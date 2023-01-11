https://sputnikarabic.ae/20230111/صحيفة-تكشف-تفاصيل-حرب-خفية-بين-إسرائيل-وإيران-على-أراضي-سوريا-1072164115.html
صحيفة تكشف تفاصيل "حرب خفية" بين إسرائيل وإيران على أراضي سوريا
صحيفة تكشف تفاصيل "حرب خفية" بين إسرائيل وإيران على أراضي سوريا
تسعى إيران إلى إقامة بنية تحتية لدفاعات جوية شاملة في الأراضي السورية، في خطة يترتب عليها نقل معدات كثيرة وعناصر عسكرية، وذلك بهدف التصدي للضربات الإسرائيلية،... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T15:14+0000
2023-01-11T15:14+0000
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وبحسب تقرير لصحيفة "نيوزويك" استند إلى مصدر في الاستخبارات الأمريكية ونشر الثلاثاء، فإن إسرائيل تواصل هجماتها بغرض إفشال المشروع الدفاعي الإيراني، حيث وجهت بعد بدء الهجمات في عام 2017، ضربات إلى عقارات ومصالح إيرانية.وذكر المصدر: "خلال العامين المنصرمين غيرت إيران استراتيجتها، حيث باتت تعزز نشر قدرات دفاعية جوية من قبلها على الأراضي السورية، بقيمة ملايين الدولارات بهدف مواجهة الهجمات المنسوبة لإسرائيلية".وأضاف أن إيران ساعدت سوريا في تحديث أنظمة الرادارات لديها، والتي تهدف للمساعدة في رصد ومنع الهجمات الإسرائيلية، بشكل أساسي ضد التموضع الإيراني في البلاد.وأشار إلى أن من بين الأسلحة الإيرانية التي تشملها جهود طهران، صاروخ "صياد بي 4"، والذي تم الكشف عنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في احتفال بمشاركة قادة عسكريين إيرانيين، ويستخدم منظومة الدفاع "بافير 373".وفقا للمصدر، بنيت هذه المنظومات على الأراضي السورية وغالبا ما يحتفظ بها الجيش السوري. وقال التقرير إن "الجنود السوريين معرضين للخطر بسبب المشروع الإيراني والهجمات الإسرائيلية ضده".
https://sputnikarabic.ae/20230102/سوريا-مقتل-عسكريين-اثنين-وإصابة-مثلهما--وخروج-مطار-دمشق-الدولي-عن-الخدمة-جراء-العدوان-الإسرائيلي-1071837540.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
صحيفة تكشف تفاصيل "حرب خفية" بين إسرائيل وإيران على أراضي سوريا
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تسعى إيران إلى إقامة بنية تحتية لدفاعات جوية شاملة في الأراضي السورية، في خطة يترتب عليها نقل معدات كثيرة وعناصر عسكرية، وذلك بهدف التصدي للضربات الإسرائيلية، بحسب وسائل إعلام غربية.
وبحسب تقرير لصحيفة
"نيوزويك" استند إلى مصدر في الاستخبارات الأمريكية ونشر الثلاثاء، فإن إسرائيل تواصل هجماتها بغرض إفشال المشروع
الدفاعي الإيراني، حيث وجهت بعد بدء الهجمات في عام 2017، ضربات إلى عقارات ومصالح إيرانية.
وذكر المصدر: "خلال العامين المنصرمين غيرت إيران استراتيجتها، حيث باتت تعزز نشر قدرات دفاعية جوية
من قبلها على الأراضي السورية، بقيمة ملايين الدولارات بهدف مواجهة الهجمات المنسوبة لإسرائيلية".
وأضاف أن إيران ساعدت سوريا في تحديث أنظمة الرادارات لديها، والتي تهدف للمساعدة في رصد ومنع الهجمات الإسرائيلية
، بشكل أساسي ضد التموضع الإيراني في البلاد.
وأشار إلى أن من بين الأسلحة الإيرانية التي تشملها جهود طهران، صاروخ "صياد بي 4"، والذي تم الكشف عنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في احتفال بمشاركة قادة عسكريين إيرانيين، ويستخدم منظومة الدفاع "بافير 373".
وفقا للمصدر، بنيت هذه المنظومات على الأراضي السورية وغالبا ما يحتفظ بها الجيش السوري. وقال التقرير إن "الجنود السوريين معرضين للخطر بسبب المشروع الإيراني والهجمات الإسرائيلية ضده".