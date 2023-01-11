https://sputnikarabic.ae/20230111/الدبيبة-يؤكد-ضرورة-تعاون-ليبيا-مع-تركيا-في-المجالات-الاقتصادية-والسياسية-والعسكرية-1072150414.html
الدبيبة يؤكد ضرورة تعاون ليبيا مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية
الدبيبة يؤكد ضرورة تعاون ليبيا مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية
أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، على "ضرورة تعاون بلاده مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية". 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T11:00+0000
2023-01-11T11:00+0000
2023-01-11T11:00+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065284177_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_25a452a310a78af16e41a6d79c9f2f4b.jpg
ووجّه الدبيبة، عقب استقباله السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز والعاملين في الملحقية العسكرية في السفارة، "الشكر للملحق العسكري التركي في ليبيا على التعاون الإيجابي طيلة عمله بالسفارة"، مؤكدا ضرورة التعاون مع دولة تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.يأتي هذا في وقت قررت محكمة استئناف طرابلس "وقف تنفيذ مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز".ونقلت وسائل إعلام ليبية عن المحامية ثريا الطويبي، قولها إن "محكمة استئناف طرابلس حكمت بإيقاف تنفيذ اتفاقية الدبيبة وتركيا النفطية"، مشيرةً إلى أن "المحكمة حكمت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ الاتفاقية لحين الفصل في موضوع الدعوى".ووقّعت حكومة الدبيبة وتركيا، أخيرًا، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار ذلك انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.وأعرب رئيس الحكومة الليبية الملكفة من البرلمان، فتحي باشاغا، "رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجة الذي وقعته حكومة عبد الحميد الدبيبة وتركيا"، وقال إن حكومته "سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات".فيما خاطب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي قال إنها منتهية الولاية.وأعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري، سامح شكري، أكد خلاله عدم تمتع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشرعية لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230110/محكمة-استئناف-طرابلس-توقف-تنفيذ-مذكرة-التفاهم-بين-حكومة-الدبيبة-وتركيا-حول-النفط-والغاز-1072120580.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065284177_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_85d619e9cef1f086c3e22c3e4419dee5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
الدبيبة يؤكد ضرورة تعاون ليبيا مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية
تابعنا عبر
أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، على "ضرورة تعاون بلاده مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية".
ووجّه الدبيبة، عقب استقباله السفير التركي لدى ليبيا
كنعان يلماز والعاملين في الملحقية العسكرية في السفارة، "الشكر للملحق العسكري التركي في ليبيا على التعاون الإيجابي طيلة عمله بالسفارة"، مؤكدا ضرورة التعاون مع دولة تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
يأتي هذا في وقت قررت محكمة استئناف طرابلس "وقف تنفيذ مذكرة التفاهم
بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز".
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن المحامية ثريا الطويبي، قولها إن "محكمة استئناف طرابلس حكمت بإيقاف تنفيذ اتفاقية الدبيبة وتركيا النفطية"، مشيرةً إلى أن "المحكمة حكمت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ الاتفاقية لحين الفصل في موضوع الدعوى".
ووقّعت حكومة الدبيبة وتركيا
، أخيرًا، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار ذلك انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.
وأعرب رئيس الحكومة الليبية الملكفة من البرلمان، فتحي باشاغا
، "رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجة الذي وقعته حكومة عبد الحميد الدبيبة وتركيا"، وقال إن حكومته "سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات".
فيما خاطب رئيس مجلس النواب الليبي
، عقيلة صالح، "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي قال إنها منتهية الولاية.
وأعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري
، سامح شكري، أكد خلاله عدم تمتع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشرعية لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا.