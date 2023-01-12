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https://sputnikarabic.ae/20230112/روستيخ-الروسية-تستعد-لإنتاج-أنظمة-جديدة-لهوائيات-الاتصالات-1072201037.html
"روستيخ" الروسية تستعد لإنتاج أنظمة جديدة لهوائيات الاتصالات
"روستيخ" الروسية تستعد لإنتاج أنظمة جديدة لهوائيات الاتصالات
طورت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية لإنتاج وتصدير المنتجات المدنية والعسكرية ذات التقنيات العالية، أنظمة جديدة لهوائيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لوسائط... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:02+0000
2023-01-12T14:02+0000
روسيا
شركة روستيخ
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وقامت شركة "روس إلكترونيكا" بتوسيع نطاق أنظمة جديدة لهوائيات الاتصالات، المصممة لأنواع مختلفة من النقل، وقد تم تطوير تعديلين جديدين للمعدات، للسفن النهرية والبحرية الصغيرة ، بالإضافة إلى نسخة مدمجة للنقل البري والسكك الحديدية، وسيتم تنفيذ الأعمال التحضيرية لبدء الإنتاج التسلسلي العام الجاري.وستسمح الأنظمة الجديدة للركاب باستخدام الإنترنت عالي السرعة والاتصالات المستقرة التي يتم إنشاؤها من خلال الأقمار الصناعية المحلية في المدار، والوصول إلى خدمات الوسائط المتعددة المختلفة.وتستشهد الشركة بمثال: "يمكن استخدام نظام الهوائي البحري الجديد في محطة إذاعية صغيرة لإعداد التقارير لإطلاق سباقات القوارب الشراعية".كما أن المعدات قادرة أيضا على توفير البث المباشر لمختلف الأحداث الثقافية والمسابقات الرياضية، وفي أغسطس/ آب 2022 ، تم استخدام مجمع الوسائط المتعددة لبث مسابقات "البياتلون للدبابات" من ملعب التدريب في ألابينو.يشار إلى أن أنظمة الهوائيات تنتج عادة بأشكال وأحجام مختلفة وكل منها مصمم لإداء وظيفة معينة.
https://sputnikarabic.ae/20221115/روستيخ-تعرض-نظام-التحكم-في-الطائرات-المسيرة-داخل-المدينة-1070183623.html
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روسيا, شركة روستيخ
روسيا, شركة روستيخ

"روستيخ" الروسية تستعد لإنتاج أنظمة جديدة لهوائيات الاتصالات

14:02 GMT 12.01.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورمحطة رادار فورونيج لنظام الإنذار بالهجوم الصاروخي في روسيا
محطة رادار فورونيج لنظام الإنذار بالهجوم الصاروخي في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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طورت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية لإنتاج وتصدير المنتجات المدنية والعسكرية ذات التقنيات العالية، أنظمة جديدة لهوائيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لوسائط النقل البحرية والبرية.
وقامت شركة "روس إلكترونيكا" بتوسيع نطاق أنظمة جديدة لهوائيات الاتصالات، المصممة لأنواع مختلفة من النقل، وقد تم تطوير تعديلين جديدين للمعدات، للسفن النهرية والبحرية الصغيرة ، بالإضافة إلى نسخة مدمجة للنقل البري والسكك الحديدية، وسيتم تنفيذ الأعمال التحضيرية لبدء الإنتاج التسلسلي العام الجاري.
وستسمح الأنظمة الجديدة للركاب باستخدام الإنترنت عالي السرعة والاتصالات المستقرة التي يتم إنشاؤها من خلال الأقمار الصناعية المحلية في المدار، والوصول إلى خدمات الوسائط المتعددة المختلفة.
وتستشهد الشركة بمثال: "يمكن استخدام نظام الهوائي البحري الجديد في محطة إذاعية صغيرة لإعداد التقارير لإطلاق سباقات القوارب الشراعية".
كما أن المعدات قادرة أيضا على توفير البث المباشر لمختلف الأحداث الثقافية والمسابقات الرياضية، وفي أغسطس/ آب 2022 ، تم استخدام مجمع الوسائط المتعددة لبث مسابقات "البياتلون للدبابات" من ملعب التدريب في ألابينو.
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يشار إلى أن أنظمة الهوائيات تنتج عادة بأشكال وأحجام مختلفة وكل منها مصمم لإداء وظيفة معينة.
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