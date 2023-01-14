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https://sputnikarabic.ae/20230114/مكتب-الإحصاء-التشيكي-رئيس-الوزراء-السابق-أندريه-بابيس-يتصدر-السباق-الرئاسي-1072272714.html
مكتب الإحصاء التشيكي: رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس يتصدر السباق الرئاسي
مكتب الإحصاء التشيكي: رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس يتصدر السباق الرئاسي
أعلن مكتب الإحصاء التشيكي، اليوم السبت، تصدر رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيس السباق الرئاسي بنسبة 42%. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T15:05+0000
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براغ - سبوتنيك. ووفق ما أعلنه مكتب الإحصاء التشيكي فإن بابيس تصدر الانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك بنسبة 42% من الأصوات، بعد فرز أوراق الاقتراع من 1% من مراكز الاقتراع المستهدفة.وقال بيان مكتب الإحصاء التشيكي: "احتل بيتر بافيل، الرئيس السابق للجنة العسكرية للناتو، المرتبة الثانية بعد بابيس بنسبة 29% من الأصوات، فيما حصل ستة متنافسين آخرين على منصب الرئاسة من 4 إلى 13%".يشار إلى أنه إذا لم يتخط أي من المرشحين نسبة الـ50%، ستجرى الجولة الثانية من التصويت في 27-28 يناير الجاري.طالع أيضا: آلاف المتظاهرين في التشيك يدعون حكومتهم للتفاوض مع روسيا
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مكتب الإحصاء التشيكي: رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس يتصدر السباق الرئاسي

15:05 GMT 14.01.2023
© AFP 2023 / Michal Cizek 17 أبريل/ نيسان 2021 - رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس يلقي كلمة في مؤتمر صحفي في براغ حيث أُعلن أن جمهورية التشيك ستطرد 18 دبلوماسيًا روسيًا كانوا متورطين في قضية انفجار في مستودع ذخيرة في فربتيس في ديسمبر/ كانون الأول 2014.
17 أبريل/ نيسان 2021 - رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس يلقي كلمة في مؤتمر صحفي في براغ حيث أُعلن أن جمهورية التشيك ستطرد 18 دبلوماسيًا روسيًا كانوا متورطين في قضية انفجار في مستودع ذخيرة في فربتيس في ديسمبر/ كانون الأول 2014. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / Michal Cizek
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أعلن مكتب الإحصاء التشيكي، اليوم السبت، تصدر رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيس السباق الرئاسي بنسبة 42%.
براغ - سبوتنيك. ووفق ما أعلنه مكتب الإحصاء التشيكي فإن بابيس تصدر الانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك بنسبة 42% من الأصوات، بعد فرز أوراق الاقتراع من 1% من مراكز الاقتراع المستهدفة.
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وقال بيان مكتب الإحصاء التشيكي: "احتل بيتر بافيل، الرئيس السابق للجنة العسكرية للناتو، المرتبة الثانية بعد بابيس بنسبة 29% من الأصوات، فيما حصل ستة متنافسين آخرين على منصب الرئاسة من 4 إلى 13%".

وبحسب البيانات الأولية، أدلى حوالي 55% من الناخبين المسجلين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الفترة من 13 إلى 14 يناير/ كانون الثاني الجاري.

يشار إلى أنه إذا لم يتخط أي من المرشحين نسبة الـ50%، ستجرى الجولة الثانية من التصويت في 27-28 يناير الجاري.
طالع أيضا: آلاف المتظاهرين في التشيك يدعون حكومتهم للتفاوض مع روسيا
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