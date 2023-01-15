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https://sputnikarabic.ae/20230115/9-مليارات-دولار-قيمة-صادرات-تركيا-من-السيارات-في-2022-1072297567.html
9 مليارات دولار قيمة صادرات تركيا من السيارات في 2022
9 مليارات دولار قيمة صادرات تركيا من السيارات في 2022
بلغت قيمة صادرات تركيا من السيارات 9 مليارات و264 مليون دولار خلال العام الماضي. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T10:56+0000
2023-01-15T10:56+0000
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول"، عن بيانات مجلس المصدرين أن تركيا صدرت سيارات إلى 110 دول العام الماضي.وأظهرت معطيات المجلس أن قيمة الصادرات من السيارات وصلت إلى 9 مليارات و264 مليونا و807 آلاف دولار.وأوضح أن قطاع صناعة السيارات سجل نموا بمعدل 5.7 في المئة العام الماضي مقارنة مع 2021.وفي مطلع العام الحالي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن قيمة صادرات تركيا بلغت 254.2 مليار دولار في عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230114/أردوغان-معدل-توطين-الصناعة-الدفاعية-في-تركيا-بلغ-80-1072283372.html
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أخبار تركيا اليوم, تصدير
أخبار تركيا اليوم, تصدير

9 مليارات دولار قيمة صادرات تركيا من السيارات في 2022

10:56 GMT 15.01.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور سيارات أجرة لشركة "Yandex.Taxi " في موقف للسيارات في موسكو، بعد إدخال اجراءات صارمة للنقل والتحرك على خلفية انتشار كورونا في البلاد
 سيارات أجرة لشركة Yandex.Taxi في موقف للسيارات في موسكو، بعد إدخال اجراءات صارمة للنقل والتحرك على خلفية انتشار كورونا في البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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بلغت قيمة صادرات تركيا من السيارات 9 مليارات و264 مليون دولار خلال العام الماضي.
ونقلت وكالة "الأناضول"، عن بيانات مجلس المصدرين أن تركيا صدرت سيارات إلى 110 دول العام الماضي.
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وأظهرت معطيات المجلس أن قيمة الصادرات من السيارات وصلت إلى 9 مليارات و264 مليونا و807 آلاف دولار.
وأوضح أن قطاع صناعة السيارات سجل نموا بمعدل 5.7 في المئة العام الماضي مقارنة مع 2021.
وفي مطلع العام الحالي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن قيمة صادرات تركيا بلغت 254.2 مليار دولار في عام 2022.
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