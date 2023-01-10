عربي
مقاتلات روسية تسقط 3 طائرات أوكرانية من طراز "سو-25"
https://sputnikarabic.ae/20230110/الصحة-العالمية-زيادة-إصابات-كورونا-في-الصين-لن-تؤثر-على-أوروبا-بشكل-كبير-1072116578.html
"الصحة العالمية": زيادة إصابات كورونا في الصين لن تؤثر على أوروبا بشكل كبير
"الصحة العالمية": زيادة إصابات كورونا في الصين لن تؤثر على أوروبا بشكل كبير
صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تتوقع أن تؤدي زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الصين إلى "تأثير كبير" على الوضع في أوروبا. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T11:58+0000
2023-01-10T11:58+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
الصين
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104516/56/1045165656_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c743b2185103d2ebfff107dffee54857.jpg
وقال مدير أوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانز كلوغ، في مؤتمر صحفي: "من غير المتوقع أن تؤثر الزيادة الحالية في الصين بشكل كبير على الوضع الوبائي لـ(كوفيد-19) في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية في هذا الوقت".ولكن شدد كلوغ في الوقت ذاته على أنه "لا يمكننا أن نشعر بالرضا".وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، منها روسيا ودولا في آسيا الوسطى.وقال المدير الإقليمي إنه "ليس من غير المعقول أن تتخذ البلدان إجراءات احترازية لحماية سكانها"، لكنه دعا إلى أن تكون هذه الإجراءات "متجذرة في العلم، وأن تكون متناسبة وغير تمييزية".كما حث هانز كلوغ الدول على تكثيف جهود المراقبة، مثل تسلسل المتغيرات، مشيرا إلى أن العديد منها "قلل من قدراتها بشكل كبير".وفرضت أكثر من 12 دولة لوائح سفر جديدة على الوافدين من الصين.وفي الأسبوع الماضي، شجعت مجموعة من خبراء الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، على مطالبة الأشخاص الذين يسافرون على متن رحلات جوية من الصين بإجراء اختبارات عشوائية على الوافدين.وردا على هذا، أكدت وزارة الخارجية الصينية، أنها تعارض بشدة ممارسة التلاعب بإجراءات الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها لتحقيق أهداف سياسية، وستتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".
https://sputnikarabic.ae/20230110/الصين-تدعو-لعدم-الانخراط-في-تلاعب-سياسي-بعد-تعليقها-إصدار-تأشيرات-للزائرين-من-كوريا-الجنوبية-1072113518.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104516/56/1045165656_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_6c586fca324a591036ecbb9186d67e63.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, الصين, العالم
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, الصين, العالم

"الصحة العالمية": زيادة إصابات كورونا في الصين لن تؤثر على أوروبا بشكل كبير

11:58 GMT 10.01.2023
© AFP 2022 / Fabrice Coffriniشعار منظمة الصحة العالمية
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
شعار منظمة الصحة العالمية
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
تابعنا عبرTelegram
صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تتوقع أن تؤدي زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الصين إلى "تأثير كبير" على الوضع في أوروبا.
وقال مدير أوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانز كلوغ، في مؤتمر صحفي: "من غير المتوقع أن تؤثر الزيادة الحالية في الصين بشكل كبير على الوضع الوبائي لـ(كوفيد-19) في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية في هذا الوقت".
ولكن شدد كلوغ في الوقت ذاته على أنه "لا يمكننا أن نشعر بالرضا".
وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، منها روسيا ودولا في آسيا الوسطى.
وقال المدير الإقليمي إنه "ليس من غير المعقول أن تتخذ البلدان إجراءات احترازية لحماية سكانها"، لكنه دعا إلى أن تكون هذه الإجراءات "متجذرة في العلم، وأن تكون متناسبة وغير تمييزية".
مطار بكين الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
الصين تدعو لعدم الانخراط في تلاعب سياسي بعد تعليقها إصدار تأشيرات للزائرين من كوريا الجنوبية
11:00 GMT
كما حث هانز كلوغ الدول على تكثيف جهود المراقبة، مثل تسلسل المتغيرات، مشيرا إلى أن العديد منها "قلل من قدراتها بشكل كبير".
وفرضت أكثر من 12 دولة لوائح سفر جديدة على الوافدين من الصين.
وفي الأسبوع الماضي، شجعت مجموعة من خبراء الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، على مطالبة الأشخاص الذين يسافرون على متن رحلات جوية من الصين بإجراء اختبارات عشوائية على الوافدين.
وردا على هذا، أكدت وزارة الخارجية الصينية، أنها تعارض بشدة ممارسة التلاعب بإجراءات الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها لتحقيق أهداف سياسية، وستتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала