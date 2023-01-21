https://sputnikarabic.ae/20230121/بعد-الإعلان-عن-صفقة-مقاتلات-حربية-معلومات-عن-القوات-الجوية-الأردنية-في-2023-1072556180.html

بعد الإعلان عن صفقة مقاتلات حربية... معلومات عن القوات الجوية الأردنية في 2023

بعد الإعلان عن صفقة مقاتلات حربية... معلومات عن القوات الجوية الأردنية في 2023

يصنف الجيش الأردني في المرتبة رقم 81 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، بينما يصنف في المرتبة الـ 14 في الشرق الأوسط. 21.01.2023, سبوتنيك عربي

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ويمتلك الجيش الأردني قوة جوية تجعله في المرتبة رقم 35 عالميا ضمن أقوى القوات الجوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.وتضم القوات الجوية الأردنية 256 طائرة حربية بينها 154 طائرة في وضع الاستعداد القتالي.وتضم القوات الجوية الأردنية أنواع مختلفة من الطائرات الحربية بينها:ولفت الموقع إلى أن الأردن يمتلك 18 مطارا في الخدمة.وتقدر ميزانية الدفاع الأردنية بـ 1.9 مليار دولار في 2023، ويصنف في المرتبة رقم 14 بين أضخم 15 جيشا في الشرق الأوسط.يذكر أن الجيش الأردني أعلن قبل يومين، توقيعه صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء مقاتلات حربية طراز "إف - 16" لدعم قواته الجوية.

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