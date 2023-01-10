https://sputnikarabic.ae/20230110/حرب-تصريحات-نارية-بينهما-نتنياهو-ردا-على-لابيد-لا-يمكن-تحريض-الجمهور-على-التمرد-1072136861.html

حرب تصريحات نارية بينهما.. نتنياهو ردا على لابيد: لا يمكن تحريض الجمهور على التمرد

حرب تصريحات نارية بينهما.. نتنياهو ردا على لابيد: لا يمكن تحريض الجمهور على التمرد

اندلعت حرب تصريحات نارية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد، مساء اليوم الثلاثاء. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T20:12+0000

2023-01-10T20:12+0000

2023-01-10T20:12+0000

العالم العربي

إسرائيل

بيني غانتس

بنيامين نتنياهو

انتخابات الكنيست الإسرائيلي

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وشن نتنياهو هجوما على سلفه لابيد، رئيس الوزراء الأسبق، ردا على تصريحات قالها يائير في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.ونشر بنيامين نتنياهو تغريدة أكد من خلالها أن إسرائيل دولة ديمقراطية لا يتم اعتقال قادة المعارضة فيها، مضيفا أنه في مثل هذه الدولة الديمقراطية لا يتم وصف وزراء الحكومة بـ"النازيين"، ولا يُحرض الجمهور ضده للعصيان المدني أو لتنفيذ أعمال شغب وعنف.وكان يائير لابيد، رئيس الوزراء الأسبق، زعيم المعارضة الحالي، قد شن هجوما حادا على خلفه نتنياهو، حيث نشر تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن الديمقراطية تنهار في يوم واحد.وندد لابيد بما صرح به عضو الكنيست تسيفكا فوغل، البرلماني عن حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية"، الذي يتزعمه وزير الأمن الداخلي المتطرف، إيتمار بن غفير، من المطالبة باعتقاله برفقة وزير الدفاع الأسبق، بيني غانتس، ووزير الدفاع السابق، الجنرال موشيه يوغي يعالون، بدعوى أنهم يحرضون على العنف والتمرد.وقال لابيد لنتنياهو:ونقلت وسائل الإعلام العبرية، في وقت سابق من اليوم، عن عضو الكنيست، تسيفكا فوغل وهو ضابط في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي برتبة عميد، أن غانتس ولبيد، ومعهما آخرون، منهم وزير الأمن الداخلي السابق، الجنرال موشيه بوغي يعالون، يحرضون الناس على التمرد، ويطالبون بخروج الناس إلى الشوارع.وأوضح فوغل ضمن سلسلة تصريحاته أن مثل هذه الدعوة المطالبة بالتمرد والعصيان على حكومة بنيامين نتنياهو تعد بمثابة "خيانة للوطن"، وهو سبب كاف لاعتقال هؤلاء، خاصة لابيد رئيس الوزراء الأسبق، وغانتس وزير الدفاع الأسبق في حكومته.وتوافق ألموغ كوهين، نائب الوزير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع ما ذكره عضو الكنيست، تسفيكا فوغل، من أنه في حال عدم توقف كل من لابيد وغانتس ويعالون ومعهم يائير جولان الذي دعا إلى عصيان مدني في بلاده، ضد حكومة نتنياهو، فإنه يجب اعتقالهم وتكبيليم بالأصفاد.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعا عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يائير جولان، إلى عصيان مدني في بلاده، حيث نشر جولان، وهو عضو بالكنيست عن حزب "ميرتس" اليساري، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، دعا من خلالها إلى العصيان المدني في إسرائيل، وذلك احتجاجا على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الجديد.ولم يكتف عضو الكنيست عن حزب ميرتس اليساري، وهو جنرال سابق بالجيش الإسرائيلي، ونائب وزير الاقتصاد السابق، بذلك بل وصف حكومة نتنياهو الجديدة بأنها "حكومة فاسدة والحريديم المتطرفين يحصلون على أموال الإسرائيليين ويفعلون ما يريدون دون أي رادع"، مناشدا بمحاربة تلك الحكومة وعدم الاكتفاء بمظاهرات أيام السبت.وكان وزير الدفاع السابق يشير إلى محاكمة نتنياهو في قضايا فساد بدأت في 24 مايو/أيار 2020، يقول الأخير إنها مؤامرة ضده يشارك فيها القضاء.وتابع غانتس متحدثا لرئيس الوزراء: "إذا واصلت السير على الطريق الذي تمضي به، فستكون مسؤولية حرب أهلية تدور رحاها في المجتمع الإسرائيلي على عاتقك".وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية داخل إسرائيل.

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العالم العربي, إسرائيل, بيني غانتس, بنيامين نتنياهو, انتخابات الكنيست الإسرائيلي