https://sputnikarabic.ae/20230108/الدنمارك-تستدعي-غدا-سفير-إيران-لديها-للاحتجاج-على-إعدام-متظاهرين-اثنين-مؤخرا-1072052829.html
الدنمارك تستدعي غدا سفير إيران لديها للاحتجاج على إعدام متظاهرين اثنين مؤخرا
الدنمارك تستدعي غدا سفير إيران لديها للاحتجاج على إعدام متظاهرين اثنين مؤخرا
قرر وزير الخارجية الدنماركي، لوكه راسموسن، "استدعاء السفير الإيراني لدى كوبنهاغن غدا الاثنين، للاحتجاج على إعدام متظاهرين اثنين مؤخرا". 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T17:05+0000
2023-01-08T17:05+0000
2023-01-08T17:05+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "آفسين دنمارك" الدنماركية، عن وزير الخارجية، قوله إنه "وضع خطير حقًا في إيران.. ويثير العديد من المشاعر المختلفة، بما في ذلك الاحترام الهائل لبعض الأشخاص الذين يظهرون بطولة لا يمكن تصورها على الإطلاق من خلال الوقوف في وجه نظام وحشي، ما يستوجب علينا استدعاء السفير الإيراني غدا الاثنين".ونفذت السلطات الإيرانية، أمس السبت، حكم الإعدام بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني، لإدانتهما في جريمة قتل ضابط الأمن الإيراني روح الله عجميان، والذي كان أحد عناصر قوة "الباسيج"، خلال الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.وكانت المحكمة العليا في إيران قد أيدت، الثلاثاء الماضي، حكما بإعدام كرامي وحسيني لإدانتهما في قضية مقتل أحد أفراد قوات التعبئة الشعبية "الباسيج" روح الله عجميان.وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230107/واشنطن-ندين-بأشد-العبارات-إعدام-متظاهرين-في-إيران-1072031037.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
الدنمارك تستدعي غدا سفير إيران لديها للاحتجاج على إعدام متظاهرين اثنين مؤخرا
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قرر وزير الخارجية الدنماركي، لوكه راسموسن، "استدعاء السفير الإيراني لدى كوبنهاغن غدا الاثنين، للاحتجاج على إعدام متظاهرين اثنين مؤخرا".
القاهرة - سبوتنيك
. ونقلت صحيفة "آفسين دنمارك" الدنماركية، عن وزير الخارجية، قوله إنه "وضع خطير حقًا في إيران.. ويثير العديد من المشاعر المختلفة، بما في ذلك الاحترام الهائل لبعض الأشخاص الذين يظهرون بطولة لا يمكن تصورها على الإطلاق من خلال الوقوف في وجه نظام وحشي، ما يستوجب علينا استدعاء السفير الإيراني غدا الاثنين".
ونفذت السلطات الإيرانية، أمس السبت، حكم الإعدام
بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني، لإدانتهما في جريمة قتل ضابط الأمن الإيراني روح الله عجميان، والذي كان أحد عناصر قوة "الباسيج"، خلال الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.
وكانت المحكمة العليا في إيران قد أيدت، الثلاثاء الماضي، حكما بإعدام كرامي وحسيني لإدانتهما في قضية مقتل أحد أفراد قوات التعبئة الشعبية "الباسيج" روح الله عجميان.
وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات
على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.