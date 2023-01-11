https://sputnikarabic.ae/20230111/العثور-على-جثة-أحد-البريطانيين-الاثنين-المفقودين-في-سوليدار-1072175262.html

العثور على جثة أحد البريطانيين الاثنين المفقودين في سوليدار

العثور على جثة أحد البريطانيين الاثنين المفقودين في سوليدار

أعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية، اليوم الأربعاء، العثور على جثة أحد المواطنين البريطانيين المفقودين في مدينة سوليدار في دونيتسك، منذ الجمعة الماضية. 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T20:55+0000

2023-01-11T20:55+0000

2023-01-11T20:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

بريطانيا

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موسكو - سبوتنيك. وأعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، في بيان صحفي، أن المجموعة تلقت، الأحد الماضي، بلاغا باختفاء المواطنين البريطانيين، أندرو بيغشو وكريستوفر بيري.وأفاد البيان بأنه تم العثور على جثة أحدهما اليوم الأربعاء، مع وثائق الثنائي البريطاني.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال عامل إغاثة أمريكي عمل مع البريطانيين المفقودين بالقرب من سوليدار إن البحث عنهم مستمر، حسبما كتبت صحيفة "تلغراف".وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن المفقودين كانا متطوعين شاركا في عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية في دونباس.وأبلغت الشرطة الأوكرانية يوم الاثنين الماضي، أن اثنين من المواطنين البريطانيين، هما أندرو بيجشو وكريستوفر بيري، في عداد المفقودين بالقرب من سوليدار.وبحسب عامل الإغاثة كريستيان كامبل في ولاية تينيسي، فإن بيجشو وبيري المفقودين انتقلا إلى سوليدار لتنفيذ عملية الإخلاء بينما تقدمت القوات الروسية في البلدة.وفي وقت سابق، قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في منطقتي أرتيموفسك وسوليدار.وتعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية لنظام كييف، فهي تقع في وسط خط الدفاع أرتيموفسك - سيفيرسك، حيث أقام الجيش الأوكراني تحصينات دفاعية قوية.

https://sputnikarabic.ae/20230111/تحرير-بلدة-بودغورودنوي-بالقرب-من-سوليدار-في-جمهورية-دونيتسك-العبية-1072144892.html

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