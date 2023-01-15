https://sputnikarabic.ae/20230115/9-مليارات-دولار-قيمة-صادرات-تركيا-من-السيارات-في-2022-1072297567.html
9 مليارات دولار قيمة صادرات تركيا من السيارات في 2022
9 مليارات دولار قيمة صادرات تركيا من السيارات في 2022
بلغت قيمة صادرات تركيا من السيارات 9 مليارات و264 مليون دولار خلال العام الماضي. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T10:56+0000
2023-01-15T10:56+0000
2023-01-15T10:56+0000
أخبار تركيا اليوم
تصدير
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ونقلت وكالة "الأناضول"، عن بيانات مجلس المصدرين أن تركيا صدرت سيارات إلى 110 دول العام الماضي.وأظهرت معطيات المجلس أن قيمة الصادرات من السيارات وصلت إلى 9 مليارات و264 مليونا و807 آلاف دولار.وأوضح أن قطاع صناعة السيارات سجل نموا بمعدل 5.7 في المئة العام الماضي مقارنة مع 2021.وفي مطلع العام الحالي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن قيمة صادرات تركيا بلغت 254.2 مليار دولار في عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230114/أردوغان-معدل-توطين-الصناعة-الدفاعية-في-تركيا-بلغ-80-1072283372.html
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أخبار تركيا اليوم, تصدير
9 مليارات دولار قيمة صادرات تركيا من السيارات في 2022
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بلغت قيمة صادرات تركيا من السيارات 9 مليارات و264 مليون دولار خلال العام الماضي.
ونقلت وكالة "الأناضول"
، عن بيانات مجلس المصدرين أن تركيا صدرت سيارات إلى 110 دول العام الماضي.
وأظهرت معطيات المجلس أن قيمة الصادرات
من السيارات وصلت إلى 9 مليارات و264 مليونا و807 آلاف دولار.
وأوضح أن قطاع صناعة السيارات سجل نموا بمعدل 5.7 في المئة العام الماضي مقارنة مع 2021.
وفي مطلع العام الحالي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن قيمة صادرات تركيا بلغت 254.2 مليار دولار في عام 2022.