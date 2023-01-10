https://sputnikarabic.ae/20230110/الصحة-العالمية-زيادة-إصابات-كورونا-في-الصين-لن-تؤثر-على-أوروبا-بشكل-كبير-1072116578.html
"الصحة العالمية": زيادة إصابات كورونا في الصين لن تؤثر على أوروبا بشكل كبير
"الصحة العالمية": زيادة إصابات كورونا في الصين لن تؤثر على أوروبا بشكل كبير
صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تتوقع أن تؤدي زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الصين إلى "تأثير كبير" على الوضع في أوروبا. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T11:58+0000
2023-01-10T11:58+0000
2023-01-10T11:58+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
الصين
العالم
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وقال مدير أوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانز كلوغ، في مؤتمر صحفي: "من غير المتوقع أن تؤثر الزيادة الحالية في الصين بشكل كبير على الوضع الوبائي لـ(كوفيد-19) في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية في هذا الوقت".ولكن شدد كلوغ في الوقت ذاته على أنه "لا يمكننا أن نشعر بالرضا".وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، منها روسيا ودولا في آسيا الوسطى.وقال المدير الإقليمي إنه "ليس من غير المعقول أن تتخذ البلدان إجراءات احترازية لحماية سكانها"، لكنه دعا إلى أن تكون هذه الإجراءات "متجذرة في العلم، وأن تكون متناسبة وغير تمييزية".كما حث هانز كلوغ الدول على تكثيف جهود المراقبة، مثل تسلسل المتغيرات، مشيرا إلى أن العديد منها "قلل من قدراتها بشكل كبير".وفرضت أكثر من 12 دولة لوائح سفر جديدة على الوافدين من الصين.وفي الأسبوع الماضي، شجعت مجموعة من خبراء الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، على مطالبة الأشخاص الذين يسافرون على متن رحلات جوية من الصين بإجراء اختبارات عشوائية على الوافدين.وردا على هذا، أكدت وزارة الخارجية الصينية، أنها تعارض بشدة ممارسة التلاعب بإجراءات الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها لتحقيق أهداف سياسية، وستتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".
https://sputnikarabic.ae/20230110/الصين-تدعو-لعدم-الانخراط-في-تلاعب-سياسي-بعد-تعليقها-إصدار-تأشيرات-للزائرين-من-كوريا-الجنوبية-1072113518.html
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, الصين, العالم
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, الصين, العالم
"الصحة العالمية": زيادة إصابات كورونا في الصين لن تؤثر على أوروبا بشكل كبير
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صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تتوقع أن تؤدي زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الصين إلى "تأثير كبير" على الوضع في أوروبا.
وقال مدير أوروبا في منظمة الصحة العالمية
، هانز كلوغ، في مؤتمر صحفي: "من غير المتوقع أن تؤثر الزيادة الحالية في الصين بشكل كبير على الوضع الوبائي لـ(كوفيد-19) في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية في هذا الوقت".
ولكن شدد كلوغ في الوقت ذاته على أنه "لا يمكننا أن نشعر بالرضا".
وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، منها روسيا ودولا في آسيا الوسطى.
وقال المدير الإقليمي إنه "ليس من غير المعقول أن تتخذ البلدان إجراءات احترازية لحماية سكانها"، لكنه دعا إلى أن تكون هذه الإجراءات "متجذرة في العلم، وأن تكون متناسبة وغير تمييزية".
كما حث هانز كلوغ الدول على تكثيف جهود المراقبة، مثل تسلسل المتغيرات، مشيرا إلى أن العديد منها "قلل من قدراتها بشكل كبير".
وفرضت أكثر من 12 دولة لوائح سفر جديدة على الوافدين من الصين.
وفي الأسبوع الماضي، شجعت مجموعة من خبراء الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، على مطالبة الأشخاص الذين يسافرون على متن رحلات جوية من الصين بإجراء اختبارات عشوائية على الوافدين.
وردا على هذا، أكدت وزارة الخارجية الصينية، أنها تعارض بشدة ممارسة التلاعب بإجراءات الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها لتحقيق أهداف سياسية، وستتخذ الإجراءات المناسبة
وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".