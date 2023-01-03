https://sputnikarabic.ae/20230103/واشنطن-وسيئول-تخططان-للرد-على-أي-استخدام-محتمل-للنووي-من-قبل-كوريا-الشمالية--1071891279.html

واشنطن وسيئول تخططان للرد على أي استخدام محتمل للنووي من قبل كوريا الشمالية

واشنطن وسيئول تخططان للرد على أي استخدام محتمل للنووي من قبل كوريا الشمالية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء أن واشنطن وسيئول تخططان لرد "منسق فعال" في حال استخدمت كوريا الشمالية أسلحة نووية. 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T14:36+0000

2023-01-03T14:36+0000

2023-01-03T14:36+0000

كوريا الشمالية

نووي

الولايات المتحدة الأمريكية

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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بحسب "فرانس برس".وقال المسؤول الأمريكي إن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، والرئيس الأمريكي جو بايدن "كلفا فريقيهما بالتخطيط لرد منسق فعال لمواجهة مجموعة من السيناريوهات، بما في ذلك استخدام كوريا الشمالية للنووي".وفي وقت سابق اليوم، أكدت الرئاسة في كوريا الجنوبية، "وجود نقاش مع أمريكا لتنفيذ مناورات نووية لمواجهة كوريا الشمالية".وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، في بيان، إن "سيئول وواشنطن تناقشان التخطيط والتنفيذ المشترك للعمليات النووية الأمريكية لمواجهة كوريا الشمالية، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه لن تكون هناك تدريبات نووية مشتركة"، حسب وكالة يونهاب.وأوضح كيم أون هاي، السكرتير الصحفي لرئاسة كوريا الجنوبية، أن بايدن "لم يكن لديه من خيار سوى قول "لا" لأنه سُئل ببساطة عما إذا كان البلدان يناقشان إجراء مناورات حربية نووية، في حين أنه لا يمكن إجراء تدريبات نووية مشتركة إلا بين القوى التي تمتلك أسلحة نووية".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال إن الولايات المتحدة لا تجري مناقشات مع كوريا الجنوبية بشأن إجراء تدريبات نووية مشتركة بين البلدين، ردًا على تهديدات كوريا الشمالية.وأطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي، خلال الأيام الماضية في أحدث تجاربها الصاروخية.ويعد هذا الإطلاق الأحدث في إطار عدد غير مسبوق من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في 2022، حيث أطلقت نحو 70 صاروخا باليستيا.ووصف الجيش في كوريا الجنوبية سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية بأنها استفزازات خطيرة تضر بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، وحث بيونغ يانغ على وقف تلك الممارسات.وتقول بيونغ يانغ، إن كافة أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت مؤخرًا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.

https://sputnikarabic.ae/20230102/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-كوريا-الشمالية-إلى-اتباع-مسار-لا-رجعة-فيه-لنزع-السلاح-النووي-بالكامل-1071865353.html

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