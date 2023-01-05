https://sputnikarabic.ae/20230105/الطيران-الروسي-يوجه-ضربة-قوية-لمواقع-القوات-الأوكرانية-في-لوغانسك-1071962338.html
الطيران الروسي يوجه ضربة قوية لمواقع القوات الأوكرانية في لوغانسك
الطيران الروسي يوجه ضربة قوية لمواقع القوات الأوكرانية في لوغانسك
قال قائد سرية الآليات القتالية التابعة لمجموعة القوات الغربية، اليوم الخميس، إن الطيران الروسي وجّه ضربة قوية لمواقع القوات الأوكرانية في منطقة سفاتوف الواقعة... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T13:59+0000
2023-01-05T13:59+0000
2023-01-05T13:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف القائد للصحفيين: "المعارك النشطة مستمرة في هذا الاتجاه، العدو يحاول بكل طريقة ممكنة اختراق الدفاعات، اليوم، وجّه الطيران ضربة هائلة".وأوضح القائد أن القوات الأوكرانية تستخدم تكتيكات الضربات المدفعية وتحاول اختراق الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية بمجموعات تخريب واستطلاع صغيرة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس: "تم تدمير قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "غراد" ومنظومتي إطلاق صواريخ من طراز "أولخا" خلال العمليات المضادة لبطاريات الصواريخ في منطقتي فوديان وأوتشيريتينو السكنيتين في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20220918/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-بالمئات-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-في-الأرواح-والعتاد-1067894920.html
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روسيا
الطيران الروسي يوجه ضربة قوية لمواقع القوات الأوكرانية في لوغانسك
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قال قائد سرية الآليات القتالية التابعة لمجموعة القوات الغربية، اليوم الخميس، إن الطيران الروسي وجّه ضربة قوية لمواقع القوات الأوكرانية في منطقة سفاتوف الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأضاف القائد للصحفيين: "المعارك النشطة مستمرة في هذا الاتجاه، العدو يحاول بكل طريقة ممكنة اختراق الدفاعات، اليوم، وجّه الطيران ضربة هائلة".
وأوضح القائد أن القوات الأوكرانية
تستخدم تكتيكات الضربات المدفعية وتحاول اختراق الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية بمجموعات تخريب واستطلاع صغيرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس: "تم تدمير قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "غراد" ومنظومتي إطلاق صواريخ من طراز "أولخا" خلال العمليات المضادة لبطاريات الصواريخ في منطقتي فوديان وأوتشيريتينو السكنيتين في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
18 سبتمبر 2022, 10:23 GMT
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".