https://sputnikarabic.ae/20230107/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خرق-نظام-كييف-للهدنة-واستهدافه-التجمعات-السكنية-1072015373.html

الدفاع الروسية تكشف عن خرق نظام كييف للهدنة وتكبده خسائر عسكرية فادحة

الدفاع الروسية تكشف عن خرق نظام كييف للهدنة وتكبده خسائر عسكرية فادحة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن "التجمع الموحد للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة منذ الساعة 12:00 بتوقيت موسكو يوم 6 يناير/ كانون... 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T11:44+0000

2023-01-07T11:44+0000

2023-01-07T12:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف البيان: "نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 11 هجوماً بقذائف الهاون على مواقع روسية على محور كراسني ليمان، ففي اتجاهات سوليدار وأفدييفكا ومارينكا، استخدم العدو 51 مرة المدفعية ضد وحدات من القوات الروسية".وأردف البيان: "وفي مقاطعة زابوروجيه، فتحت القوات المسلحة الأوكرانية نيران المدفعية 31 مرة، وفي اتجاه خيرسون وكريفوي روغ أطلق العدو 17 قذيفة مدفعية، تم دك جميع مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، التي تم من خلالها القصف بنيران الرد من القوات الروسية".وتم صد هجوم شنته وحدات من اللواء الميكانيكي الرابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك بالقرب من قرية سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونتيجة لرد القوات الروسية تم القضاء على أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا ودبابة وراجمة صواريخ من طراز "غراد" وعربتين قتاليتين.تم صد هجوم من قبل مجموعتين هجوميتين من لواء الهجوم الجوي 80 و 95 التابعين للقوات المسلحة لأوكرانيا في اتجاه كراسنو ليمانسكي في منطقة غابات سيريبريانسكي.وعلى محور دونيتسك، تم إحباط محاولة لوحدات من ألوية الهجوم الجوي الآلية رقم 110 و 79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لمهاجمة مواقع روسية في مناطق بلدتي كراسنوغوروفكا وغورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نتيجة رد القوات الروسية 50 قتيلا وجريحا ودبابة وسيارة عسكرية.ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أربع طائرات أوكرانية من دون طيار في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض خمسة صواريخ من راجمات خيمارس وأوراغان، بالإضافة إلى صاروخ هارم أمريكي الصنع المضاد للرادارفي في مناطق متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية و مقاطعة زابوروجيه

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روسيا, رصد عسكري