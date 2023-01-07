https://sputnikarabic.ae/20230107/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خرق-نظام-كييف-للهدنة-واستهدافه-التجمعات-السكنية-1072015373.html
الدفاع الروسية تكشف عن خرق نظام كييف للهدنة وتكبده خسائر عسكرية فادحة
الدفاع الروسية تكشف عن خرق نظام كييف للهدنة وتكبده خسائر عسكرية فادحة
ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن "التجمع الموحد للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة منذ الساعة 12:00 بتوقيت موسكو يوم 6 يناير/ كانون... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T11:44+0000
2023-01-07T11:44+0000
2023-01-07T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف البيان: "نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 11 هجوماً بقذائف الهاون على مواقع روسية على محور كراسني ليمان، ففي اتجاهات سوليدار وأفدييفكا ومارينكا، استخدم العدو 51 مرة المدفعية ضد وحدات من القوات الروسية".وأردف البيان: "وفي مقاطعة زابوروجيه، فتحت القوات المسلحة الأوكرانية نيران المدفعية 31 مرة، وفي اتجاه خيرسون وكريفوي روغ أطلق العدو 17 قذيفة مدفعية، تم دك جميع مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، التي تم من خلالها القصف بنيران الرد من القوات الروسية".وتم صد هجوم شنته وحدات من اللواء الميكانيكي الرابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك بالقرب من قرية سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونتيجة لرد القوات الروسية تم القضاء على أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا ودبابة وراجمة صواريخ من طراز "غراد" وعربتين قتاليتين.تم صد هجوم من قبل مجموعتين هجوميتين من لواء الهجوم الجوي 80 و 95 التابعين للقوات المسلحة لأوكرانيا في اتجاه كراسنو ليمانسكي في منطقة غابات سيريبريانسكي.وعلى محور دونيتسك، تم إحباط محاولة لوحدات من ألوية الهجوم الجوي الآلية رقم 110 و 79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لمهاجمة مواقع روسية في مناطق بلدتي كراسنوغوروفكا وغورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نتيجة رد القوات الروسية 50 قتيلا وجريحا ودبابة وسيارة عسكرية.ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أربع طائرات أوكرانية من دون طيار في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض خمسة صواريخ من راجمات خيمارس وأوراغان، بالإضافة إلى صاروخ هارم أمريكي الصنع المضاد للرادارفي في مناطق متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية و مقاطعة زابوروجيه
https://sputnikarabic.ae/20230107/برلمان-القرم-يكشف-سبب-هجمات-نظام-كييف-بالمسيرات-على-شبه-الجزيرة-1072014809.html
https://sputnikarabic.ae/20230107/أوكرانيا-تحث-ألمانيا-على-الإسراع-بتوريد-أسلحة-جديدة-لها-1072010220.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تكشف عن خرق نظام كييف للهدنة وتكبده خسائر عسكرية فادحة
11:44 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 12:11 GMT 07.01.2023) تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن "التجمع الموحد للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة منذ الساعة 12:00 بتوقيت موسكو يوم 6 يناير/ كانون الثاني، أوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله، وفي الوقت نفسه، واصل نظام كييف، قصف البلدات والمواقع الروسية".
وأضاف البيان: "نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 11 هجوماً بقذائف الهاون على مواقع روسية على محور كراسني ليمان، ففي اتجاهات سوليدار وأفدييفكا ومارينكا، استخدم العدو 51 مرة المدفعية ضد وحدات من القوات الروسية".
أطلقت القوات الأوكرانية أكثر من 60 قذيفة من العيار الثقيل على مناطق سكنية في مدينة دونيتسك، كما أصابت قاذفات صواريخ "هيمارس" الأمريكية بلدة ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأردف البيان: "وفي مقاطعة زابوروجيه، فتحت القوات المسلحة الأوكرانية نيران المدفعية 31 مرة، وفي اتجاه خيرسون وكريفوي روغ أطلق العدو 17 قذيفة مدفعية، تم دك جميع مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، التي تم من خلالها القصف بنيران الرد من القوات الروسية".
بالرغم من قصف القوات المسلحة الأوكرانية على المدن والمواقع الروسية، فإن القوات الروسية ستستمر في تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن حتى الساعة 24:00 اليوم (السبت).
وتم صد هجوم شنته وحدات من اللواء الميكانيكي الرابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك بالقرب من قرية سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونتيجة لرد القوات الروسية تم القضاء على أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا ودبابة وراجمة صواريخ من طراز "غراد" وعربتين قتاليتين.
تم صد هجوم من قبل مجموعتين هجوميتين من لواء الهجوم الجوي 80 و 95 التابعين للقوات المسلحة لأوكرانيا في اتجاه كراسنو ليمانسكي في منطقة غابات سيريبريانسكي.
وبلغت الخسائر الإجمالية لوحدات العدو هذه أكثر من 30 عسكرياً ، ومدفعان من طراز "دي 20"، وعربة قتالية مصفحة وشاحنة بيك آب.
وعلى محور دونيتسك، تم إحباط محاولة لوحدات من ألوية الهجوم الجوي الآلية رقم 110 و 79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لمهاجمة مواقع روسية في مناطق بلدتي كراسنوغوروفكا وغورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نتيجة رد القوات الروسية 50 قتيلا وجريحا ودبابة وسيارة عسكرية.
في اتجاه جنوب دونيتسك في منطقة نوفومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم إيقاف هجوم مضاد لوحدات اللواء 108 للدفاع الإقليمي الأوكراني، ودمرت نيران الرد أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" وناقلة جند مدرعة وشاحنتين بيك أب.
ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أربع طائرات أوكرانية
من دون طيار في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض خمسة صواريخ من راجمات خيمارس وأوراغان، بالإضافة إلى صاروخ هارم أمريكي الصنع المضاد للرادارفي في مناطق متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية و مقاطعة زابوروجيه