https://sputnikarabic.ae/20230105/الطيران-الروسي-يوجه-ضربة-قوية-لمواقع-القوات-الأوكرانية-في-لوغانسك-1071962338.html

الطيران الروسي يوجه ضربة قوية لمواقع القوات الأوكرانية في لوغانسك

الطيران الروسي يوجه ضربة قوية لمواقع القوات الأوكرانية في لوغانسك

قال قائد سرية الآليات القتالية التابعة لمجموعة القوات الغربية، اليوم الخميس، إن الطيران الروسي وجّه ضربة قوية لمواقع القوات الأوكرانية في منطقة سفاتوف الواقعة... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T13:59+0000

2023-01-05T13:59+0000

2023-01-05T13:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف القائد للصحفيين: "المعارك النشطة مستمرة في هذا الاتجاه، العدو يحاول بكل طريقة ممكنة اختراق الدفاعات، اليوم، وجّه الطيران ضربة هائلة".وأوضح القائد أن القوات الأوكرانية تستخدم تكتيكات الضربات المدفعية وتحاول اختراق الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية بمجموعات تخريب واستطلاع صغيرة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس: "تم تدمير قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "غراد" ومنظومتي إطلاق صواريخ من طراز "أولخا" خلال العمليات المضادة لبطاريات الصواريخ في منطقتي فوديان وأوتشيريتينو السكنيتين في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20220918/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-بالمئات-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-في-الأرواح-والعتاد-1067894920.html

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