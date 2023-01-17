https://sputnikarabic.ae/20230117/المفوضية-الأوروبية-تتحدث-عن-استبدال-80-من-خطوط-الغاز-الروسي-1072386168.html
المفوضية الأوروبية تتحدث عن استبدال 80% من خطوط الغاز الروسي
المفوضية الأوروبية تتحدث عن استبدال 80% من خطوط الغاز الروسي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي استبدل 80% من خطوط أنابيب الغاز الروسي. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T11:53+0000
2023-01-17T11:53+0000
2023-01-17T11:53+0000
العالم
اقتصاد
المفوضية الأوروبية
متحدثة باسم المفوضية الأوروبية
أورسولا فون درلاين
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072385703_0:0:2805:1577_1920x0_80_0_0_82b0466697af4da4aa3811fa183a64b4.jpg
وجاء تصريح فون دير لاين خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي تم بثه على موقع المفوضية الأوروبية.واقترحت المفوضية الأوروبية، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنشاء آلية مؤقتة، لتعديل سوق الغاز، من أجل تقليل تقلباته، وحماية مواطني الاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال، من القفزات الحادة في أسعار الغاز.يشار إلى أنه من المخطط أن يشارك في المنتدى 52 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 56 وزيرا للمالية، وأكثر من 600 رئيس تنفيذي.ومن أبرز المواضيع، التي ستهيمن على منتدى دافوس هي المخاطر قصيرة الأجل، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وكيفية تجنب حدوث ركود عالمي هذا العام، وتراجع جهود مكافحة التغير المناخي.ويقام المنتدى في نسخة هذا العام (2023)، التي سيغيب عنها الوفد الروسي للسنة الثانية على التوالي، تحت عنوان "التعاون في عالم منقسم".
https://sputnikarabic.ae/20221222/مجلس-الاتحاد-الأوروبي-يتبنى-آلية-لوضع-سقف-لأسعار-الغاز-في-الأسواق-1071502361.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072385703_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_488b2fb8cb8501dd771fb525989e53c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد, المفوضية الأوروبية, متحدثة باسم المفوضية الأوروبية, أورسولا فون درلاين, روسيا
العالم, اقتصاد, المفوضية الأوروبية, متحدثة باسم المفوضية الأوروبية, أورسولا فون درلاين, روسيا
المفوضية الأوروبية تتحدث عن استبدال 80% من خطوط الغاز الروسي
تابعنا عبر
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي استبدل 80% من خطوط أنابيب الغاز الروسي.
وجاء تصريح فون دير لاين خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي تم بثه على موقع المفوضية الأوروبية.
واقترحت المفوضية الأوروبية، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنشاء آلية مؤقتة، لتعديل سوق الغاز، من أجل تقليل تقلباته، وحماية مواطني الاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال، من القفزات الحادة في أسعار الغاز
.
يشار إلى أنه من المخطط أن يشارك في المنتدى 52 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 56 وزيرا للمالية، وأكثر من 600 رئيس تنفيذي.
ومن أبرز المواضيع، التي ستهيمن على منتدى دافوس
هي المخاطر قصيرة الأجل، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وكيفية تجنب حدوث ركود عالمي هذا العام، وتراجع جهود مكافحة التغير المناخي.
22 ديسمبر 2022, 19:21 GMT
ويقام المنتدى في نسخة هذا العام (2023)، التي سيغيب عنها الوفد الروسي للسنة الثانية على التوالي، تحت عنوان "التعاون في عالم منقسم".