https://sputnikarabic.ae/20230111/منظمة-الصحة-العالمة-تعلن-انتهاء-وباء-إيبولا-في-أوغندا-1072153861.html
منظمة الصحة العالمة تعلن انتهاء وباء إيبولا في أوغندا
منظمة الصحة العالمة تعلن انتهاء وباء إيبولا في أوغندا
أعلنت الحكومة الأوغندية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، انتهاء التفشي الأخير لفيروس إيبولا في أوغندا، بعد أشهر من ظهور المرض وتسجيل حالات إصابة ووفيات... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T12:08+0000
2023-01-11T12:08+0000
2023-01-11T12:08+0000
العالم
منظمة الصحة العالمية
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وقالت وزيرة الصحة روث أسينغ، في إفادة للصحفيين اليوم، إن البلاد لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال فترة الـ42 يوما الماضية.كان التفشي الأخير، هو الأول خلال عقد، ومن سلالة السودان الأقل شيوعا والتي على عكس سلالة زائير التي تسببت في تفشي المرض في الكونغو المجاورة في السنوات الأخيرة، ليس لها لقاح أو علاجات مؤكدة.سجلت أوغندا 142 حالة إصابة من بينها 56 وفاة منذ الإعلان عن تفشي المرض في سبتمبر/ أيلول. ينتشر الإيبولا، الذي يمكن أن يظهر أحيانا على شكل حمى نزفية، من خلال ملامسة سوائل جسم شخص مصاب أو مواد ملوثة.وقال ماتشيديسو مويتي، مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "مع عدم وجود لقاحات وعلاجات، كان هذا أحد أكثر حالات تفشي فيروس إيبولا تحديا في السنوات الخمس الماضية".وتابع: "قبل شهرين، بدا الأمر كما لو أن الإيبولا سيلقي بظلاله القاتمة على البلاد حتى عام 2023، حيث وصل تفشي المرض إلى مدن رئيسية مثل كمبالا وجينجا، لكن هذا الفوز يجعل العام يبدأ بأمل كبير لأفريقيا".قال وزير الصحة الأوغندي إن البلاد أنفقت 18 مليون دولار لمكافحة المرض، مضيفًا أن هناك حاجة لبناء أنظمة استجابة صحية "قوية ومرنة" لمثل هذه الأوبئة.
https://sputnikarabic.ae/20221104/عالم-أمريكي-يعتقد-أن-فيروس-إيبولا-تسرب-من-مختبر-تموله-الولايات-المتحدة--1069826000.html
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العالم, منظمة الصحة العالمية
العالم, منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمة تعلن انتهاء وباء إيبولا في أوغندا
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أعلنت الحكومة الأوغندية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، انتهاء التفشي الأخير لفيروس إيبولا في أوغندا، بعد أشهر من ظهور المرض وتسجيل حالات إصابة ووفيات به.
وقالت وزيرة الصحة روث أسينغ، في إفادة للصحفيين اليوم، إن البلاد لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال فترة الـ42 يوما الماضية.
كان التفشي الأخير
، هو الأول خلال عقد، ومن سلالة السودان الأقل شيوعا والتي على عكس سلالة زائير التي تسببت في تفشي المرض في الكونغو المجاورة في السنوات الأخيرة، ليس لها لقاح أو علاجات مؤكدة.
سجلت أوغندا
142 حالة إصابة من بينها 56 وفاة منذ الإعلان عن تفشي المرض في سبتمبر/ أيلول. ينتشر الإيبولا، الذي يمكن أن يظهر أحيانا على شكل حمى نزفية، من خلال ملامسة سوائل جسم شخص مصاب أو مواد ملوثة.
وقال ماتشيديسو مويتي، مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "مع عدم وجود لقاحات وعلاجات، كان هذا أحد أكثر حالات تفشي فيروس إيبولا تحديا في السنوات الخمس الماضية".
وتابع: "قبل شهرين، بدا الأمر كما لو أن الإيبولا سيلقي بظلاله القاتمة على البلاد حتى عام 2023، حيث وصل تفشي المرض إلى مدن رئيسية مثل كمبالا وجينجا، لكن هذا الفوز يجعل العام يبدأ بأمل كبير لأفريقيا".
قال وزير الصحة الأوغندي إن البلاد أنفقت 18 مليون دولار لمكافحة المرض، مضيفًا أن هناك حاجة لبناء أنظمة استجابة صحية "قوية ومرنة" لمثل هذه الأوبئة.