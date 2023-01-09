https://sputnikarabic.ae/20230109/ألمانيا-تستدعي-سفير-إيران-في-برلين-على-خلفية-إعدام-متظاهرين-جدد-1072089214.html

ألمانيا تستدعي سفير إيران في برلين على خلفية "إعدام متظاهرين جدد"

ألمانيا تستدعي سفير إيران في برلين على خلفية "إعدام متظاهرين جدد"

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، اليوم الاثنين، أنها "أمرت باستدعاء السفير الإيراني لدى برلين مرة أخرى للتعبير عن إدانتها لأحدث إعدام لمتظاهرين في... 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T15:20+0000

2023-01-09T15:20+0000

2023-01-09T15:20+0000

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وقالت بربوك، خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن "النظام الذي يقتل شبابه لترويع شعبه ليس له مستقبل"، مؤكدة أنه "تم استدعاء سفير إيران وإبلاغه أن إعدام المحتجين لن يمر بدون عواقب".وأضافت أن "ألمانيا ستضيف أسماء جديدة من الحرس الثوري الإيراني إلى لائحة العقوبات"، متابعة: "سنستمر بإضافة أسماء جديدة من الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية وسنناقش أسماء إضافية لضمها للائحة العقوبات في الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي".ونفذت السلطات الإيرانية، السبت الماضي، حكم الإعدام بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني، لإدانتهما في جريمة قتل ضابط الأمن الإيراني روح الله عجميان، والذي كان أحد عناصر قوة "الباسيج"، خلال الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.وكانت المحكمة العليا في إيران قد أيدت، الثلاثاء الماضي، حكما بإعدام كرامي وحسيني لإدانتهما في قضية مقتل أحد أفراد قوات التعبئة الشعبية "الباسيج" روح الله عجميان.وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.

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