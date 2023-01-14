https://sputnikarabic.ae/20230114/مكتب-الإحصاء-التشيكي-رئيس-الوزراء-السابق-أندريه-بابيس-يتصدر-السباق-الرئاسي-1072272714.html
مكتب الإحصاء التشيكي: رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس يتصدر السباق الرئاسي
مكتب الإحصاء التشيكي: رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس يتصدر السباق الرئاسي
أعلن مكتب الإحصاء التشيكي، اليوم السبت، تصدر رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيس السباق الرئاسي بنسبة 42%. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T15:05+0000
2023-01-14T15:05+0000
2023-01-14T15:05+0000
العالم
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براغ - سبوتنيك. ووفق ما أعلنه مكتب الإحصاء التشيكي فإن بابيس تصدر الانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك بنسبة 42% من الأصوات، بعد فرز أوراق الاقتراع من 1% من مراكز الاقتراع المستهدفة.وقال بيان مكتب الإحصاء التشيكي: "احتل بيتر بافيل، الرئيس السابق للجنة العسكرية للناتو، المرتبة الثانية بعد بابيس بنسبة 29% من الأصوات، فيما حصل ستة متنافسين آخرين على منصب الرئاسة من 4 إلى 13%".يشار إلى أنه إذا لم يتخط أي من المرشحين نسبة الـ50%، ستجرى الجولة الثانية من التصويت في 27-28 يناير الجاري.طالع أيضا: آلاف المتظاهرين في التشيك يدعون حكومتهم للتفاوض مع روسيا
https://sputnikarabic.ae/20221126/وقفة-احتجاجية-في-براغ-ضد-سياسات-الحكومة-التشيكية-بشأن-أوكرانيا-والطاقة-1070581393.html
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العالم
مكتب الإحصاء التشيكي: رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس يتصدر السباق الرئاسي
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أعلن مكتب الإحصاء التشيكي، اليوم السبت، تصدر رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيس السباق الرئاسي بنسبة 42%.
براغ - سبوتنيك. ووفق ما أعلنه مكتب الإحصاء التشيكي فإن بابيس
تصدر الانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك بنسبة 42% من الأصوات، بعد فرز أوراق الاقتراع من 1% من مراكز الاقتراع المستهدفة.
26 نوفمبر 2022, 21:32 GMT
وقال بيان مكتب الإحصاء
التشيكي: "احتل بيتر بافيل، الرئيس السابق للجنة العسكرية للناتو، المرتبة الثانية بعد بابيس بنسبة 29% من الأصوات، فيما حصل ستة متنافسين آخرين على منصب الرئاسة من 4 إلى 13%".
وبحسب البيانات الأولية، أدلى حوالي 55% من الناخبين المسجلين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الفترة من 13 إلى 14 يناير/ كانون الثاني الجاري.
يشار إلى أنه إذا لم يتخط أي من المرشحين نسبة الـ50%، ستجرى الجولة الثانية من التصويت في 27-28 يناير الجاري.