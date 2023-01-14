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https://sputnikarabic.ae/20230114/تونس-المعارضة-تحتج-بالشارع-في-عيد-الثورة-1072261639.html
تونس... المعارضة تحتج بالشارع في عيد الثورة
تونس... المعارضة تحتج بالشارع في عيد الثورة
تشهد العاصمة التونسية، اليوم السبت، تحركات ومسيرات احتجاجية، ينظمها عدد من الأحزاب والمنظمات المعارضة لحكم الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ12... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T11:00+0000
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وخرجت مجموعة من الأحزاب المعارضة وعدد من المنظمات الوطنية، إلى الشارع، وفي مقدمتها جبهة الخلاص الوطني التي تتشكل من حركة النهضة وقوى وشخصيات حليفة لها، فضلا عن الحزب الدستوري الحر وأحزاب التكتل والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والقطب، احتجاجا على سياسات الرئيس سعيد التي بدأت منذ 25 تموز/يوليو 2021 تاريخ بحل حكومة المشيشي وتجميد البرلمان وتعليق العمل بالدستور من قبل الرئيس قيس سعيد.وانتشرت هذه المسيرات في عدد من الشوارع في العاصمة، على غرار شارع الحبيب بورقيبة وشارع محمد الخامس وبمحيط النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في العاصمة وذلك بعد رفض السلطات الترخيص لهذه المسيرات كلها في شارع الحبيب بورقيبة بحجة التدابير الأمنية.وتشارك في هذه المسيرات منظمات وطنية على غرار الرابطة التونسية لحقوق الانسان، والهيئة الوطنية للمحامين ونقابة الصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي عبرت عن رفضها لمنظومة الحكم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها التونسيون، والتي زاد تعميقها قانون المالية الجديد الذي أثقل عديد القطاعات بضرائب وأداءات جديدة إلى جانب ما اعتبرته هذه المنظمات التراجع المخيف لمكسب الحقوق والحريات في تونس.ونددت الأحزاب والمنظمات التي خرجت للاحتجاج في الشوارع اليوم بالتضييقات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية التونسية، التي نشرت تمركزات أمنية مكثفة بمختلف الشوارع والأحياء الرئيسية في العاصمة.طالع أيضا: الداخلية التونسية تعلن ضبط أشخاص بحوزتهم "مبالغ مالية" خلال احتجاجات في العاصمة
https://sputnikarabic.ae/20221210/مسيرة-احتجاجية-في-تونس-تطالب-برحيل-الرئيس-قيس-سعيد-صور-1071048939.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس... المعارضة تحتج بالشارع في عيد الثورة

11:00 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 11:09 GMT 14.01.2023)
© Sputnikالمعرضة التونسية تحتج
المعرضة التونسية تحتج - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik
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تشهد العاصمة التونسية، اليوم السبت، تحركات ومسيرات احتجاجية، ينظمها عدد من الأحزاب والمنظمات المعارضة لحكم الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ12 للثورة في تونس.
وخرجت مجموعة من الأحزاب المعارضة وعدد من المنظمات الوطنية، إلى الشارع، وفي مقدمتها جبهة الخلاص الوطني التي تتشكل من حركة النهضة وقوى وشخصيات حليفة لها، فضلا عن الحزب الدستوري الحر وأحزاب التكتل والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والقطب، احتجاجا على سياسات الرئيس سعيد التي بدأت منذ 25 تموز/يوليو 2021 تاريخ بحل حكومة المشيشي وتجميد البرلمان وتعليق العمل بالدستور من قبل الرئيس قيس سعيد.
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل الرئيس قيس سعيد... صور
10 ديسمبر 2022, 12:10 GMT
وانتشرت هذه المسيرات في عدد من الشوارع في العاصمة، على غرار شارع الحبيب بورقيبة وشارع محمد الخامس وبمحيط النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في العاصمة وذلك بعد رفض السلطات الترخيص لهذه المسيرات كلها في شارع الحبيب بورقيبة بحجة التدابير الأمنية.
وتشارك في هذه المسيرات منظمات وطنية على غرار الرابطة التونسية لحقوق الانسان، والهيئة الوطنية للمحامين ونقابة الصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي عبرت عن رفضها لمنظومة الحكم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها التونسيون، والتي زاد تعميقها قانون المالية الجديد الذي أثقل عديد القطاعات بضرائب وأداءات جديدة إلى جانب ما اعتبرته هذه المنظمات التراجع المخيف لمكسب الحقوق والحريات في تونس.
© Sputnik . Maryam Ghadeeraالمعارضة التونسية تحتج
المعارضة التونسية تحتج - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Maryam Ghadeera
المعارضة التونسية تحتج
© Sputnik . Maryam Ghadeeraالمعارضة التونسية تحتج
المعارضة التونسية تحتج - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Maryam Ghadeera
المعارضة التونسية تحتج
© Sputnik . Maryam Ghadeeraالمعارضة التونسية تحتج
المعارضة التونسية تحتج - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Maryam Ghadeera
المعارضة التونسية تحتج
© Sputnikالمعارضة التونسية تحتج
المعرضة التونسية تحتج - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik
المعارضة التونسية تحتج
© Sputnikالمعارضة التونسية تحتج
المعرضة التونسية تحتج - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik
المعارضة التونسية تحتج
© Sputnik . Maryam Ghadeeraالمعارضة التونسية تحتج
المعارضة التونسية تحتج - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Maryam Ghadeera
المعارضة التونسية تحتج
© Sputnik . Maryam Ghadeeraالمعارضة التونسية تحتج
المعارضة التونسية تحتج - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Maryam Ghadeera
المعارضة التونسية تحتج
© Sputnik . Maryam Ghadeeraالمعارضة التونسية تحتج
المعارضة التونسية تحتج - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Maryam Ghadeera
المعارضة التونسية تحتج
© Sputnikالمعارضة التونسية تحتج
المعرضة التونسية تحتج - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik
المعارضة التونسية تحتج
1/9
© Sputnik . Maryam Ghadeera
المعارضة التونسية تحتج
2/9
© Sputnik . Maryam Ghadeera
المعارضة التونسية تحتج
3/9
© Sputnik . Maryam Ghadeera
المعارضة التونسية تحتج
4/9
© Sputnik
المعارضة التونسية تحتج
5/9
© Sputnik
المعارضة التونسية تحتج
6/9
© Sputnik . Maryam Ghadeera
المعارضة التونسية تحتج
7/9
© Sputnik . Maryam Ghadeera
المعارضة التونسية تحتج
8/9
© Sputnik . Maryam Ghadeera
المعارضة التونسية تحتج
9/9
© Sputnik
المعارضة التونسية تحتج
ونددت الأحزاب والمنظمات التي خرجت للاحتجاج في الشوارع اليوم بالتضييقات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية التونسية، التي نشرت تمركزات أمنية مكثفة بمختلف الشوارع والأحياء الرئيسية في العاصمة.
طالع أيضا: الداخلية التونسية تعلن ضبط أشخاص بحوزتهم "مبالغ مالية" خلال احتجاجات في العاصمة
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