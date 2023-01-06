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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230106/صحيفة-أمريكا-تزود-أوكرانيا-بصواريخ-سي-سبارو-المضادة-للطائرات-1071994817.html
صحيفة: أمريكا تزود أوكرانيا بصواريخ "سي سبارو" المضادة للطائرات
صحيفة: أمريكا تزود أوكرانيا بصواريخ "سي سبارو" المضادة للطائرات
تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بصواريخ "سي سبارو" المضادة للطائرات، ضمن حزمة الأسلحة الجديدة لأوكرانيا التي سيعلن عنها، اليوم الجمعة. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T15:41+0000
2023-01-06T15:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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يسترشد صاروخ "سي سبارو" في انطلاقه بالرادار، ويمكن إطلاقه من البحر أو الأرض للدفاع ضد الطائرات أو صواريخ كروز. ووفقا لما نقلته صحيفة "بوليتيكو"، يوم الخميس، نقلا عن مصدرين مطلعين، فإن الجيش الأوكراني نجح في تكييف قاذفات "بوك" التي تعود إلى الحقبة السوفيتية لاستخدام صواريخ "سي سبارو".تستخدم الولايات المتحدة ومعظم الحلفاء نسخة محمولة على السفن لإطلاق هذه الصواريخ. ومع ذلك، من المتوقع أن تستخدم أوكرانيا النسخة التي يتم إطلاقها من الأرض، والتي تعمل حاليا بهذه الطريقة فقط من قبل تايوان، وفقا للصحيفة.من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية، اليوم الجمعة، والتي ستشمل أيضا مركبات برادلي لأول مرة. ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن حزمة المساعدات العسكرية ستقدر بنحو 3 مليارات دولار أو أكثر.لا تعتبر "سي سبارو" السلاح الجديد الوحيد الذي ترسله الولايات المتحدة إلى أوكرانيا كجزء من حزمة المساعدات العسكرية الضخمة الأخيرة، حيث ستكون مركبات برادلي القتالية ترسل لأول مرة أيضا.أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، يوم الخميس، أن بلديهما يعتزمان تزويد أوكرانيا بمركبات قتال مدرعة من طرازي "برادلي" و"ماردر"، وبطارية صواريخ "باتريوت".
https://sputnikarabic.ae/20230105/واشنطن-وبرلين-تعتزمان-تزويد-كييف-بمركبات-قتال-مشاة-مدرعة-وصواريخ-باتريوت-1071973602.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

صحيفة: أمريكا تزود أوكرانيا بصواريخ "سي سبارو" المضادة للطائرات

15:41 GMT 06.01.2023
© AFP 2022 / JORDON R. BEESLEY صاروخ الدفاع الجوي من طراز سي سبارو
 صاروخ الدفاع الجوي من طراز سي سبارو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / JORDON R. BEESLEY
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تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بصواريخ "سي سبارو" المضادة للطائرات، ضمن حزمة الأسلحة الجديدة لأوكرانيا التي سيعلن عنها، اليوم الجمعة.
يسترشد صاروخ "سي سبارو" في انطلاقه بالرادار، ويمكن إطلاقه من البحر أو الأرض للدفاع ضد الطائرات أو صواريخ كروز. ووفقا لما نقلته صحيفة "بوليتيكو"، يوم الخميس، نقلا عن مصدرين مطلعين، فإن الجيش الأوكراني نجح في تكييف قاذفات "بوك" التي تعود إلى الحقبة السوفيتية لاستخدام صواريخ "سي سبارو".
تستخدم الولايات المتحدة ومعظم الحلفاء نسخة محمولة على السفن لإطلاق هذه الصواريخ. ومع ذلك، من المتوقع أن تستخدم أوكرانيا النسخة التي يتم إطلاقها من الأرض، والتي تعمل حاليا بهذه الطريقة فقط من قبل تايوان، وفقا للصحيفة.
مدرعة برادلي الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن وبرلين تعتزمان تزويد كييف بمركبات قتال مشاة مدرعة وصواريخ باتريوت
أمس, 20:51 GMT
من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية، اليوم الجمعة، والتي ستشمل أيضا مركبات برادلي لأول مرة. ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن حزمة المساعدات العسكرية ستقدر بنحو 3 مليارات دولار أو أكثر.
لا تعتبر "سي سبارو" السلاح الجديد الوحيد الذي ترسله الولايات المتحدة إلى أوكرانيا كجزء من حزمة المساعدات العسكرية الضخمة الأخيرة، حيث ستكون مركبات برادلي القتالية ترسل لأول مرة أيضا.
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، يوم الخميس، أن بلديهما يعتزمان تزويد أوكرانيا بمركبات قتال مدرعة من طرازي "برادلي" و"ماردر"، وبطارية صواريخ "باتريوت".
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