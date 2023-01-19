https://sputnikarabic.ae/20230119/خبير-وضع-الحرس-الثوري-على-قوائم-التنظيمات-الإرهابية-يؤخر-التوصل-لاتفاق-نووي-1072468945.html

خبير: وضع الحرس الثوري على قوائم التنظيمات الإرهابية يؤخر التوصل لاتفاق نووي

خبير: وضع الحرس الثوري على قوائم التنظيمات الإرهابية يؤخر التوصل لاتفاق نووي

قال محمد خيري، الخبير المصري في الشأن الإيراني، ومدير وحدة الفكر الإيراني بـ"المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية"، إن تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يدعو... 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T11:52+0000

2023-01-19T11:52+0000

2023-01-19T11:52+0000

إيران

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الاتفاق النووي الإيراني

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وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يتعلق القرار بإعدام إيران لعلي رضا أكبري، وبعد تعالي الأصوات الداخلية في العديد من الدول الأوروبية المطالبة بإدراج الحرس الثوري على قوائم التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت بدورها هذا التوجه بعد اعتقال عدد من المواطنين مزدوجي الجنسية لاتخاذهم كأوراق ضغط على الدول الأوروبية فيما يتعلق بالملف النووي.ولفت إلى أن دولا أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا وكندا، سبق وفرضت عقوبات على إيران - وإن كانت رمزية - إلا أنها ساهمت في تأجيج الوضع الشعبي الداخلي، حيث اعتبر المتظاهرون في طهران بأن هناك دعمًا دوليًا حصلوا عليه من الدول الأوروبية، وذلك من خلال البيانات التي كانت تصدر من حين لآخر تتحدث عن دعم حق التظاهر.أما وضع الحرس الثوري على قوائم التنظيمات الإرهابية، وهو إحدى الجهات السيادية وجزء أساسي من الكيان السياسي والعسكري الإيراني، بحسب الخبير المصري، يعني تأخير وتيرة تطوره العسكري، حيث من المتوقع أن يوقف القرار إمداد هذا الكيان بالآليات العسكرية من أي دولة في العالم، باستثناء بعض الدول.وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.جاء القرار على خلفية ما وصفه القرار بأنه "قمع وحشي" للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق".

https://sputnikarabic.ae/20230119/عبد-اللهيان-إدراج-أوروبا-الحرس-الثوري-على-قائمة-الإرهاب-يعني-إطلاق-النار-على-نفسها-1072451310.html

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إيران, أخبار إيران, العالم, الحرس الثوري الإيراني, حصري, الاتفاق النووي الإيراني