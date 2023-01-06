https://sputnikarabic.ae/20230106/الأمير-هاري-قتلت-25-من-الأعداء-أثناء-الخدمة-العسكرية-في-أفغانستان-1071981870.html
الأمير هاري: قتلت 25 من الأعداء أثناء الخدمة العسكرية في أفغانستان
الأمير هاري: قتلت 25 من الأعداء أثناء الخدمة العسكرية في أفغانستان
قال الأمير البريطاني هاري إنه قتل 25 شخصا أثناء تأديته الخدمته العسكرية في أفغانستان. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T08:57+0000
2023-01-06T08:57+0000
2023-01-06T08:57+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/09/1048633318_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e1c6ea5e0695631d7529f0513cc10f71.jpg
ووفق ما نقلته وسائل إعلام عن مذكرات الأمير البريطاني "سبير" فقد أكد أنه قتل 25 مقاتلاً خلال خدمته العسكرية في أفغانستان.وقال هاري: "كان بإمكاني دائمًا تحديد عدد المقاتلين الأعداء الذين قتلتهم بالضبط، وبدا لي أنه من الضروري ألا أخاف من هذا الرقم ... لذا فإن رقمي: خمسة وعشرون. لم يكن شيئًا يرضيني، لكنني أشعر بالخجل أيضا".ومن المقرر أن تغطي المذكرات حياة هاري منذ الطفولة حتى يومنا هذا، بما في ذلك تفانيه في الخدمة، والواجب العسكري الذي قاده مرتين إلى الخطوط الأمامية في أفغانستان، والخبرة التي اكتسبها بعد أن أصبح زوجًا وأبًا.طالع أيضا: الأمير هاري يصدر أول بيان له منذ وفاة جدته الملكة إليزابيث... "البوصلة الموجهة"
https://sputnikarabic.ae/20230105/مزق-قلادته-وطرحه-أرضاتفاصيل-مثيرة-لشجار-حصل-بين-الأمير-ويليام-وهاري-1071957372.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/09/1048633318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cc126f51e9f38f9290d40448577f88aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
الأمير هاري: قتلت 25 من الأعداء أثناء الخدمة العسكرية في أفغانستان
تابعنا عبر
قال الأمير البريطاني هاري إنه قتل 25 شخصا أثناء تأديته الخدمته العسكرية في أفغانستان.
ووفق ما نقلته وسائل
إعلام عن مذكرات الأمير البريطاني "سبير" فقد أكد أنه قتل 25 مقاتلاً خلال خدمته العسكرية في أفغانستان.
وقال هاري: "كان بإمكاني دائمًا تحديد عدد المقاتلين
الأعداء الذين قتلتهم بالضبط، وبدا لي أنه من الضروري ألا أخاف من هذا الرقم ... لذا فإن رقمي: خمسة وعشرون. لم يكن شيئًا يرضيني، لكنني أشعر بالخجل أيضا".
يشار إلى أن هاري، من المقرر أنه سيصدر كتابه في العاشر من يناير/ كانون الثاني كما نقلت التليغراف البريطانية.
ومن المقرر أن تغطي المذكرات حياة هاري منذ الطفولة حتى يومنا هذا، بما في ذلك تفانيه في الخدمة، والواجب العسكري الذي قاده مرتين إلى الخطوط الأمامية في أفغانستان، والخبرة التي اكتسبها بعد أن أصبح زوجًا وأبًا.