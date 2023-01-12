https://sputnikarabic.ae/20230112/التضخم-السنوي-بالولايات-المتحدة-يتباطأ-إلى-أدنى-مستوى-في-ديسمبر-1072204421.html
التضخم السنوي بالولايات المتحدة يتباطأ إلى أدنى مستوى في ديسمبر
التضخم السنوي بالولايات المتحدة يتباطأ إلى أدنى مستوى في ديسمبر
تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له خلال عام، حسبما أظهرت البيانات الحكومية، اليوم الخميس، وهو ما يشير إلى أن أسوأ ارتفاع في الأسعار... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T15:04+0000
2023-01-12T15:04+0000
2023-01-12T15:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
تضخم
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بينما عانت الأسر الأمريكية في العام الماضي، من أعلى مستوى تضخم خلال عقود، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي لنقطة غير مسبوقة منذ الثمانيات على أمل تحسين أوضاع أكبر اقتصاد في العالم، بحسب "فرانس برس".وعلى خلفية الحملة العنيفة، ارتفع سعر المستهلك بنسبة 6.5% اعتبارا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهذه هي أقل زيادة منذ أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما ذكرت وزارة العمل.كما انخفض الرقم السنوي من الزيادة التي بلغت 7.1 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني.ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، فإن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، تباطأ أيضا في ديسمبر إلى 5.7 في المئة، على أساسي سنوي، ليتماشى مع التوقعات، وذلك مقارنة بـ 6% في نوفمبر.
https://sputnikarabic.ae/20230111/توقعات-بتراجع-التضخم-في-روسيا-بالربع-الأول-للعام-وبلوغه-أقل-من-4-بالربع-الثاني-1072164010.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, تضخم
الولايات المتحدة الأمريكية, تضخم
التضخم السنوي بالولايات المتحدة يتباطأ إلى أدنى مستوى في ديسمبر
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تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له خلال عام، حسبما أظهرت البيانات الحكومية، اليوم الخميس، وهو ما يشير إلى أن أسوأ ارتفاع في الأسعار قد يكون انتهى.
بينما عانت الأسر الأمريكية في العام الماضي، من أعلى مستوى تضخم
خلال عقود، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي لنقطة غير مسبوقة منذ الثمانيات على أمل تحسين أوضاع أكبر اقتصاد في العالم، بحسب "فرانس برس".
وعلى خلفية الحملة العنيفة، ارتفع سعر المستهلك بنسبة 6.5% اعتبارا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهذه هي أقل زيادة منذ أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما ذكرت وزارة العمل.
كما انخفض الرقم السنوي من الزيادة التي بلغت 7.1 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، فإن التضخم الأساسي
، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، تباطأ أيضا في ديسمبر إلى 5.7 في المئة، على أساسي سنوي، ليتماشى مع التوقعات، وذلك مقارنة بـ 6% في نوفمبر.