عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230110/بوشيلين-القوات-الروسية-تفرض-سيطرتها-على-وسط-مدينة-سوليدار-1072139319.html
بوشيلين: القوات الروسية تفرض سيطرتها على وسط مدينة سوليدار
بوشيلين: القوات الروسية تفرض سيطرتها على وسط مدينة سوليدار
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن وسط مدينة سوليدار، أصبح يخضع لسيطرة القوات الروسية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T21:37+0000
2023-01-10T21:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/12/1058818041_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28ac200ea1e1f4410ca3da1729050d73.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "وفقا لآخر المعلومات، فإن مركز مدينة سوليدار أصبح بالفعل تحت سيطرة وحدات فاغنر".وبدأت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار، في جمهورية دونيتسك، حيث تدور منذ عدة أيام جولات قتال عنيفة فيها، بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي.وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وحصلت أوكرانيا على مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230110/مقاتلات-روسية-تسقط-3-طائرات-أوكرانية-من-طراز-سو-25---1072115742.html
https://sputnikarabic.ae/20230110/شويغو-روسيا-ستواصل-تطوير-الدرع-النووي-كضامن-لسيادتها-وسلامتها-1072109912.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/12/1058818041_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bf53e0538e9361e518e0634ca149f7d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بوشيلين: القوات الروسية تفرض سيطرتها على وسط مدينة سوليدار

21:37 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 21:38 GMT 10.01.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن وسط مدينة سوليدار، أصبح يخضع لسيطرة القوات الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "وفقا لآخر المعلومات، فإن مركز مدينة سوليدار أصبح بالفعل تحت سيطرة وحدات فاغنر".
مقاتلة سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مقاتلات روسية تسقط 3 طائرات أوكرانية من طراز "سو-25"
11:40 GMT
وبدأت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار، في جمهورية دونيتسك، حيث تدور منذ عدة أيام جولات قتال عنيفة فيها، بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي.
وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن لسيادتها وسلامتها
09:56 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وحصلت أوكرانيا على مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала