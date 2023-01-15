https://sputnikarabic.ae/20230115/الدفاع-الروسية-تعلن-تصفية-50-عسكريا-أوكرانيا-جنوبي-دونيتسك-1072298185.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مراكز القرار العسكري الأوكرانية بضربات صاروخية موجهة
الدفاع الروسية تعلن تدمير مراكز القرار العسكري الأوكرانية بضربات صاروخية موجهة
صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن سلاح المدفعية في المنطقة العسكرية الشرقية، وكذلك مشاة البحرية من أسطول المحيط الهادئ على محور جنوبي دونيتسك في بلدات فلاديميروفكا... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T11:06+0000
2023-01-15T11:06+0000
2023-01-15T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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كما أعلن البيان تنفيذ القوات المسلحة الروسية لضربات صاروخية استهدفت مراكز القرار العسكرية الأوكرانية ومرافق البنى التحتية.وعلى محور كوبيانسك، نفذت القوات الروسية ضربات جوية ومدفعية دكت معاقل وحدات من الألوية الآلية 14 و92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دفوريتشنوي وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف و نوفوسيلسكوي في جمهورية لوغانسك الجمهورية الشعبية.وعلى محور كراسني ليمان، ألحقت نيران المدفعية من تشكيلات المنطقة العسكرية المركزية والجيش وضربات الطيران الهجومية على مناطق تمركز القوى العاملة هزيمة بوحدات من ألوية الهجوم الجوي 66 و92 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكييفكا وستيلماخوفكا وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، أدت ضربات المدفعية وأعمال وحدات القوات المحمولة جواً إلى صد هجوم شنته مجموعات مهاجمة تابعة للواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.كما دمرت ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية مستودعا للذخيرة وقاعدة لإصلاح راجمات الصواريخ.كما دمرت القوات الروسية مدفعي هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية؛ ومدفع هاوتزر "دي 30" بالقرب من بلدة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم تدمير رادار مضاد للبطارية من طراز "تي بي كيو 36" أمريكي الصنع.بالإضافة إلى ذلك ، تم اعتراض ثماني قذائف من راجمات "هيمارس" و"أوراغان" في مناطق متفرقة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعة زابوروجيه.
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https://sputnikarabic.ae/20230103/الجيش-الروسي-يدمر-4-قاذفات-هيمارس-الأمريكية-في-دروزكوفكا-1071909695.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن تدمير مراكز القرار العسكري الأوكرانية بضربات صاروخية موجهة
11:06 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن سلاح المدفعية في المنطقة العسكرية الشرقية، وكذلك مشاة البحرية من أسطول المحيط الهادئ على محور جنوبي دونيتسك في بلدات فلاديميروفكا وفوليدار وسلادكوي في جمهورية دونيتسك، قاموا بتصفية ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 4 آليات عسكرية.
كما أعلن البيان تنفيذ القوات المسلحة الروسية لضربات صاروخية استهدفت مراكز القرار العسكرية الأوكرانية ومرافق البنى التحتية.
في 14 كانون الثاني/ يناير 2023، تم تنفيذ هجوم صاروخي على مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية ومنشآت الطاقة ذات الصلة، وتم الوصول لجميع الأهداف وإصابتها.
وعلى محور كوبيانسك، نفذت القوات الروسية ضربات جوية ومدفعية دكت معاقل وحدات من الألوية الآلية 14 و92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دفوريتشنوي وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف و نوفوسيلسكوي في جمهورية لوغانسك الجمهورية الشعبية.
ونتيجة لهذه الضربات، تم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا ومركبة قتالية مصفحة ومركبتين.
وعلى محور كراسني ليمان، ألحقت نيران المدفعية من تشكيلات المنطقة العسكرية المركزية والجيش وضربات الطيران الهجومية على مناطق تمركز القوى العاملة هزيمة بوحدات من ألوية الهجوم الجوي 66 و92 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكييفكا وستيلماخوفكا وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، أدت ضربات المدفعية وأعمال وحدات القوات المحمولة جواً إلى صد هجوم شنته مجموعات مهاجمة تابعة للواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتقهقر العدو إلى مواقعه الأصلية متكبدا إجمالي خسائر بلغ أكثر من 115 من الأفراد العسكريين وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة.
كما دمرت ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية مستودعا للذخيرة وقاعدة لإصلاح راجمات الصواريخ.
ودمرت وحدات الجيش الروسي خلال عملية شاملة مدفع "إم 777" أمريكي الصنع في منطقة قرية شلياخوفوي، في مقاطعة خيرسون؛ ومدفع هاوتزر "دي 20" بالقرب من قرية كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية؛ ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا" في منطقة أومانسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية؛ ومدفعي "مستا بي" في في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما دمرت القوات الروسية
مدفعي هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية؛ ومدفع هاوتزر "دي 30" بالقرب من بلدة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم تدمير رادار مضاد للبطارية من طراز "تي بي كيو 36" أمريكي الصنع.
ودمرت وسائط الدفاع الجوي مسيرتين أوكرانيتين في مناطق نيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وكراسنوريشينسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك ، تم اعتراض ثماني قذائف من راجمات "هيمارس" و"أوراغان" في مناطق متفرقة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعة زابوروجيه.