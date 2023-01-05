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الدفاع البيلاروسية: تدريبات تكتيكية مشتركة مع القوات المسلحة الروسية
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230105/الطيران-الروسي-يوجه-ضربة-قوية-لمواقع-القوات-الأوكرانية-في-لوغانسك-1071962338.html
الطيران الروسي يوجه ضربة قوية لمواقع القوات الأوكرانية في لوغانسك
الطيران الروسي يوجه ضربة قوية لمواقع القوات الأوكرانية في لوغانسك
قال قائد سرية الآليات القتالية التابعة لمجموعة القوات الغربية، اليوم الخميس، إن الطيران الروسي وجّه ضربة قوية لمواقع القوات الأوكرانية في منطقة سفاتوف الواقعة... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T13:59+0000
2023-01-05T13:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف القائد للصحفيين: "المعارك النشطة مستمرة في هذا الاتجاه، العدو يحاول بكل طريقة ممكنة اختراق الدفاعات، اليوم، وجّه الطيران ضربة هائلة".وأوضح القائد أن القوات الأوكرانية تستخدم تكتيكات الضربات المدفعية وتحاول اختراق الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية بمجموعات تخريب واستطلاع صغيرة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس: "تم تدمير قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "غراد" ومنظومتي إطلاق صواريخ من طراز "أولخا" خلال العمليات المضادة لبطاريات الصواريخ في منطقتي فوديان وأوتشيريتينو السكنيتين في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20220918/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-بالمئات-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-في-الأرواح-والعتاد-1067894920.html
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روسيا

الطيران الروسي يوجه ضربة قوية لمواقع القوات الأوكرانية في لوغانسك

13:59 GMT 05.01.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات "سو - 30 إس إم" و "سو - 35 إس"
مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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قال قائد سرية الآليات القتالية التابعة لمجموعة القوات الغربية، اليوم الخميس، إن الطيران الروسي وجّه ضربة قوية لمواقع القوات الأوكرانية في منطقة سفاتوف الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأضاف القائد للصحفيين: "المعارك النشطة مستمرة في هذا الاتجاه، العدو يحاول بكل طريقة ممكنة اختراق الدفاعات، اليوم، وجّه الطيران ضربة هائلة".
وأوضح القائد أن القوات الأوكرانية تستخدم تكتيكات الضربات المدفعية وتحاول اختراق الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية بمجموعات تخريب واستطلاع صغيرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس: "تم تدمير قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "غراد" ومنظومتي إطلاق صواريخ من طراز "أولخا" خلال العمليات المضادة لبطاريات الصواريخ في منطقتي فوديان وأوتشيريتينو السكنيتين في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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