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منظمة الصحة العالمية تطالب الصين بمزيد من المعلومات عن كورونا
منظمة الصحة العالمية تطالب الصين بمزيد من المعلومات عن كورونا
طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، الصين بتقديم المزيد من المعلومات عن وضع كوفيد لديها، بعد أن سجلت البلاد نحو 60 ألف حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال فترة... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T19:17+0000
2023-01-14T19:17+0000
الصين
فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية
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وتقدم مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالطلب خلال محادثة مع ما شياووي مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين، بحسب بيان صادر عن المنظمة.وجاء في بيان منظمة الصحة العالمية أن "دكتور تيدروس أكد أيضا أهمية تعاون وشفافية الصين بشكل أعمق".وحث رئيس منظمة الصحة العالمية جميع الدول على تبادل الإحصاءات الحقيقية من أجل الإسهام في مكافحة أكثر فاعلية لانتشار المرض.وفي وقت سابق اليوم قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد خلال الفترة بين 8 ديسمبر/ كانون الأول و12 يناير/ كانون الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20230111/منظمة-الصحة-العالمية-الصين-لا-تعلن-بدقة-حالات-الوفاة-بفيروس-كورونا-1072169306.html
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الصين, فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية
الصين, فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تطالب الصين بمزيد من المعلومات عن كورونا

19:17 GMT 14.01.2023
© AP Photo / Ng Han Guanمكافحة انتشار فيروس "كوفيد-19" (كورونا) في الصين
مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا) في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
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طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، الصين بتقديم المزيد من المعلومات عن وضع كوفيد لديها، بعد أن سجلت البلاد نحو 60 ألف حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال فترة تزيد عن الشهر قليلا.
وتقدم مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالطلب خلال محادثة مع ما شياووي مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين، بحسب بيان صادر عن المنظمة.
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وجاء في بيان منظمة الصحة العالمية أن "دكتور تيدروس أكد أيضا أهمية تعاون وشفافية الصين بشكل أعمق".
وحث رئيس منظمة الصحة العالمية جميع الدول على تبادل الإحصاءات الحقيقية من أجل الإسهام في مكافحة أكثر فاعلية لانتشار المرض.
وفي وقت سابق اليوم قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد خلال الفترة بين 8 ديسمبر/ كانون الأول و12 يناير/ كانون الثاني.
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