https://sputnikarabic.ae/20230118/إيران-تستعد-لاستلام-مقاتلات-روسية-خارقة-ما-هو-حجم-قوتها-الجوية-في-2023-1072433975.html
إيران تستعد لاستلام مقاتلات روسية خارقة... ما هو حجم قوتها الجوية في 2023؟
إيران تستعد لاستلام مقاتلات روسية خارقة... ما هو حجم قوتها الجوية في 2023؟
تمتلك إيران ثالث أضخم قوة عسكرية في الشرق الأوسط بعد تركيا ومصر، ويصنف جيشها في المرتبة رقم 17 بين أضخم 142 جيشا في العالم. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T14:23+0000
2023-01-18T14:23+0000
2023-01-18T14:23+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار إيران
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ويضم الجيش الإيراني قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 21 عالميا، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.وتسعى إيران لتطوير قدراتها العسكرية بصورة مستمرة ويشمل ذلك القوات الجوية، التي ستعزز قدرتها بمقاتلات روسية خارقة، تقول وسائل إعلام إيرانية إنها ستنضم لسلاح الجو الإيراني في مارس/ آذار المقبل.وتضم القوات الجوية الإيرانية 541 طائرة حربية تشمل:وتظهر إحصاءات الموقع أن قوة المقاتلات تمثل نحو 35 في المئة من حجم القوة الجوية الإيرانية، تليها المروحيات بنحو 23 في المئة، ثم طائرات التدريب وطائرات النقل العسكري.وأعلن شهريار حيدري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قبل أيام، أن إيران ستتسلم مقاتلات "سو 35" الروسية من موسكو في مارس/آذار المقبل.وتصنف "سو 35" ضمن أخطر مقاتلات الهيمنة الجوية في العالم، ويمكنها تدمير جميع الأهداف الجوية في المدى البعيد، إضافة إلى أنها مقاتلة اعتراضية من الطراز الأول.وتنتمي "سو 35" للجيل "الرابع ++"، لكنها تستخدم تكنولوجيا طيران تنتمي إلى مقاتلات الجيل الخامس.
https://sputnikarabic.ae/20221203/القوات-الجوية-الروسية-تستلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-35-إس-1070794462.html
https://sputnikarabic.ae/20221004/6-مقاتلات-روسية-تحلق-بسرعات-خارقة-1068621670.html
https://sputnikarabic.ae/20230115/برلماني-إيراني-سنتسلم-مقاتلات-سوخوي-35-من-روسيا-في-مارس--1072291596.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار إيران
رصد عسكري, روسيا, أخبار إيران
إيران تستعد لاستلام مقاتلات روسية خارقة... ما هو حجم قوتها الجوية في 2023؟
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تمتلك إيران ثالث أضخم قوة عسكرية في الشرق الأوسط بعد تركيا ومصر، ويصنف جيشها في المرتبة رقم 17 بين أضخم 142 جيشا في العالم.
ويضم الجيش الإيراني قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 21 عالميا، حسبما تشير
إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
وتسعى إيران لتطوير قدراتها العسكرية بصورة مستمرة ويشمل ذلك القوات الجوية، التي ستعزز قدرتها بمقاتلات روسية
خارقة، تقول وسائل إعلام إيرانية إنها ستنضم لسلاح الجو الإيراني في مارس/ آذار المقبل.
وتضم القوات الجوية الإيرانية 541 طائرة حربية تشمل:
7 طائرات تزود بالوقود في الجو.
126 مروحية بينها 12 مروحية هجومية.
وتظهر إحصاءات الموقع أن قوة المقاتلات تمثل نحو 35 في المئة من حجم القوة الجوية الإيرانية، تليها المروحيات بنحو 23 في المئة، ثم طائرات التدريب وطائرات النقل العسكري.
وأعلن شهريار حيدري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قبل أيام، أن إيران ستتسلم مقاتلات
"سو 35" الروسية من موسكو في مارس/آذار المقبل.
وتصنف "سو 35
" ضمن أخطر مقاتلات الهيمنة الجوية في العالم، ويمكنها تدمير جميع الأهداف الجوية في المدى البعيد، إضافة إلى أنها مقاتلة اعتراضية من الطراز الأول.
وتنتمي "سو 35" للجيل "الرابع ++"، لكنها تستخدم تكنولوجيا طيران تنتمي إلى مقاتلات الجيل الخامس.