https://sputnikarabic.ae/20230114/الجيش-البيلاروسي-يعلن-تسلم-معدات-اتصالات-جديدة-قادرة-على-العمل-تحت-تأثير-لاسلكي-وإلكتروني-قوي-1072265691.html
الجيش البيلاروسي يعلن تسلم معدات اتصالات جديدة قادرة على العمل تحت تأثير لاسلكي وإلكتروني قوي
الجيش البيلاروسي يعلن تسلم معدات اتصالات جديدة قادرة على العمل تحت تأثير لاسلكي وإلكتروني قوي
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم السبت، أنه تم تزويد الجيش البيلاروسي بمعدات اتصالات جديدة قادرة على العمل تحت تأثير لاسلكي وإلكتروني قوي. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T12:20+0000
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مينسك - سبوتنيك. وجاء في البيان المنشور على قناة "تلغرام" التابعة للوزارة: "تمت إضافة معدات اتصالات جديدة إلى مخزون الجيش البيلاروسي، وجرت مراسم التسليم بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي".من جانبه، قال نائب رئيس هيئة الدولة البيلاروسية للصناعات العسكرية (SAMI)، أوليغ ميتشينكو، إن الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم توفيرها حديثًا "قادرة على العمل في ظروف ذات تأثير لاسلكي قوي، مع ضمان نقل البيانات بدقة في الوضع الرقمي إلى المستلم النهائي".وعلق رئيس الأركان العامة البيلاروسي فيكتور جوليفيتش، قائلا: "إن شركة SAMI الخاصة بنا محملة بإنتاج خط كامل من معدات الاتصالات الرقمية، الناتج كبير، لكن زملاءنا في SAMI نجحوا في التعامل مع هذه المهمة، حيث قاموا بتزويد دفعتين سنويًا".يشار إلى أن بيلاروسيا كانت قد تلقت الدفعة الأخيرة من أنظمة الدفاع الجوي "تور- إم تو" من روسيا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220222/معلومات-عن-جيش-بيلاروسيا-بعد-إعلان-تسليحه-بصواريخ-روسية-1059004468.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
الجيش البيلاروسي يعلن تسلم معدات اتصالات جديدة قادرة على العمل تحت تأثير لاسلكي وإلكتروني قوي
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم السبت، أنه تم تزويد الجيش البيلاروسي بمعدات اتصالات جديدة قادرة على العمل تحت تأثير لاسلكي وإلكتروني قوي.
مينسك - سبوتنيك. وجاء في البيان المنشور على قناة "تلغرام" التابعة للوزارة: "تمت إضافة معدات اتصالات
جديدة إلى مخزون الجيش البيلاروسي، وجرت مراسم التسليم بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي".
22 فبراير 2022, 15:23 GMT
من جانبه، قال نائب رئيس هيئة الدولة البيلاروسية
للصناعات العسكرية (SAMI)، أوليغ ميتشينكو، إن الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم توفيرها حديثًا "قادرة على العمل في ظروف ذات تأثير لاسلكي قوي، مع ضمان نقل البيانات بدقة في الوضع الرقمي إلى المستلم النهائي".
وعلق رئيس الأركان العامة البيلاروسي فيكتور جوليفيتش، قائلا: "إن شركة SAMI الخاصة بنا محملة بإنتاج خط كامل من معدات الاتصالات الرقمية، الناتج كبير، لكن زملاءنا في SAMI نجحوا في التعامل مع هذه المهمة، حيث قاموا بتزويد دفعتين سنويًا".
ووفق ما أكدته الوزارة، فإن إمدادات الجيش تعطي الأولوية للرادار ومعدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وأدوات الحرب الإلكترونية، فضلاً عن معدات الدفاع الجوي، مثل أنظمة إس- 400، وتور روسية الصنع، والتي تم وضعها بالفعل في الخدمة.
يشار إلى أن بيلاروسيا كانت قد تلقت الدفعة الأخيرة من أنظمة الدفاع الجوي "تور- إم تو" من روسيا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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28 فبراير 2022, 14:59 GMT