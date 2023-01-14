https://sputnikarabic.ae/20230114/مكتب-الإحصاء-التشيكي-رئيس-الوزراء-السابق-أندريه-بابيس-يتصدر-السباق-الرئاسي-1072272714.html

مكتب الإحصاء التشيكي: رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس يتصدر السباق الرئاسي

مكتب الإحصاء التشيكي: رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس يتصدر السباق الرئاسي

أعلن مكتب الإحصاء التشيكي، اليوم السبت، تصدر رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيس السباق الرئاسي بنسبة 42%. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T15:05+0000

2023-01-14T15:05+0000

2023-01-14T15:05+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/15/1054396829_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_014055315237abf7b0d46780eed8db35.jpg

براغ - سبوتنيك. ووفق ما أعلنه مكتب الإحصاء التشيكي فإن بابيس تصدر الانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك بنسبة 42% من الأصوات، بعد فرز أوراق الاقتراع من 1% من مراكز الاقتراع المستهدفة.وقال بيان مكتب الإحصاء التشيكي: "احتل بيتر بافيل، الرئيس السابق للجنة العسكرية للناتو، المرتبة الثانية بعد بابيس بنسبة 29% من الأصوات، فيما حصل ستة متنافسين آخرين على منصب الرئاسة من 4 إلى 13%".يشار إلى أنه إذا لم يتخط أي من المرشحين نسبة الـ50%، ستجرى الجولة الثانية من التصويت في 27-28 يناير الجاري.طالع أيضا: آلاف المتظاهرين في التشيك يدعون حكومتهم للتفاوض مع روسيا

https://sputnikarabic.ae/20221126/وقفة-احتجاجية-في-براغ-ضد-سياسات-الحكومة-التشيكية-بشأن-أوكرانيا-والطاقة-1070581393.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم