https://sputnikarabic.ae/20230120/أنطونوف-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-يشنون-حرب-هجينة-شاملة-على-روسيا-1072491452.html
أنطونوف: الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون "حرب هجينة شاملة" على روسيا
أنطونوف: الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون "حرب هجينة شاملة" على روسيا
اتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي انطونوف، واشنطن وحلفاءها بشن "حرب هجينة شاملة" على بلاده. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T03:10+0000
2023-01-20T03:10+0000
2023-01-20T03:10+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "الأمريكيون وحلفاؤهم أطلقوا العنان لحرب هجينة شاملة ضد روسيا وعلى أراضينا."جاء ذلك بعدما أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعليمات لوزارة الخارجية، تتضمن تخصيص مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 2.5 مليار دولار.وفي مذكرة رسمية أصدرها البيت الأبيض، فوض بايدن وزير الخارجية أنتوني بلينكين، بتوجيه ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من المنتوجات والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع الأمريكية، والتدريب العسكري لمساعدة أوكرانيا.وبوقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عن "تخصيص الولايات المتحدة مبلغ 2.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا".وأفادت وسائل إعلام غربية، يوم الأربعاء الماضي، بأن وزارة الدفاع الأمريكية اتفقت مع السلطات الإسرائيلية على نقل 300 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "البنتاغون" الأمريكي أجرى اتفاقا مع السلطات الإسرائيلية على نقل هذه الكمية من القذائف المدفعية لأوكرانيا من المخزون الأمريكي الموجود في إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230119/الصين-مستعدون-في-2023-للعمل-مع-روسيا-لتعزيز-نظام-دولي-أكثر-إنصافا-وعقلانية-1072475881.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أنطونوف: الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون "حرب هجينة شاملة" على روسيا
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اتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي انطونوف، واشنطن وحلفاءها بشن "حرب هجينة شاملة" على بلاده.
واشنطن- سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "الأمريكيون وحلفاؤهم أطلقوا العنان لحرب هجينة شاملة ضد روسيا وعلى أراضينا."
جاء ذلك بعدما أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعليمات لوزارة الخارجية، تتضمن تخصيص مساعدة عسكرية جديدة
لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 2.5 مليار دولار.
وفي مذكرة رسمية أصدرها البيت الأبيض، فوض بايدن وزير الخارجية أنتوني بلينكين، بتوجيه ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من المنتوجات والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع الأمريكية، والتدريب العسكري لمساعدة أوكرانيا.
وبوقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عن "تخصيص الولايات المتحدة مبلغ 2.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا".
وأفادت وسائل إعلام غربية، يوم الأربعاء الماضي، بأن وزارة الدفاع الأمريكية
اتفقت مع السلطات الإسرائيلية على نقل 300 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا.
وذكرت صحيفة
"نيويورك تايمز"، أن "البنتاغون" الأمريكي أجرى اتفاقا مع السلطات الإسرائيلية على نقل هذه الكمية من القذائف المدفعية لأوكرانيا من المخزون الأمريكي الموجود في إسرائيل.