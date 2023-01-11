https://sputnikarabic.ae/20230111/البحرية-الإيرانية-تعلن-التخطيط-للتواجد-في-قناة-بنما-1072155770.html
البحرية الإيرانية تعلن التخطيط للتواجد في قناة بنما
البحرية الإيرانية تعلن التخطيط للتواجد في قناة بنما
أعلن قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأربعاء، التخطيط للتواجد في قناة بنما. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T12:51+0000
2023-01-11T12:51+0000
2023-01-11T12:51+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102273/79/1022737946_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_0455b92fa04b68b1d77343d9a38d6db6.jpg
وصرح إيراني، خلال المؤتمر الوطني الأول تحت عنوان "للحضارة البحرية - مسار التقدم" الذي عقد في منطقة كنارك في جنوبي شرق البلاد، بأن "البحرية الإيرانية كانت موجودة في جميع المضائق الاستراتيجية في العالم حتى اليوم، ولم نتواجد في مضيقين فقط ونخطط العام الجاري للتواجد في قناة بنما".وأضاف قال الأدميرال إيراني، أن استخدام القدرات البحرية يتطلب اهتماما خاصا من جميع المسؤولين البحريين في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال إنه "تم اتخاذ إجراءات في البحرية الإيرانية بدعم من النخب العلمية والشركات القائمة على المعرفة ووزارة الدفاع".وأشار إيراني إلى أن "شواطئ مكران تعتبر مهمة للبلاد، ولهذا السبب دخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدية في تطويرها".وأكد قائد البحرية الإيرانية أن بلاده بدأت الملاحة البحرية قبل الأوروبيين بوقت كبير جدا، "اليوم علينا أن نعزز وجودنا في المياه الدولية ويمكننا القول أنه لا توجد مشكلة في المجال العلمي للتوسع في هذا المجال".
https://sputnikarabic.ae/20221203/غواصات-ثقيلة-تنضم-للقوات-البحرية-الإيرانية-قريبا-1070793213.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102273/79/1022737946_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_883e90522a7a0af9ee4e9d80729d983b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
البحرية الإيرانية تعلن التخطيط للتواجد في قناة بنما
تابعنا عبر
أعلن قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأربعاء، التخطيط للتواجد في قناة بنما.
وصرح إيراني، خلال المؤتمر الوطني الأول تحت عنوان "للحضارة البحرية - مسار التقدم" الذي عقد في منطقة كنارك في جنوبي شرق البلاد، بأن "البحرية الإيرانية كانت موجودة في جميع المضائق الاستراتيجية في العالم حتى اليوم، ولم نتواجد في مضيقين فقط ونخطط العام الجاري للتواجد في قناة بنما".
وأضاف قال الأدميرال إيراني، أن استخدام القدرات البحرية يتطلب اهتماما خاصا من جميع المسؤولين البحريين في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية
"إرنا".
وقال إنه "تم اتخاذ إجراءات في البحرية الإيرانية بدعم من النخب العلمية والشركات القائمة على المعرفة ووزارة الدفاع".
وأشار إيراني إلى أن "شواطئ مكران تعتبر مهمة للبلاد، ولهذا السبب دخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدية في تطويرها".
وأكد قائد البحرية الإيرانية
أن بلاده بدأت الملاحة البحرية قبل الأوروبيين بوقت كبير جدا، "اليوم علينا أن نعزز وجودنا في المياه الدولية ويمكننا القول أنه لا توجد مشكلة في المجال العلمي للتوسع في هذا المجال".