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https://sputnikarabic.ae/20230106/زعيم-طالبان-يهاجم-الأمير-هاري-لوصف-قتلاه-في-أفغانستان-بـقطع-الشطرنج-1071997357.html
زعيم طالبان يهاجم الأمير هاري لوصف قتلاه في أفغانستان بـ"قطع الشطرنج"
زعيم طالبان يهاجم الأمير هاري لوصف قتلاه في أفغانستان بـ"قطع الشطرنج"
هاجم زعيم حركة "طالبان" الأفغانية، أنس حقاني، الأمير هاري، بعدما وصف الأشخاص الذين كان يقتلهم خلال خدمته العسكرية ضمن صفوف الجيش البريطاني في أفغانستان بـ"قطع... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T18:01+0000
2023-01-06T18:01+0000
العالم
الأمير هاري، دوق ساسيكس
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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أثار الإصدار المبكر لمذكرات الأمير هاري "سبير" الغضب من العديد من المصادر المختلفة، من مؤيدي النظام الملكي المخلصين إلى نقاد التلفزيون والبريطانيين العاديين، وأخيرا حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي).من بين العديد من الاكتشافات المثيرة للجدل في مذكرات الأمير، كشف هاري أنه قتل 25 من مقاتلي "طالبان" أثناء خدمته في أفغانستان مع الجيش البريطاني.ووفقا لمقتطفات من الكتاب التي نشرتها شبكة "سكاي نيوز"، قال هاري إنه لم ينظر إلى المقاتلين على أنهم "أشخاص"، ولكن بدلا من ذلك على أنهم "قطع شطرنج" كان يزيلها من اللوحة.وكتب حقاني في تغريدة: "هاري! من قتلتهم لم يكونوا قطع شطرنج، كانوا بشرا، لديهم عائلات كانت تنتظر عودتهم.. من بين قتلة الأفغان، لا يتمتع الكثيرون بخلق الكشف عن ضميرهم والاعتراف بجرائم الحرب التي ارتكبوها".وأضاف حقاني: "أبرياؤنا كانوا قطع شطرنج لجنودكم وقياداتكم العسكرية والسياسية، ومع ذلك، فقد هُزمت في (لعبة) المربع الأبيض والأسود".وتابع زعيم الحركة، موجّهًا حديثه لهاري: "لا أتوقع أن تستدعيك المحكمة الجنائية الدولية أو أن يدينك نشطاء حقوق الإنسان، لأنهم صم وعمي عنك، لكن نأمل تذكر هذه الفظائع في تاريخ البشرية".عادت حركة "طالبان" إلى السلطة الكاملة في أفغانستان عندما سحبت الولايات المتحدة آخر قواتها من البلاد في أغسطس/ آب 2021. ومنذ ذلك الحين أعادت فرض نظام متشدد، حظر العديد من الحريات، خاصة على النساء.
https://sputnikarabic.ae/20230106/الأمير-هاري-قتلت-25-من-الأعداء-أثناء-الخدمة-العسكرية-في-أفغانستان-1071981870.html
أخبار أفغانستان اليوم
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العالم, الأمير هاري، دوق ساسيكس, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, الأمير هاري، دوق ساسيكس, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

زعيم طالبان يهاجم الأمير هاري لوصف قتلاه في أفغانستان بـ"قطع الشطرنج"

18:01 GMT 06.01.2023
© AFP 2022 / KIRSTY WIGGLESWORTHالأمير البريطاني هاري مرتديا الزي العسكري بصحبة جده الراجل الأمير فيليب
الأمير البريطاني هاري مرتديا الزي العسكري بصحبة جده الراجل الأمير فيليب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / KIRSTY WIGGLESWORTH
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هاجم زعيم حركة "طالبان" الأفغانية، أنس حقاني، الأمير هاري، بعدما وصف الأشخاص الذين كان يقتلهم خلال خدمته العسكرية ضمن صفوف الجيش البريطاني في أفغانستان بـ"قطع الشطرنج".
أثار الإصدار المبكر لمذكرات الأمير هاري "سبير" الغضب من العديد من المصادر المختلفة، من مؤيدي النظام الملكي المخلصين إلى نقاد التلفزيون والبريطانيين العاديين، وأخيرا حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي).
من بين العديد من الاكتشافات المثيرة للجدل في مذكرات الأمير، كشف هاري أنه قتل 25 من مقاتلي "طالبان" أثناء خدمته في أفغانستان مع الجيش البريطاني.
الأمير هاري في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
الأمير هاري: قتلت 25 من الأعداء أثناء الخدمة العسكرية في أفغانستان
08:57 GMT
ووفقا لمقتطفات من الكتاب التي نشرتها شبكة "سكاي نيوز"، قال هاري إنه لم ينظر إلى المقاتلين على أنهم "أشخاص"، ولكن بدلا من ذلك على أنهم "قطع شطرنج" كان يزيلها من اللوحة.
وكتب حقاني في تغريدة: "هاري! من قتلتهم لم يكونوا قطع شطرنج، كانوا بشرا، لديهم عائلات كانت تنتظر عودتهم.. من بين قتلة الأفغان، لا يتمتع الكثيرون بخلق الكشف عن ضميرهم والاعتراف بجرائم الحرب التي ارتكبوها".
وأضاف حقاني: "أبرياؤنا كانوا قطع شطرنج لجنودكم وقياداتكم العسكرية والسياسية، ومع ذلك، فقد هُزمت في (لعبة) المربع الأبيض والأسود".
وتابع زعيم الحركة، موجّهًا حديثه لهاري: "لا أتوقع أن تستدعيك المحكمة الجنائية الدولية أو أن يدينك نشطاء حقوق الإنسان، لأنهم صم وعمي عنك، لكن نأمل تذكر هذه الفظائع في تاريخ البشرية".
عادت حركة "طالبان" إلى السلطة الكاملة في أفغانستان عندما سحبت الولايات المتحدة آخر قواتها من البلاد في أغسطس/ آب 2021. ومنذ ذلك الحين أعادت فرض نظام متشدد، حظر العديد من الحريات، خاصة على النساء.
قائمة المحظورات التي اتخذتها طالبان منذ توليها الحكم - سبوتنيك عربي
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قائمة المحظورات التي اتخذتها حركة "طالبان" منذ توليها الحكم
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29 ديسمبر 2022, 12:30 GMT
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