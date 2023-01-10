https://sputnikarabic.ae/20230110/كوريا-الشمالية-تؤكد-أنها-لن-تقدم-أي-تنازلات-فيما-يتعلق-بالسيادة-1072105559.html

كوريا الشمالية تؤكد أنها لن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بالسيادة

كوريا الشمالية تؤكد أنها لن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بالسيادة

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها "لن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بالسيادة". 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T08:17+0000

2023-01-10T08:17+0000

2023-01-10T08:17+0000

كوريا الشمالية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/13/1066637326_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_eb38e911b710177a1925b156367af08e.jpg

وقال حزب "العمال" الحاكم في كوريا الشمالية، إن "الحزب لن يقدم أي تنازلات أبدا في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والسيادة والكرامة لبلدنا وشعبنا مهما كانت الصعوبات"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وشدد الحزب على أنه "سيحل كل المشاكل بطريقته وقوته بناء على مبدأ الاعتماد على الذات والتنمية الذاتية"، واصفا الاتجاهات الخمسة لبناء الحزب في العصر الجديد التي قدمها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، بأنها سلاح قوي للنضال.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة، ذكرت أن حوالي 100 ألف مواطن من العاصمة بيونغ يانغ حضروا اجتماعا عُقد لدعم تنفيذ قرارات الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب "العمال" الكوري.وعُقد الاجتماع العام الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب "العمال" الكوري في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر.وقدم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تقريرا خلال الجلسة العامة التي استمرت في اليوم الثاني، يحدد أهداف بيونغ يانغ الجديدة لتعزيز دفاع البلاد في عام 2023 على خلفية التصعيد في شبه الجزيرة الكورية.وفقا للتقرير، عقد الاجتماع يوم الخميس في ملعب عيد العمال في بيونغ يانغ. حضر الاجتماع كبار المسؤولين والعاملين في المؤسسات والمؤسسات الصناعية والمزارع ومجمع سانغوون للأسمنت، فضلا عن الشباب والطلاب.وقال التقرير، إن "الحاضرين استمعوا إلى كلمات شفوية ألقاها عدد من المشاركين، تلتها مظاهرة حاشدة وحفل موسيقي ليلة رأس السنة".

https://sputnikarabic.ae/20230104/إعلام-من-المحتمل-أن-يكون-جرى-إعدام-وزير-خارجية-كوريا-الشمالية-السابق-وعدد-من-الدبلوماسيين-في-2022--1071912915.html

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, العالم