https://sputnikarabic.ae/20230105/بوتين-وأردوغان-يبحثان-مشروع-مركز-الغاز-وأنقرة-تسعى-لاستكمال-المشروع-في-أقرب-وقت-1071956030.html
بوتين وأردوغان يبحثان مشروع "مركز الغاز" وأنقرة تسعى لاستكمال المشروع في أقرب وقت
بوتين وأردوغان يبحثان مشروع "مركز الغاز" وأنقرة تسعى لاستكمال المشروع في أقرب وقت
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشروع "مركز الغاز" المزمع بناؤه في تركيا ، مؤكدا بذل الجهود لاستكمال "خارطة... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T11:39+0000
2023-01-05T11:39+0000
2023-01-05T11:39+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
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أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان: "أنقرة عززت وتواصل تعزيز البنية التحتية لبناء مركز للغاز الطبيعي في تركيا، والجانب التركي يسعى لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع، واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن بلاده يمكن أن تحول نقل الغاز من السيلين الشماليين إلى منطقة البحر الأسود وتركيا، كما أوعز الرئيسان الروسي والتركي، بالعمل على تفاصيل هذا المشروع بدقة وسرعة.بدوره قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، سابقا، إن الحديث لا يجري حول إنشاء منصة تجارية في تركيا وحسب، بل وأيضا حول تطوير البنية التحتية وزيادة الإمدادات على المحور الجنوبي، لافتا إلى أن المنصة مفتوحة أمام العديد من الدول مثل الجزائر وقطر وأذربيجان، وأن بإمكانها تزويد أوروبا بالغاز عبر المحور الجنوبي.
https://sputnikarabic.ae/20221226/مصدر-تركي-أردوغان-يناقش-خلال-اجتماعات-مع-الحكومة-الاثنين-مقترح-بوتين-إنشاء-مركز-للغاز-1071596030.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان
روسيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان
بوتين وأردوغان يبحثان مشروع "مركز الغاز" وأنقرة تسعى لاستكمال المشروع في أقرب وقت
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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشروع "مركز الغاز" المزمع بناؤه في تركيا ، مؤكدا بذل الجهود لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع في أقرب وقت.
أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان: "أنقرة عززت وتواصل تعزيز البنية التحتية لبناء مركز للغاز الطبيعي في تركيا
، والجانب التركي يسعى لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع، واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن بلاده يمكن أن تحول نقل الغاز
من السيلين الشماليين إلى منطقة البحر الأسود وتركيا، كما أوعز الرئيسان الروسي والتركي، بالعمل على تفاصيل هذا المشروع بدقة وسرعة.
26 ديسمبر 2022, 02:42 GMT
بدوره قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، سابقا، إن الحديث لا يجري حول إنشاء منصة تجارية في تركيا وحسب، بل وأيضا حول تطوير البنية التحتية وزيادة الإمدادات على المحور الجنوبي، لافتا إلى أن المنصة مفتوحة أمام العديد من الدول مثل الجزائر وقطر وأذربيجان، وأن بإمكانها تزويد أوروبا بالغاز عبر المحور الجنوبي.