https://sputnikarabic.ae/20230110/بوشيلين-القوات-الروسية-تفرض-سيطرتها-على-وسط-مدينة-سوليدار-1072139319.html
بوشيلين: القوات الروسية تفرض سيطرتها على وسط مدينة سوليدار
بوشيلين: القوات الروسية تفرض سيطرتها على وسط مدينة سوليدار
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن وسط مدينة سوليدار، أصبح يخضع لسيطرة القوات الروسية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T21:37+0000
2023-01-10T21:37+0000
2023-01-10T21:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "وفقا لآخر المعلومات، فإن مركز مدينة سوليدار أصبح بالفعل تحت سيطرة وحدات فاغنر".وبدأت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار، في جمهورية دونيتسك، حيث تدور منذ عدة أيام جولات قتال عنيفة فيها، بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي.وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وحصلت أوكرانيا على مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
بوشيلين: القوات الروسية تفرض سيطرتها على وسط مدينة سوليدار
21:37 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 21:38 GMT 10.01.2023) تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن وسط مدينة سوليدار، أصبح يخضع لسيطرة القوات الروسية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوشيلين، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "وفقا لآخر المعلومات، فإن مركز مدينة سوليدار أصبح بالفعل تحت سيطرة وحدات فاغنر".
وبدأت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار، في جمهورية دونيتسك، حيث تدور منذ عدة أيام جولات قتال عنيفة فيها، بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي.
وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة
في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وحصلت أوكرانيا على مساعدات مالية وعسكرية
ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.