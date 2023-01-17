https://sputnikarabic.ae/20230117/شولتس-يعين-مسؤولا-إقليميا-وزيرا-للدفاع-عقب-استقالة-لامبرخت-1072392133.html

شولتس يعين مسؤولا إقليميا وزيرا للدفاع عقب استقالة لامبرخت

شولتس يعين مسؤولا إقليميا وزيرا للدفاع عقب استقالة لامبرخت

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، تعيين مسؤول إقليمي وزيرا جديدا للدفاع في أعقاب استقالة كريستين لامبرخت التي تعرضت لانتقادات شديدة. 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T14:56+0000

2023-01-17T14:56+0000

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أخبار ألمانيا

منصب وزير الدفاع

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وزير الدفاع المكلف، بوريس بيستوريوس، عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه شولتس، وعمل وزيرا للداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى منذ عام 2013، بحسب "أسوشيتدبرس".وقال شولتس في بيان مكتوب: "أنا سعيد للغاية للفوز ببوريس بيستريوس، وهو سياسي بارز في بلادنا، لتولي منصب وزير الدفاع".وأضاف المستشار الألماني: "بيستريوس سياسي محنك لديه خبرات إدارية، شارك في السياسة الأمنية لسنوات، وبكفاءته وحزمه وقلبه الكبير، هو الشخص المناسب تحديدا لقيادة الجيش الألماني خلال هذه الحقبة من التغييرات".من المقرر أن يتسلم بيستوريوس البالغ من العمر 62 عاما أوراق تعيينه من الرئيس الألماني فالتر شتاينماير ويؤدي اليمين الدستورية في البرلمان، يوم الخميس، بحسب المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبيستريت.ويوم الاثنين، قالت كريستيان هوفمان، المتحدثة باسم المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه قبل استقالة وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، وسيعين بديلا لها.وتعرضت لامبرخت لانتقادات متكررة على مدار الأشهر الماضية، بعد انتشار صورة لنجلها داخل طائرة هليكوبتر عسكرية، وهو لا يملك أي صفة عسكرية، إضافة إلى اقتراحها الذي أثار موجة سخرية، بتوريد خوذ إلى الجيش الأوكراني، فضلا عن تصريح آخر مثير للجدل أدلت به خلال مقابلة مع صحيفة "أم سونتاغ" الألمانية، حينما اعترفت بأنها تواجه مشكلة في الإلمام بالرتب العسكرية داخل الجيش الألماني.

https://sputnikarabic.ae/20221231/شولتس-يحث-الألمان-على-مواصلة-توفير-الطاقة-في-العام-الجديد-2023-1071794868.html

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أخبار ألمانيا, منصب وزير الدفاع