https://sputnikarabic.ae/20230104/وزير-الدفاع-السعودي-يبحث-التعاون-العسكري-والدفاعي-مع-رئيس-أركان-الجيش-الباكستاني-1071942759.html
وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون العسكري والدفاعي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني
وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون العسكري والدفاعي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني
التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان في الرياض، رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق الأول عاصم منير. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T23:12+0000
2023-01-04T23:12+0000
2023-01-04T23:12+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وفي بداية اللقاء هنأ وزير الدفاع السعودي الفريق الأول عاصم منير بمناسبة تعيينه رئيسًا لأركان الجيش الباكستاني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وجرى خلال اللقاء التأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التعاون العسكري والدفاعي، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء من الجانب السعودي، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبد الله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة السعودية لدى باكستان اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني.ومن الجانب الباكستاني، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة، أمير خرم راتهور، وسكرتير رئيس أركان الجيش الباكستاني اللواء الركن محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني لدى المملكة العميد الركن محمد عاصم.
https://sputnikarabic.ae/20230104/بعد-لقاء-الرئيس-السوري-وزير-الخارجية-الإماراتي-يبعث-برسالة-لنظيره-السعودي-1071942273.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون العسكري والدفاعي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني
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التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان في الرياض، رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق الأول عاصم منير.
وفي بداية اللقاء هنأ وزير الدفاع السعودي
الفريق الأول عاصم منير بمناسبة تعيينه رئيسًا لأركان الجيش الباكستاني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وجرى خلال اللقاء التأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التعاون العسكري والدفاعي، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء من الجانب السعودي، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبد الله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة السعودية لدى باكستان اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني.
ومن الجانب الباكستاني، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة، أمير خرم راتهور، وسكرتير رئيس أركان الجيش الباكستاني اللواء الركن محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني لدى المملكة العميد الركن محمد عاصم.