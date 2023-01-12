https://sputnikarabic.ae/20230112/التضخم-السنوي-بالولايات-المتحدة-يتباطأ-إلى-أدنى-مستوى-في-ديسمبر-1072204421.html

التضخم السنوي بالولايات المتحدة يتباطأ إلى أدنى مستوى في ديسمبر

التضخم السنوي بالولايات المتحدة يتباطأ إلى أدنى مستوى في ديسمبر

تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له خلال عام، حسبما أظهرت البيانات الحكومية، اليوم الخميس، وهو ما يشير إلى أن أسوأ ارتفاع في الأسعار... 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T15:04+0000

2023-01-12T15:04+0000

2023-01-12T15:04+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

تضخم

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بينما عانت الأسر الأمريكية في العام الماضي، من أعلى مستوى تضخم خلال عقود، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي لنقطة غير مسبوقة منذ الثمانيات على أمل تحسين أوضاع أكبر اقتصاد في العالم، بحسب "فرانس برس".وعلى خلفية الحملة العنيفة، ارتفع سعر المستهلك بنسبة 6.5% اعتبارا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهذه هي أقل زيادة منذ أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما ذكرت وزارة العمل.كما انخفض الرقم السنوي من الزيادة التي بلغت 7.1 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني.ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، فإن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، تباطأ أيضا في ديسمبر إلى 5.7 في المئة، على أساسي سنوي، ليتماشى مع التوقعات، وذلك مقارنة بـ 6% في نوفمبر.

https://sputnikarabic.ae/20230111/توقعات-بتراجع-التضخم-في-روسيا-بالربع-الأول-للعام-وبلوغه-أقل-من-4-بالربع-الثاني-1072164010.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, تضخم