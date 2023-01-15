https://sputnikarabic.ae/20230115/السعودية-توجه-رسالة-تضامن-إلى-الفلبين-وشعبها-بسبب-قتلى-وإصابات-الفيضانات-1072321823.html
السعودية توجه رسالة تضامن إلى الفلبين وشعبها بسبب قتلى وإصابات الفيضانات
السعودية توجه رسالة تضامن إلى الفلبين وشعبها بسبب قتلى وإصابات الفيضانات
أعلنت المملكة العربية السعودية، تضامنها مع الفلبين جراء الفيضانات الشديدة التي تتعرض لها البلاد. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T21:02+0000
2023-01-15T21:02+0000
2023-01-15T21:02+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103593/90/1035939053_0:207:4000:2457_1920x0_80_0_0_5f82b962ed082f276e7b52e6d8d4b918.jpg
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، تعرب فيه عن تضامن المملكة مع الفلبين بعد وفاة وإصابة عدد كبير من الأشخاص نتيجة الفيضانات.وأكدت وزارة الخارجية تضامنها مع الفلبين وشعبها وحكومتها.وأعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، في الفلبين، أن قرابة الـ30 شخصا قتلوا بسبب الفيضانات.وفق بيان للمجلس أكد أن عدد قتلى الفيضانات في الفلبين بلغ 27، بينما بلغ عدد الجرحى ما يقرب من 12 جريحا.ويوم السبت الماضي، كان بيان المجلس قد أكد أن 20 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وسط الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، فيما وردت أنباء عن إصابة 8 أشخاص آخرين وفقد شخص واحد.ولفت البيان إلى أن السلطات قامت بإنشاء 217 مركزًا للإجلاء، تضم حاليًا نحو 112600 شخص.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103593/90/1035939053_226:0:3775:2662_1920x0_80_0_0_6a6c3c09573f29c9d10d468c3cf40d1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
السعودية توجه رسالة تضامن إلى الفلبين وشعبها بسبب قتلى وإصابات الفيضانات
تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية، تضامنها مع الفلبين جراء الفيضانات الشديدة التي تتعرض لها البلاد.
وحسب وكالة
الأنباء السعودية، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، تعرب فيه عن تضامن المملكة مع الفلبين بعد وفاة وإصابة عدد كبير من الأشخاص نتيجة الفيضانات.
وأكدت وزارة الخارجية تضامنها مع الفلبين وشعبها وحكومتها.
وأعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، في الفلبين
، أن قرابة الـ30 شخصا قتلوا بسبب الفيضانات.
وفق بيان للمجلس أكد أن عدد قتلى الفيضانات
في الفلبين بلغ 27، بينما بلغ عدد الجرحى ما يقرب من 12 جريحا.
ويوم السبت الماضي، كان بيان المجلس قد أكد أن 20 شخصًا على الأقل
لقوا حتفهم وسط الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، فيما وردت أنباء عن إصابة 8 أشخاص آخرين وفقد شخص واحد.
ولفت البيان إلى أن السلطات قامت بإنشاء 217 مركزًا للإجلاء، تضم حاليًا نحو 112600 شخص.