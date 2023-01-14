https://sputnikarabic.ae/20230114/منظمة-الصحة-العالمية-تطالب-الصين-بمزيد-من-المعلومات-عن-كورونا-1072282764.html
منظمة الصحة العالمية تطالب الصين بمزيد من المعلومات عن كورونا
منظمة الصحة العالمية تطالب الصين بمزيد من المعلومات عن كورونا
طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، الصين بتقديم المزيد من المعلومات عن وضع كوفيد لديها، بعد أن سجلت البلاد نحو 60 ألف حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال فترة... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T19:17+0000
2023-01-14T19:17+0000
2023-01-14T19:17+0000
الصين
فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071352961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2260ceb3068a0e01055bcc7bd3d12b8f.jpg
وتقدم مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالطلب خلال محادثة مع ما شياووي مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين، بحسب بيان صادر عن المنظمة.وجاء في بيان منظمة الصحة العالمية أن "دكتور تيدروس أكد أيضا أهمية تعاون وشفافية الصين بشكل أعمق".وحث رئيس منظمة الصحة العالمية جميع الدول على تبادل الإحصاءات الحقيقية من أجل الإسهام في مكافحة أكثر فاعلية لانتشار المرض.وفي وقت سابق اليوم قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد خلال الفترة بين 8 ديسمبر/ كانون الأول و12 يناير/ كانون الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20230111/منظمة-الصحة-العالمية-الصين-لا-تعلن-بدقة-حالات-الوفاة-بفيروس-كورونا-1072169306.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071352961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d856aed97d4256e8f16abd754a690cdd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية
الصين, فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية تطالب الصين بمزيد من المعلومات عن كورونا
تابعنا عبر
طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، الصين بتقديم المزيد من المعلومات عن وضع كوفيد لديها، بعد أن سجلت البلاد نحو 60 ألف حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال فترة تزيد عن الشهر قليلا.
وتقدم مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالطلب خلال محادثة مع ما شياووي مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين، بحسب بيان صادر عن المنظمة.
وجاء في بيان منظمة الصحة العالمية
أن "دكتور تيدروس أكد أيضا أهمية تعاون وشفافية الصين بشكل أعمق".
وحث رئيس منظمة الصحة العالمية جميع الدول على تبادل الإحصاءات الحقيقية من أجل الإسهام في مكافحة أكثر فاعلية لانتشار المرض.
وفي وقت سابق اليوم قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد
خلال الفترة بين 8 ديسمبر/ كانون الأول و12 يناير/ كانون الثاني.