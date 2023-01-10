https://sputnikarabic.ae/20230110/مختصون-في-إكسبو-الحج-مبادرة-طريق-مكة-أنهت-إجراءات-القدوم-إلى-الحج-أو-العمرة-في-3-دقائق-1072117073.html
مختصون في "إكسبو الحج": مبادرة "طريق مكة" أنهت إجراءات القدوم إلى الحج أو العمرة في 3 دقائق
مختصون في "إكسبو الحج": مبادرة "طريق مكة" أنهت إجراءات القدوم إلى الحج أو العمرة في 3 دقائق
صرح مختصون في منظومات الحج والعمرة أن مبادرة "طريق مكة"، قد ساعدت في جعل إجراءات القدوم إلى الأماكن المقدسة لا تستغرق أكثر من 3 دقائق 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T12:06+0000
2023-01-10T12:06+0000
2023-01-10T12:06+0000
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ووفقا لموقع "سبق" السعودي، ثمن مختصون وخبراء ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية، من رقمنة الخدمات المقدمة إلى الحجيج والمعتمرين، مؤكدين أن المنصات الرقمية أسهمت "في تقليل الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات القدوم خلال أقل من 3 دقائق، ضمن مبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات برامج رؤية السعودية 2030".جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية الأولى، ضمن أعمال مؤتمر إكسبو الحج 2023، التي عقدت تحت عنوان: "التخطيط للابتكار: رؤية مستقبلية لخدمات الحج الرقمية"، والتي تناولت أبرزَ المؤشرات والنتائج التي حققها مشروع التحول الرقمي في خدمات الحج والعمرة.يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تنظم معرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير/ كانون الثاني، بواسطة وزارة الحج والعمرة، ويمثل جزءا من جهود منظومة الحج والعمرة للارتقاء بجودة الخدمات التي يتم تقديمها للحجاج من جميع دول العالم، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.ويهدف "إكسبو الحج" إلى تطوير تجربة الحجاج في الاستفادة من أفكار ورؤى المختصين بما يثري تجربتهم عن طريق مشاركة المبتكرين ورواد الأعمال في تعزيز جودة الخدمات التي يتم تقديمها.طالع أيضا: السعودية... 56 دولة تشارك في "إكسبو الحج" في يناير المقبل
https://sputnikarabic.ae/20230106/وزارة-الحج-والعمرة-السعودية-تعلن-قرب-إطلاق-خدمة-الحجاج-الأفراد-من-الخارج-عبر-منصة-نسك--1071979343.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
مختصون في "إكسبو الحج": مبادرة "طريق مكة" أنهت إجراءات القدوم إلى الحج أو العمرة في 3 دقائق
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صرح مختصون في منظومات الحج والعمرة أن مبادرة "طريق مكة"، قد ساعدت في جعل إجراءات القدوم إلى الأماكن المقدسة لا تستغرق أكثر من 3 دقائق
ووفقا لموقع
"سبق" السعودي، ثمن مختصون وخبراء ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية، من رقمنة الخدمات المقدمة إلى الحجيج والمعتمرين، مؤكدين أن المنصات الرقمية أسهمت "في تقليل الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات القدوم خلال أقل من 3 دقائق، ضمن مبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات برامج رؤية السعودية 2030".
جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية الأولى، ضمن أعمال مؤتمر إكسبو الحج
2023، التي عقدت تحت عنوان: "التخطيط للابتكار: رؤية مستقبلية لخدمات الحج الرقمية"، والتي تناولت أبرزَ المؤشرات والنتائج التي حققها مشروع التحول الرقمي في خدمات الحج والعمرة.
ولفت المختصون إلى "سعي المملكة لتكون ضمن أفضل 20 نموذجًا عالميًّا في التحول الرقمي بحلول عام 2030"، مثمنين "الجهود المبذولة في توحيد الخدمات عبر منصة "نسك" باشتمالها على ما يزيد على 120 خدمة إلكترونية، وخدمة ما يصل إلى 30 مليون مستفيد".
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تنظم معرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير/ كانون الثاني، بواسطة وزارة الحج والعمرة، ويمثل جزءا من جهود منظومة الحج والعمرة للارتقاء بجودة الخدمات التي يتم تقديمها للحجاج من جميع دول العالم، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويهدف "إكسبو الحج" إلى تطوير تجربة الحجاج في الاستفادة
من أفكار ورؤى المختصين بما يثري تجربتهم عن طريق مشاركة المبتكرين ورواد الأعمال في تعزيز جودة الخدمات التي يتم تقديمها.