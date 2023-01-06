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الأمير هاري: قتلت 25 من الأعداء أثناء الخدمة العسكرية في أفغانستان
الأمير هاري: قتلت 25 من الأعداء أثناء الخدمة العسكرية في أفغانستان
قال الأمير البريطاني هاري إنه قتل 25 شخصا أثناء تأديته الخدمته العسكرية في أفغانستان. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T08:57+0000
2023-01-06T08:57+0000
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ووفق ما نقلته وسائل إعلام عن مذكرات الأمير البريطاني "سبير" فقد أكد أنه قتل 25 مقاتلاً خلال خدمته العسكرية في أفغانستان.وقال هاري: "كان بإمكاني دائمًا تحديد عدد المقاتلين الأعداء الذين قتلتهم بالضبط، وبدا لي أنه من الضروري ألا أخاف من هذا الرقم ... لذا فإن رقمي: خمسة وعشرون. لم يكن شيئًا يرضيني، لكنني أشعر بالخجل أيضا".ومن المقرر أن تغطي المذكرات حياة هاري منذ الطفولة حتى يومنا هذا، بما في ذلك تفانيه في الخدمة، والواجب العسكري الذي قاده مرتين إلى الخطوط الأمامية في أفغانستان، والخبرة التي اكتسبها بعد أن أصبح زوجًا وأبًا.طالع أيضا: الأمير هاري يصدر أول بيان له منذ وفاة جدته الملكة إليزابيث... "البوصلة الموجهة"
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الأمير هاري: قتلت 25 من الأعداء أثناء الخدمة العسكرية في أفغانستان

08:57 GMT 06.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthالأمير هاري في لندن
الأمير هاري في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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قال الأمير البريطاني هاري إنه قتل 25 شخصا أثناء تأديته الخدمته العسكرية في أفغانستان.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام عن مذكرات الأمير البريطاني "سبير" فقد أكد أنه قتل 25 مقاتلاً خلال خدمته العسكرية في أفغانستان.
في يوم 10 يوليو 2018 ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ومن اليسار، ميغان دوقة ساسكس، والأمير هاري، والأمير ويليام وكيت دوقة كامبريدج يشاهدون طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي تمر فوق قصر باكنغهام في لندن. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
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وقال هاري: "كان بإمكاني دائمًا تحديد عدد المقاتلين الأعداء الذين قتلتهم بالضبط، وبدا لي أنه من الضروري ألا أخاف من هذا الرقم ... لذا فإن رقمي: خمسة وعشرون. لم يكن شيئًا يرضيني، لكنني أشعر بالخجل أيضا".

يشار إلى أن هاري، من المقرر أنه سيصدر كتابه في العاشر من يناير/ كانون الثاني كما نقلت التليغراف البريطانية.

ومن المقرر أن تغطي المذكرات حياة هاري منذ الطفولة حتى يومنا هذا، بما في ذلك تفانيه في الخدمة، والواجب العسكري الذي قاده مرتين إلى الخطوط الأمامية في أفغانستان، والخبرة التي اكتسبها بعد أن أصبح زوجًا وأبًا.
طالع أيضا: الأمير هاري يصدر أول بيان له منذ وفاة جدته الملكة إليزابيث... "البوصلة الموجهة"
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