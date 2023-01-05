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https://sputnikarabic.ae/20230105/وزير-الطاقة-التركي-يمكننا-نقل-الغاز-إلى-دول-أخرى-عبر-بلغاريا-بموجب-الاتفاق-الجديد-معها-1071953611.html
وزير الطاقة التركي: يمكننا نقل الغاز إلى دول أخرى عبر بلغاريا بموجب الاتفاق الجديد معها
وزير الطاقة التركي: يمكننا نقل الغاز إلى دول أخرى عبر بلغاريا بموجب الاتفاق الجديد معها
أكد وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، أن بلاده يمكنها نقل الغاز إلى دول أخرى عبر بلغاريا بموجب الاتفاق الجديد معها. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T10:42+0000
2023-01-05T10:42+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء التركية، لم يستبعد دونماز أن تنظم البلاد شحنات الغاز عبر بلغاريا إلى دول كثيرة، بما في ذلك أوروبا، بموجب صفقة طاقة جديدة مع صوفيا.ووقعت تركيا وبلغاريا يوم الثلاثاء الماضي اتفاق غاز مدته 13 عاما يتيح لبلغاريا الوصول إلى محطات الغاز الطبيعي المسال التركية وشبكة الترانزيت، فيما يتوقعان أن يصبح بديلا للغاز الروسي لدول جنوب شرق أوروبا.وقال دونماز: "الآن، بهذه الاتفاقية يمكنني القول إننا بدأنا بالفعل في جني ثمار ذلك، سيكون من الممكن نقل الغاز ليس فقط إلى بلغاريا، ولكن أيضًا إلى دول مجاورة أخرى عبر بلغاريا".كما قال المسؤول إن تركيا "ستسهم في تأمين إمدادات الطاقة البلغارية"، وفق ما نقله التقرير، مضيفًا أن الصفقة "تفتح الباب أيضًا أمام تجارة غاز أوسع" مع أوروبا.طالع أيضا: تركيا تخطط لاستضافة قمة دولية للغاز
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أخبار تركيا اليوم, بلغاريا, العالم
أخبار تركيا اليوم, بلغاريا, العالم

وزير الطاقة التركي: يمكننا نقل الغاز إلى دول أخرى عبر بلغاريا بموجب الاتفاق الجديد معها

10:42 GMT 05.01.2023
© Photo / Nikolay Rykov/TurkStream"التيار التركي" خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا
التيار التركي خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© Photo / Nikolay Rykov/TurkStream
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أكد وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، أن بلاده يمكنها نقل الغاز إلى دول أخرى عبر بلغاريا بموجب الاتفاق الجديد معها.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء التركية، لم يستبعد دونماز أن تنظم البلاد شحنات الغاز عبر بلغاريا إلى دول كثيرة، بما في ذلك أوروبا، بموجب صفقة طاقة جديدة مع صوفيا.
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ووقعت تركيا وبلغاريا يوم الثلاثاء الماضي اتفاق غاز مدته 13 عاما يتيح لبلغاريا الوصول إلى محطات الغاز الطبيعي المسال التركية وشبكة الترانزيت، فيما يتوقعان أن يصبح بديلا للغاز الروسي لدول جنوب شرق أوروبا.
وقال دونماز: "الآن، بهذه الاتفاقية يمكنني القول إننا بدأنا بالفعل في جني ثمار ذلك، سيكون من الممكن نقل الغاز ليس فقط إلى بلغاريا، ولكن أيضًا إلى دول مجاورة أخرى عبر بلغاريا".

في المجمل، تتوقع تركيا توريد ما يصل إلى 20 مليار متر مكعب من الغاز بموجب العقد الجديد مع بلغاريا، حسبما نقل عن الوزير.

كما قال المسؤول إن تركيا "ستسهم في تأمين إمدادات الطاقة البلغارية"، وفق ما نقله التقرير، مضيفًا أن الصفقة "تفتح الباب أيضًا أمام تجارة غاز أوسع" مع أوروبا.
طالع أيضا: تركيا تخطط لاستضافة قمة دولية للغاز
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