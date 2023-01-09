https://sputnikarabic.ae/20230109/الجيش-الكندي-يكشف-عن-أكبر-صفقة-لتحديث-أسطوله-الجوي-منذ-30-عاما-1072093559.html
الجيش الكندي يكشف عن أكبر صفقة لتحديث أسطوله الجوي منذ 30 عاما
الجيش الكندي يكشف عن أكبر صفقة لتحديث أسطوله الجوي منذ 30 عاما
وقعت الحكومة الكندية صفقة بقيمة 19 مليار دولار كندي (14.2 مليار دولار أمريكي) مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، للحصول على أسطول من 88 طائرة مقاتلة من طراز "إف... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T17:21+0000
2023-01-09T17:21+0000
2023-01-09T17:21+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، اليوم الاثنين، إن كندا ستستحوذ على أسطول جديد مكون من 88 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35" من خلال اتفاقية وضعت اللمسات الأخيرة عليها مع حكومة الولايات المتحدة وشركتي "لوكهيد مارتن" و"برات وويتني".وبحسب الوزيرة الكندية، يقدر هذا الاستثمار بمبلغ 19 مليار دولار كندي، مما يجعله أكبر استثمار في سلاح الجو الملكي الكندي منذ 30 عاما.وستستحوذ كندا على الطائرات على شرائح وستتضمن الشريحة الأولى 16 طائرة، وستشمل الشريحة الثانية في عام 2026 أربع طائرات، والثالثة في عام 2027 ستشمل ست طائرات والرابعة في عام 2028 ستشمل أيضا ست طائرات.وأضافت أناند أنه من المقرر تسليم بقية الأسطول بحلول نهاية عام 2032 في الوقت المناسب تماما للقوات الجوية الملكية الكندية، للإلغاء التدريجي لأسطولها المكون من طائرات "سي إف 18".وذكرت أناند أن كندا اشترت أيضا المزيد من طائرات "سي إف 18" من أستراليا لتدعيم أسطولها الجوي في المهلة المحددة لتشكيله، مضيفة أن هذه الوحدات يتم تحديثها أيضا في إطار مشروع تمديد هورنت.وأضافت: "ستساعد هاتان المبادرتان في إطالة عمر أسطولنا من طراز ’سي إف 18‘حتى عام 2032 وسيسمحان بالانتقال التدريجي من ’سي إف 18‘ إلى ’إف 35‘ في النهاية".
https://sputnikarabic.ae/20221225/3-دول-خسرت-مليار-دولار-هل-تصبح-إسرائيل-الدولة-رقم-4-التي-تستنزف-ميزانية-جيشها-على-إف---35-1071587623.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, رصد عسكري
الجيش الكندي يكشف عن أكبر صفقة لتحديث أسطوله الجوي منذ 30 عاما
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وقعت الحكومة الكندية صفقة بقيمة 19 مليار دولار كندي (14.2 مليار دولار أمريكي) مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، للحصول على أسطول من 88 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35".
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، اليوم الاثنين، إن كندا ستستحوذ على أسطول جديد مكون من 88 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35" من خلال اتفاقية وضعت اللمسات الأخيرة عليها مع حكومة الولايات المتحدة وشركتي "لوكهيد مارتن" و"برات وويتني".
وبحسب الوزيرة الكندية، يقدر هذا الاستثمار بمبلغ 19 مليار دولار كندي، مما يجعله أكبر استثمار في سلاح الجو الملكي الكندي منذ 30 عاما.
25 ديسمبر 2022, 16:52 GMT
وستستحوذ كندا على الطائرات على شرائح وستتضمن الشريحة الأولى
16 طائرة، وستشمل الشريحة الثانية في عام 2026 أربع طائرات، والثالثة في عام 2027 ستشمل ست طائرات والرابعة في عام 2028 ستشمل أيضا ست طائرات.
وأضافت أناند أنه من المقرر تسليم بقية الأسطول بحلول نهاية عام 2032 في الوقت المناسب تماما للقوات الجوية الملكية الكندية، للإلغاء التدريجي لأسطولها المكون من طائرات "سي إف 18".
وذكرت أناند أن كندا اشترت أيضا المزيد من طائرات "سي إف 18" من أستراليا لتدعيم أسطولها الجوي في المهلة المحددة لتشكيله، مضيفة أن هذه الوحدات يتم تحديثها أيضا في إطار مشروع تمديد هورنت.
وأضافت: "ستساعد هاتان المبادرتان في إطالة عمر أسطولنا من طراز ’سي إف 18‘حتى عام 2032 وسيسمحان بالانتقال التدريجي من ’سي إف 18‘ إلى ’إف 35
‘ في النهاية".