https://sputnikarabic.ae/20230115/الدفاع-الروسية-تعلن-تصفية-50-عسكريا-أوكرانيا-جنوبي-دونيتسك-1072298185.html

الدفاع الروسية تعلن تدمير مراكز القرار العسكري الأوكرانية بضربات صاروخية موجهة

الدفاع الروسية تعلن تدمير مراكز القرار العسكري الأوكرانية بضربات صاروخية موجهة

صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن سلاح المدفعية في المنطقة العسكرية الشرقية، وكذلك مشاة البحرية من أسطول المحيط الهادئ على محور جنوبي دونيتسك في بلدات فلاديميروفكا... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T11:06+0000

2023-01-15T11:06+0000

2023-01-15T11:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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كما أعلن البيان تنفيذ القوات المسلحة الروسية لضربات صاروخية استهدفت مراكز القرار العسكرية الأوكرانية ومرافق البنى التحتية.وعلى محور كوبيانسك، نفذت القوات الروسية ضربات جوية ومدفعية دكت معاقل وحدات من الألوية الآلية 14 و92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دفوريتشنوي وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف و نوفوسيلسكوي في جمهورية لوغانسك الجمهورية الشعبية.وعلى محور كراسني ليمان، ألحقت نيران المدفعية من تشكيلات المنطقة العسكرية المركزية والجيش وضربات الطيران الهجومية على مناطق تمركز القوى العاملة هزيمة بوحدات من ألوية الهجوم الجوي 66 و92 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكييفكا وستيلماخوفكا وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، أدت ضربات المدفعية وأعمال وحدات القوات المحمولة جواً إلى صد هجوم شنته مجموعات مهاجمة تابعة للواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.كما دمرت ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية مستودعا للذخيرة وقاعدة لإصلاح راجمات الصواريخ.كما دمرت القوات الروسية مدفعي هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية؛ ومدفع هاوتزر "دي 30" بالقرب من بلدة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم تدمير رادار مضاد للبطارية من طراز "تي بي كيو 36" أمريكي الصنع.بالإضافة إلى ذلك ، تم اعتراض ثماني قذائف من راجمات "هيمارس" و"أوراغان" في مناطق متفرقة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعة زابوروجيه.

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روسيا, رصد عسكري