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https://sputnikarabic.ae/20230118/إيران-تستعد-لاستلام-مقاتلات-روسية-خارقة-ما-هو-حجم-قوتها-الجوية-في-2023-1072433975.html
إيران تستعد لاستلام مقاتلات روسية خارقة... ما هو حجم قوتها الجوية في 2023؟
إيران تستعد لاستلام مقاتلات روسية خارقة... ما هو حجم قوتها الجوية في 2023؟
تمتلك إيران ثالث أضخم قوة عسكرية في الشرق الأوسط بعد تركيا ومصر، ويصنف جيشها في المرتبة رقم 17 بين أضخم 142 جيشا في العالم. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T14:23+0000
2023-01-18T14:23+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار إيران
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ويضم الجيش الإيراني قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 21 عالميا، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.وتسعى إيران لتطوير قدراتها العسكرية بصورة مستمرة ويشمل ذلك القوات الجوية، التي ستعزز قدرتها بمقاتلات روسية خارقة، تقول وسائل إعلام إيرانية إنها ستنضم لسلاح الجو الإيراني في مارس/ آذار المقبل.وتضم القوات الجوية الإيرانية 541 طائرة حربية تشمل:وتظهر إحصاءات الموقع أن قوة المقاتلات تمثل نحو 35 في المئة من حجم القوة الجوية الإيرانية، تليها المروحيات بنحو 23 في المئة، ثم طائرات التدريب وطائرات النقل العسكري.وأعلن شهريار حيدري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قبل أيام، أن إيران ستتسلم مقاتلات "سو 35" الروسية من موسكو في مارس/آذار المقبل.وتصنف "سو 35" ضمن أخطر مقاتلات الهيمنة الجوية في العالم، ويمكنها تدمير جميع الأهداف الجوية في المدى البعيد، إضافة إلى أنها مقاتلة اعتراضية من الطراز الأول.وتنتمي "سو 35" للجيل "الرابع ++"، لكنها تستخدم تكنولوجيا طيران تنتمي إلى مقاتلات الجيل الخامس.
https://sputnikarabic.ae/20221203/القوات-الجوية-الروسية-تستلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-35-إس-1070794462.html
https://sputnikarabic.ae/20221004/6-مقاتلات-روسية-تحلق-بسرعات-خارقة-1068621670.html
https://sputnikarabic.ae/20230115/برلماني-إيراني-سنتسلم-مقاتلات-سوخوي-35-من-روسيا-في-مارس--1072291596.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار إيران
رصد عسكري, روسيا, أخبار إيران

إيران تستعد لاستلام مقاتلات روسية خارقة... ما هو حجم قوتها الجوية في 2023؟

14:23 GMT 18.01.2023
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Sputnik
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تمتلك إيران ثالث أضخم قوة عسكرية في الشرق الأوسط بعد تركيا ومصر، ويصنف جيشها في المرتبة رقم 17 بين أضخم 142 جيشا في العالم.
ويضم الجيش الإيراني قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 21 عالميا، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
مناورات جوية لمقاتلات سو - 35 إس التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا، 6 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
القوات الجوية الروسية تستلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس"
3 ديسمبر 2022, 10:35 GMT
وتسعى إيران لتطوير قدراتها العسكرية بصورة مستمرة ويشمل ذلك القوات الجوية، التي ستعزز قدرتها بمقاتلات روسية خارقة، تقول وسائل إعلام إيرانية إنها ستنضم لسلاح الجو الإيراني في مارس/ آذار المقبل.

وتضم القوات الجوية الإيرانية 541 طائرة حربية تشمل:

196 مقاتلة حربية.
23 طائرة هجومية.
86 طائرة نقل عسكري.
94 طائرة تدريب.
9 طائرات مهام خاصة.
7 طائرات تزود بالوقود في الجو.
126 مروحية بينها 12 مروحية هجومية.
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
4 أكتوبر 2022, 18:53 GMT
وتظهر إحصاءات الموقع أن قوة المقاتلات تمثل نحو 35 في المئة من حجم القوة الجوية الإيرانية، تليها المروحيات بنحو 23 في المئة، ثم طائرات التدريب وطائرات النقل العسكري.
وأعلن شهريار حيدري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قبل أيام، أن إيران ستتسلم مقاتلات "سو 35" الروسية من موسكو في مارس/آذار المقبل.
مقاتلات سوخوي 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
برلماني إيراني: سنتسلم مقاتلات "سوخوي-35" من روسيا في مارس
15 يناير, 07:36 GMT
وتصنف "سو 35" ضمن أخطر مقاتلات الهيمنة الجوية في العالم، ويمكنها تدمير جميع الأهداف الجوية في المدى البعيد، إضافة إلى أنها مقاتلة اعتراضية من الطراز الأول.
وتنتمي "سو 35" للجيل "الرابع ++"، لكنها تستخدم تكنولوجيا طيران تنتمي إلى مقاتلات الجيل الخامس.
© Sputnikمقاتلة "سو-35" الروسية والمقاتلة "إف-35أ" الأمريكية
مقاتلة سو-35 الروسية والمقاتلة إف-35أ الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
مقاتلة "سو-35" الروسية والمقاتلة "إف-35أ" الأمريكية
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