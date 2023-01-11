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البحرية الإيرانية تعلن التخطيط للتواجد في قناة بنما
البحرية الإيرانية تعلن التخطيط للتواجد في قناة بنما
أعلن قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأربعاء، التخطيط للتواجد في قناة بنما. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T12:51+0000
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وصرح إيراني، خلال المؤتمر الوطني الأول تحت عنوان "للحضارة البحرية - مسار التقدم" الذي عقد في منطقة كنارك في جنوبي شرق البلاد، بأن "البحرية الإيرانية كانت موجودة في جميع المضائق الاستراتيجية في العالم حتى اليوم، ولم نتواجد في مضيقين فقط ونخطط العام الجاري للتواجد في قناة بنما".وأضاف قال الأدميرال إيراني، أن استخدام القدرات البحرية يتطلب اهتماما خاصا من جميع المسؤولين البحريين في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال إنه "تم اتخاذ إجراءات في البحرية الإيرانية بدعم من النخب العلمية والشركات القائمة على المعرفة ووزارة الدفاع".وأشار إيراني إلى أن "شواطئ مكران تعتبر مهمة للبلاد، ولهذا السبب دخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدية في تطويرها".وأكد قائد البحرية الإيرانية أن بلاده بدأت الملاحة البحرية قبل الأوروبيين بوقت كبير جدا، "اليوم علينا أن نعزز وجودنا في المياه الدولية ويمكننا القول أنه لا توجد مشكلة في المجال العلمي للتوسع في هذا المجال".
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

البحرية الإيرانية تعلن التخطيط للتواجد في قناة بنما

12:51 GMT 11.01.2023
© Sputnik . Said Tsarnaevسفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Said Tsarnaev
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أعلن قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأربعاء، التخطيط للتواجد في قناة بنما.
وصرح إيراني، خلال المؤتمر الوطني الأول تحت عنوان "للحضارة البحرية - مسار التقدم" الذي عقد في منطقة كنارك في جنوبي شرق البلاد، بأن "البحرية الإيرانية كانت موجودة في جميع المضائق الاستراتيجية في العالم حتى اليوم، ولم نتواجد في مضيقين فقط ونخطط العام الجاري للتواجد في قناة بنما".
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وأضاف قال الأدميرال إيراني، أن استخدام القدرات البحرية يتطلب اهتماما خاصا من جميع المسؤولين البحريين في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقال إنه "تم اتخاذ إجراءات في البحرية الإيرانية بدعم من النخب العلمية والشركات القائمة على المعرفة ووزارة الدفاع".
وأشار إيراني إلى أن "شواطئ مكران تعتبر مهمة للبلاد، ولهذا السبب دخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدية في تطويرها".
وأكد قائد البحرية الإيرانية أن بلاده بدأت الملاحة البحرية قبل الأوروبيين بوقت كبير جدا، "اليوم علينا أن نعزز وجودنا في المياه الدولية ويمكننا القول أنه لا توجد مشكلة في المجال العلمي للتوسع في هذا المجال".
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