https://sputnikarabic.ae/20230115/الرئيس-الإسرائيلي-يصف-الخلاف-بين-نتنياهو-والمعارضة-بأنه-عميق-يمزق-أمتنا-1072303067.html

الرئيس الإسرائيلي يصف الخلاف بين نتنياهو والمعارضة بأنه "عميق يمزق أمتنا"

الرئيس الإسرائيلي يصف الخلاف بين نتنياهو والمعارضة بأنه "عميق يمزق أمتنا"

وصف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الخلاف المتصاعد بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والمعارضة بأنه خلاف عميق. 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T12:48+0000

2023-01-15T12:48+0000

2023-01-15T12:48+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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ووفق بيان له أكد هرتسوغ أن بلاده وقعت في هذا الخلاف، الذي يمكن أن يمزقها، لافتا إلى أنه قلق وبشدة من تبعات هذا الخلاف.وقال: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتحدث عن أحداث الساعة.. نحن في قبضة خلاف عميق يمزق أمتنا.. هذا الصراع يقلقني بشدة، لأنه يقلق الكثيرين في جميع أنحاء إسرائيل والشتات".وكان عشرات الآلاف من الإسرائيليين، قد تظاهروا مساء السبت الماضي، ضد ما أقرته حكومة نتنياهو من تقليص لصلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.وحول دوره في هذا الخلاف قال الرئيس الإسرائيلي: "أركز على دورين حاسمين أعتقد أنني أتحملهما كرئيس في هذه الساعة: تجنب أزمة دستورية تاريخية ووقف الانقسام المستمر داخل أمتنا".وكشف هرتسوغ أنه وخلال الأسبوع الماضي: "كنت أعمل بدوام كامل، وبكل الوسائل، وبذلت جهودًا متواصلة مع الأطراف المعنية، بهدف خلق حوار واسع النطاق وواع ومحترم، وآمل أن يسفر عن نتائج".وكانت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إيستر حايوت، قد هاجمت مشروعا قدمته حكومة بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي، واصفة إياه بأنه "هجوم جامح" على القضاء وتقويض للديمقراطية.وحسب وسائل إعلامية فقد تضمن مشروع تعديل النظام القضائي اعتماد "بند الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بأغلبية بسيطة بتجاوز قرارات المحكمة العليا، كما يسعى إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.طالع أيضا: المحكمة العليا في إسرائيل ترفض كل الالتماسات التي تطالب بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان

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