https://sputnikarabic.ae/20230104/الحكومة-الإسرائيلية-إسرائيل-لن-تغير-الوضع-القائم-في-الأماكن-المقدسة-1071914332.html
الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل لن تغير الوضع القائم في الأماكن المقدسة
الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل لن تغير الوضع القائم في الأماكن المقدسة
أكدت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل لن تغير الوضع القائم في الأماكن المقدسة". 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T08:41+0000
2023-01-04T08:41+0000
2023-01-04T08:41+0000
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وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل لن تغير الوضع القائم في الأماكن المقدسة"، مشيرة إلى أن "زيارة أي إسرائيلي للحرم الشريف سواء كان وزيرا أو شخصا عاديا، هي جزء لا يتجزأ من هذه الإجراءات".وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح أمس الثلاثاء، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".من جانبه، كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف اعتداءات أعضاء الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة على المسجد الأقصى.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن عباس أكد على أهمية هذا التحرك الدولي "لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل لن تغير الوضع القائم في الأماكن المقدسة
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أكدت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل لن تغير الوضع القائم في الأماكن المقدسة".
وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل لن تغير الوضع القائم في الأماكن المقدسة"، مشيرة إلى أن "زيارة أي إسرائيلي للحرم الشريف سواء كان وزيرا أو شخصا عاديا، هي جزء لا يتجزأ من هذه الإجراءات".
وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى
، صباح أمس الثلاثاء، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق
وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
من جانبه، كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن
لإدانة ووقف اعتداءات أعضاء الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة على المسجد الأقصى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية، أن عباس أكد على أهمية هذا التحرك الدولي "لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية".