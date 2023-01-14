https://sputnikarabic.ae/20230114/تونس-المعارضة-تحتج-بالشارع-في-عيد-الثورة-1072261639.html

تونس... المعارضة تحتج بالشارع في عيد الثورة

تونس... المعارضة تحتج بالشارع في عيد الثورة

تشهد العاصمة التونسية، اليوم السبت، تحركات ومسيرات احتجاجية، ينظمها عدد من الأحزاب والمنظمات المعارضة لحكم الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ12... 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T11:00+0000

2023-01-14T11:00+0000

2023-01-14T11:09+0000

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0e/1072262646_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2447d60e14b0b45355c69f89e4d319ee.jpg

وخرجت مجموعة من الأحزاب المعارضة وعدد من المنظمات الوطنية، إلى الشارع، وفي مقدمتها جبهة الخلاص الوطني التي تتشكل من حركة النهضة وقوى وشخصيات حليفة لها، فضلا عن الحزب الدستوري الحر وأحزاب التكتل والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والقطب، احتجاجا على سياسات الرئيس سعيد التي بدأت منذ 25 تموز/يوليو 2021 تاريخ بحل حكومة المشيشي وتجميد البرلمان وتعليق العمل بالدستور من قبل الرئيس قيس سعيد.وانتشرت هذه المسيرات في عدد من الشوارع في العاصمة، على غرار شارع الحبيب بورقيبة وشارع محمد الخامس وبمحيط النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في العاصمة وذلك بعد رفض السلطات الترخيص لهذه المسيرات كلها في شارع الحبيب بورقيبة بحجة التدابير الأمنية.وتشارك في هذه المسيرات منظمات وطنية على غرار الرابطة التونسية لحقوق الانسان، والهيئة الوطنية للمحامين ونقابة الصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي عبرت عن رفضها لمنظومة الحكم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها التونسيون، والتي زاد تعميقها قانون المالية الجديد الذي أثقل عديد القطاعات بضرائب وأداءات جديدة إلى جانب ما اعتبرته هذه المنظمات التراجع المخيف لمكسب الحقوق والحريات في تونس.ونددت الأحزاب والمنظمات التي خرجت للاحتجاج في الشوارع اليوم بالتضييقات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية التونسية، التي نشرت تمركزات أمنية مكثفة بمختلف الشوارع والأحياء الرئيسية في العاصمة.طالع أيضا: الداخلية التونسية تعلن ضبط أشخاص بحوزتهم "مبالغ مالية" خلال احتجاجات في العاصمة

https://sputnikarabic.ae/20221210/مسيرة-احتجاجية-في-تونس-تطالب-برحيل-الرئيس-قيس-سعيد-صور-1071048939.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تونس اليوم, العالم العربي