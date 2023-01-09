https://sputnikarabic.ae/20230109/بريطانيا-وفرنسا-تستدعيان-القائمين-بالأعمال-الإيرانية-لديهما-احتجاجا-على-إعدام-متظاهرين-في-طهران-1072091657.html

بريطانيا وفرنسا تستدعيان القائمين بالأعمال الإيرانية لديهما احتجاجا على إعدام متظاهرين في طهران

بريطانيا وفرنسا تستدعيان القائمين بالأعمال الإيرانية لديهما احتجاجا على إعدام متظاهرين في طهران

أعلنت بريطانيا وفرنسا، مساء اليوم الاثنين، "استدعاء القائمين بالأعمال الإيرانية لديهما، احتجاجا على إعدام متظاهرين جدد في إيران". 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T16:14+0000

2023-01-09T16:14+0000

2023-01-09T16:14+0000

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وقالت وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان، إنه "استدعى القائم بالأعمال الإيرانية في في لندن، للإعراب عن إدانته الشديدة لعمليات الإعدام "البغيضة في إيران ضد المتظاهرين".من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها: "سيتم اليوم استدعاء القائم بالأعمال الإيرانية إلى مقر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، للتعبير عن الإدانة الشديدة لعمليات الإعدام والقمع في إيران".وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها "أمرت باستدعاء السفير الإيراني لدى برلين مرة أخرى للتعبير عن إدانتها لأحدث إعدام لمتظاهرين في إيران".ونفذت السلطات الإيرانية، السبت الماضي، حكم الإعدام بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني، لإدانتهما في جريمة قتل ضابط الأمن الإيراني روح الله عجميان، والذي كان أحد عناصر قوة "الباسيج"، خلال الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.وكانت المحكمة العليا في إيران قد أيدت، الثلاثاء الماضي، حكما بإعدام كرامي وحسيني لإدانتهما في قضية مقتل أحد أفراد قوات التعبئة الشعبية "الباسيج" روح الله عجميان.وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.

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