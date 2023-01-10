https://sputnikarabic.ae/20230110/كوريا-الشمالية-تؤكد-أنها-لن-تقدم-أي-تنازلات-فيما-يتعلق-بالسيادة-1072105559.html
كوريا الشمالية تؤكد أنها لن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بالسيادة
كوريا الشمالية تؤكد أنها لن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بالسيادة
أكدت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها "لن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بالسيادة". 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T08:17+0000
2023-01-10T08:17+0000
2023-01-10T08:17+0000
كوريا الشمالية
العالم
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وقال حزب "العمال" الحاكم في كوريا الشمالية، إن "الحزب لن يقدم أي تنازلات أبدا في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والسيادة والكرامة لبلدنا وشعبنا مهما كانت الصعوبات"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وشدد الحزب على أنه "سيحل كل المشاكل بطريقته وقوته بناء على مبدأ الاعتماد على الذات والتنمية الذاتية"، واصفا الاتجاهات الخمسة لبناء الحزب في العصر الجديد التي قدمها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، بأنها سلاح قوي للنضال.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة، ذكرت أن حوالي 100 ألف مواطن من العاصمة بيونغ يانغ حضروا اجتماعا عُقد لدعم تنفيذ قرارات الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب "العمال" الكوري.وعُقد الاجتماع العام الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب "العمال" الكوري في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر.وقدم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تقريرا خلال الجلسة العامة التي استمرت في اليوم الثاني، يحدد أهداف بيونغ يانغ الجديدة لتعزيز دفاع البلاد في عام 2023 على خلفية التصعيد في شبه الجزيرة الكورية.وفقا للتقرير، عقد الاجتماع يوم الخميس في ملعب عيد العمال في بيونغ يانغ. حضر الاجتماع كبار المسؤولين والعاملين في المؤسسات والمؤسسات الصناعية والمزارع ومجمع سانغوون للأسمنت، فضلا عن الشباب والطلاب.وقال التقرير، إن "الحاضرين استمعوا إلى كلمات شفوية ألقاها عدد من المشاركين، تلتها مظاهرة حاشدة وحفل موسيقي ليلة رأس السنة".
https://sputnikarabic.ae/20230104/إعلام-من-المحتمل-أن-يكون-جرى-إعدام-وزير-خارجية-كوريا-الشمالية-السابق-وعدد-من-الدبلوماسيين-في-2022--1071912915.html
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كوريا الشمالية, العالم
كوريا الشمالية تؤكد أنها لن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بالسيادة
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أكدت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها "لن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بالسيادة".
وقال حزب "العمال" الحاكم في كوريا الشمالية، إن "الحزب لن يقدم أي تنازلات أبدا في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والسيادة والكرامة لبلدنا وشعبنا مهما كانت الصعوبات"، حسب وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية.
وشدد الحزب على أنه "سيحل كل المشاكل بطريقته وقوته بناء على مبدأ الاعتماد على الذات والتنمية الذاتية"، واصفا الاتجاهات الخمسة لبناء الحزب في العصر الجديد التي قدمها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، بأنها سلاح قوي للنضال.
وأشار إلى أن "الاتجاهات الخمسة تضم بناء السياسة والتنظيم والأيديولوجيا والقواعد وأسلوب العمل".
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة، ذكرت أن حوالي 100 ألف مواطن
من العاصمة بيونغ يانغ حضروا اجتماعا عُقد لدعم تنفيذ قرارات الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب "العمال" الكوري.
وعُقد الاجتماع العام الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب "العمال" الكوري في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر.
وقدم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تقريرا خلال الجلسة العامة التي استمرت في اليوم الثاني، يحدد أهداف بيونغ يانغ الجديدة لتعزيز دفاع البلاد
في عام 2023 على خلفية التصعيد في شبه الجزيرة الكورية.
وفقا للتقرير، عقد الاجتماع يوم الخميس في ملعب عيد العمال في بيونغ يانغ. حضر الاجتماع كبار المسؤولين والعاملين في المؤسسات والمؤسسات الصناعية والمزارع ومجمع سانغوون للأسمنت، فضلا عن الشباب والطلاب.
وقال التقرير، إن "الحاضرين استمعوا إلى كلمات شفوية ألقاها عدد من المشاركين، تلتها مظاهرة حاشدة وحفل موسيقي ليلة رأس السنة".