https://sputnikarabic.ae/20230110/بريطانيا-تعتزم-إرسال-دبابات-تشالنجر-2-المليئة-بالمشاكل-إلى-أوكرانيا-1072124751.html
بريطانيا تعتزم إرسال دبابات "تشالنجر 2" المليئة بالمشاكل إلى أوكرانيا
بريطانيا تعتزم إرسال دبابات "تشالنجر 2" المليئة بالمشاكل إلى أوكرانيا
تعتبر دبابات "تشالنجر - 2" البريطانية، التي تمثل دبابة القتال الرئيسية لدى القوات البرية، الأسوأ بين مركبات الجيل الثالث بعد الحرب العالمية الثانية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T14:58+0000
2023-01-10T14:58+0000
2023-01-10T14:58+0000
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ويتم انتقاد هذه الدبابات بسبب وزنها الثقيل، وخصائصها الحركية المتواضعة، والموثوقية غير الكافية.وأفيد في وقت سابق بأنه من بين أكثر من 220 دبابة "تشالنجر 2"، يعتزم البريطانيون ترك 148 دبابة فقط لدى الجيش، ربما سيتم تسليم بعض العينات التي تم إصدارها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.ونقل موقع "سكاي نيوز" عن مصدر لم تحدد هويته، أن "المباحثات جارية" منذ عدة أسابيع "بشأن توريد عدد من دبابات القتال الرئيسية التابعة للجيش البريطاني "تشالنجر 2" إلى القوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب للمصدر نفسه، فإنه يمكن لبريطانيا أن تقدم لأوكرانيا نحو 10 دبابات من هذا النوع، حيث تأمل كييف في الحصول على الدبابات عام 2023.يذكر أن بريطانيا قررت، في وقت سابق، تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك 10 آلاف قذيفة مدفعية وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "سي كينغ" (ملك البحر)، وهي أول طائرة مأهولة ترسلها لندن إلى كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية.وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارته إلى كييف، إن لندن قدمت بالفعل مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني.في أبريل/ نيسان الماضي، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف "الناتو" تدين مساعدتها العسكرية لكييف، وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221125/بريطانيا-تعتزم-منح-أوكرانيا-35-مركبة-خاصة-و3-ملايين-جنيه-إسترليني-1070527612.html
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العالم, بريطانيا, أخبار أوكرانيا
العالم, بريطانيا, أخبار أوكرانيا
بريطانيا تعتزم إرسال دبابات "تشالنجر 2" المليئة بالمشاكل إلى أوكرانيا
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تعتبر دبابات "تشالنجر - 2" البريطانية، التي تمثل دبابة القتال الرئيسية لدى القوات البرية، الأسوأ بين مركبات الجيل الثالث بعد الحرب العالمية الثانية.
ويتم انتقاد هذه الدبابات بسبب وزنها الثقيل، وخصائصها الحركية المتواضعة، والموثوقية غير الكافية.
وأفيد في وقت سابق بأنه من بين أكثر من 220 دبابة "تشالنجر 2"
، يعتزم البريطانيون ترك 148 دبابة فقط لدى الجيش، ربما سيتم تسليم بعض العينات التي تم إصدارها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
ونقل موقع "سكاي نيوز"
عن مصدر لم تحدد هويته، أن "المباحثات جارية" منذ عدة أسابيع "بشأن توريد عدد من دبابات القتال الرئيسية التابعة للجيش البريطاني "تشالنجر 2" إلى القوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب للمصدر نفسه، فإنه يمكن لبريطانيا أن تقدم لأوكرانيا نحو 10 دبابات من هذا النوع، حيث تأمل كييف في الحصول على الدبابات عام 2023.
يذكر أن بريطانيا قررت، في وقت سابق، تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية
، بما في ذلك 10 آلاف قذيفة مدفعية وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "سي كينغ" (ملك البحر)، وهي أول طائرة مأهولة ترسلها لندن إلى كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارته إلى كييف
، إن لندن قدمت بالفعل مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني.
25 نوفمبر 2022, 09:07 GMT
في أبريل/ نيسان الماضي، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف "الناتو" تدين مساعدتها العسكرية لكييف، وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.