https://sputnikarabic.ae/20230103/رونالدو-يكشف-عن-رفضه-عروض-كثيرة-قبل-الانضمام-إلى-النصر-السعودي-1071908899.html

رونالدو يكشف عن رفضه عروض كثيرة قبل الانضمام إلى النصر السعودي

رونالدو يكشف عن رفضه عروض كثيرة قبل الانضمام إلى النصر السعودي

قدم نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، نجمه الجديد كريستيانو رونالدو للجماهير، حيث قال رئيس الفريق إن اللاعب البرتغالي يستحق أن يكون الأعلى أجرا على هذا... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T21:45+0000

2023-01-03T21:45+0000

2023-01-03T21:45+0000

مجتمع

رياضة

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

السعودية

أخبار السعودية اليوم

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وقال رونالدو إنه رفض "العديد من الأندية" في جميع أنحاء العالم لإكمال الصفقة، والتي ينظر إليها كواحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة، والتي قد تكسبه ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا.لم يؤكد رئيس نادي النصر مصلي المعمر الأرقام الدقيقة في العقد الممتد لعامين ونصف. لكنه قال: "إنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم لذا من الطبيعي أن يكون الأعلى من حيث التكلفة أو الراتب. هذا شيء يستحقه حقا، لذا فإن المبلغ الذي سيأخذه يستحقه حقا".جرى تقديم رونالدو لآلاف المشجعين في ملعب النصر "مرسول" في أجواء احتفالية على خلفية الألعاب النارية وآلات الدخان. سيلعب مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق في الدوري السعودي للمحترفين بعد رفض عروض من أوروبا وأمريكا الشمالية وخارجها.قال رونالدو في مؤتمر صحفي: "أنا فخور جدا باتخاذ هذا القرار الكبير في حياتي، حيث اكتمل عملي في أوروبا، وفزت بكل شيء ولعبت لأهم الأندية في أوروبا. هذا تحد جديد".لا أحد يعرف هذا، لكن كان لدي العديد من الفرص في أوروبا والبرازيل وأستراليا والولايات المتحدة وحتى البرتغال، وحاولت العديد من الأندية التعاقد معي. أعطيت كلمتي لهذا النادي (النصر)، وأريد أن أعطي رؤية مختلفة لهذا البلد وكرة القدم، لهذا انتهزت هذه الفرصة".سيلعب البرتغالي الدولي البالغ من العمر 37 عاما، والذي فاز بخمس جوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، خارج أوروبا لأول مرة في مسيرته الطويلة.وأضاف رونالدو: "جئت إلى هنا للفوز واللعب والاستمتاع وأن أكون جزءا من نجاح البلد وثقافته. أريد أن أجعلكم جميعا سعداء، وهذا هو هدفي".

https://sputnikarabic.ae/20230103/رونالدو-قد-ينضم-في-الصيف-إلى-فريق-إنجليزي-مملوك-للسعودية-بموجب-شرط-في-العقد-1071877619.html

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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية, أخبار السعودية اليوم