https://sputnikarabic.ae/20230111/العثور-على-جثة-أحد-البريطانيين-الاثنين-المفقودين-في-سوليدار-1072175262.html
العثور على جثة أحد البريطانيين الاثنين المفقودين في سوليدار
العثور على جثة أحد البريطانيين الاثنين المفقودين في سوليدار
أعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية، اليوم الأربعاء، العثور على جثة أحد المواطنين البريطانيين المفقودين في مدينة سوليدار في دونيتسك، منذ الجمعة الماضية. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T20:55+0000
2023-01-11T20:55+0000
2023-01-11T20:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، في بيان صحفي، أن المجموعة تلقت، الأحد الماضي، بلاغا باختفاء المواطنين البريطانيين، أندرو بيغشو وكريستوفر بيري.وأفاد البيان بأنه تم العثور على جثة أحدهما اليوم الأربعاء، مع وثائق الثنائي البريطاني.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال عامل إغاثة أمريكي عمل مع البريطانيين المفقودين بالقرب من سوليدار إن البحث عنهم مستمر، حسبما كتبت صحيفة "تلغراف".وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن المفقودين كانا متطوعين شاركا في عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية في دونباس.وأبلغت الشرطة الأوكرانية يوم الاثنين الماضي، أن اثنين من المواطنين البريطانيين، هما أندرو بيجشو وكريستوفر بيري، في عداد المفقودين بالقرب من سوليدار.وبحسب عامل الإغاثة كريستيان كامبل في ولاية تينيسي، فإن بيجشو وبيري المفقودين انتقلا إلى سوليدار لتنفيذ عملية الإخلاء بينما تقدمت القوات الروسية في البلدة.وفي وقت سابق، قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في منطقتي أرتيموفسك وسوليدار.وتعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية لنظام كييف، فهي تقع في وسط خط الدفاع أرتيموفسك - سيفيرسك، حيث أقام الجيش الأوكراني تحصينات دفاعية قوية.
https://sputnikarabic.ae/20230111/تحرير-بلدة-بودغورودنوي-بالقرب-من-سوليدار-في-جمهورية-دونيتسك-العبية-1072144892.html
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روسيا, بريطانيا
العثور على جثة أحد البريطانيين الاثنين المفقودين في سوليدار
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أعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية، اليوم الأربعاء، العثور على جثة أحد المواطنين البريطانيين المفقودين في مدينة سوليدار في دونيتسك، منذ الجمعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وأعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، في بيان صحفي، أن المجموعة تلقت، الأحد الماضي، بلاغا باختفاء المواطنين البريطانيين
، أندرو بيغشو وكريستوفر بيري.
وأفاد البيان بأنه تم العثور على جثة أحدهما اليوم الأربعاء، مع وثائق الثنائي البريطاني.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال عامل إغاثة أمريكي عمل مع البريطانيين المفقودين بالقرب من سوليدار إن البحث عنهم مستمر، حسبما كتبت صحيفة "تلغراف".
وبحسب وسائل إعلام بريطانية
، فإن المفقودين كانا متطوعين شاركا في عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية في دونباس.
وأبلغت الشرطة الأوكرانية يوم الاثنين الماضي، أن اثنين من المواطنين البريطانيين، هما أندرو بيجشو وكريستوفر بيري، في عداد المفقودين بالقرب من سوليدار.
وبحسب تقارير إعلامية، لم يتم العثور على البريطانيين منذ يوم الجمعة، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تقدم الدعم لأسر المفقودين.
وبحسب عامل الإغاثة كريستيان كامبل في ولاية تينيسي، فإن بيجشو وبيري المفقودين انتقلا إلى سوليدار لتنفيذ عملية الإخلاء بينما تقدمت القوات الروسية في البلدة.
وفي وقت سابق، قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة
في منطقتي أرتيموفسك وسوليدار.
وتعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية لنظام كييف، فهي تقع في وسط خط الدفاع أرتيموفسك - سيفيرسك، حيث أقام الجيش الأوكراني تحصينات دفاعية قوية.