات الإقليمية.
جاء هذا خلال اتصال هاتفي، يوم الأحد، لتهنئة بنيامين نتنياهو على عودته إلى منصبه، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
السيسي يوجه بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز الجهود بالاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة
أمس, 21:31 GMT
تحدث الزعيمان بعد أيام من تأدية حكومة نتنياهو لليمين الدستورية، متعهدة بجعل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة على رأس أولوياتها.
ووفقا للبيان، فقد أكد السيسي على "ضرورة تجنب أية إجراءات قد تؤدي إلى توتر الأوضاع، وإلى المزيد من التعقيدات في المشهد الإقليمي".
وقال السيسي أيضا إن حكومته ستواصل جهودها من أجل "الحفاظ على الهدوء" بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب البيان.
والخميس الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية التي شكلها نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست، بعد الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويقود زعيم حزب الليكود نتنياهو (73 عاما) إسرائيل على رأس ائتلاف حكومي يضم أحزابا من أقصى اليمين، وسط مخاوف من نهجها فيما يتعلق بملفات عدة لاسيما الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس والأقلية العربية في إسرائيل.
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