https://sputnikarabic.ae/20230120/الصحة-العالمية-تعلن-ارتفاع-وفيات-كورونا-بنسبة-20-خلال-الـ28-يوما-الماضية-1072490698.html

الصحة العالمية تعلن ارتفاع وفيات كورونا بنسبة 20% خلال الـ28 يوما الماضية

الصحة العالمية تعلن ارتفاع وفيات كورونا بنسبة 20% خلال الـ28 يوما الماضية

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ارتفع بنسبة 20% في الفترة ما بين 19 ديسمبر/ كانون الأول و15 يناير/ كانون... 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T01:03+0000

2023-01-20T01:03+0000

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سبوتنيك. وأوضحت المنظمة في بيانها أنه "في آخر 28 يومًا (من 19 ديسمبر 2022 إلى 15 يناير 2023) ، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 13 مليون حالة إصابة وما يقرب من 53000 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم، بانخفاض قدره 7% في الإصابات وزيادة بنسبة 20% في الوفيات، مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة".وأضاف البيان أنه تم تسجيل أكثر من 13 ألف حالة وفاة و2.8 مليون حالة إصابة جديدة في الفترة من 9 إلى 15 يناير فقط.وبحسب البيان فنه حتى 15 يناير الجاري، تم تسجيل أكثر من 662 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم، فيما توفي أكثر من 6.7 مليون شخص بالمرض.وفي وقت سابق، طالبت منظمة الصحة العالمية، الصين بتقديم المزيد من المعلومات عن وضع كوفيد لديها، بعد أن سجلت البلاد نحو 60 ألف حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال فترة تزيد عن الشهر قليلا.وتقدم مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالطلب خلال محادثة مع ما شياووي مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين، بحسب بيان صادر عن المنظمة.وجاء في بيان منظمة الصحة العالمية أن "دكتور تيدروس أكد أيضا أهمية تعاون وشفافية الصين بشكل أعمق"، وحث رئيس منظمة الصحة العالمية جميع الدول على تبادل الإحصاءات الحقيقية من أجل الإسهام في مكافحة أكثر فاعلية لانتشار المرض.

https://sputnikarabic.ae/20230111/منظمة-الصحة-العالمية-الصين-لا-تعلن-بدقة-حالات-الوفاة-بفيروس-كورونا-1072169306.html

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