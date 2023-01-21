https://sputnikarabic.ae/20230121/بعد-الإعلان-عن-صفقة-مقاتلات-حربية-معلومات-عن-القوات-الجوية-الأردنية-في-2023-1072556180.html
بعد الإعلان عن صفقة مقاتلات حربية... معلومات عن القوات الجوية الأردنية في 2023
بعد الإعلان عن صفقة مقاتلات حربية... معلومات عن القوات الجوية الأردنية في 2023
يصنف الجيش الأردني في المرتبة رقم 81 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، بينما يصنف في المرتبة الـ 14 في الشرق الأوسط. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T20:20+0000
2023-01-21T20:20+0000
2023-01-21T20:20+0000
رصد عسكري
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويمتلك الجيش الأردني قوة جوية تجعله في المرتبة رقم 35 عالميا ضمن أقوى القوات الجوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.وتضم القوات الجوية الأردنية 256 طائرة حربية بينها 154 طائرة في وضع الاستعداد القتالي.وتضم القوات الجوية الأردنية أنواع مختلفة من الطائرات الحربية بينها:ولفت الموقع إلى أن الأردن يمتلك 18 مطارا في الخدمة.وتقدر ميزانية الدفاع الأردنية بـ 1.9 مليار دولار في 2023، ويصنف في المرتبة رقم 14 بين أضخم 15 جيشا في الشرق الأوسط.يذكر أن الجيش الأردني أعلن قبل يومين، توقيعه صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء مقاتلات حربية طراز "إف - 16" لدعم قواته الجوية.
https://sputnikarabic.ae/20230118/إيران-تستعد-لاستلام-مقاتلات-روسية-خارقة-ما-هو-حجم-قوتها-الجوية-في-2023-1072433975.html
https://sputnikarabic.ae/20230119/الأردن-يعلن-توقيع-اتفاقية-لشراء-12-مقاتلة-إف-16-من-أمريكا-1072489695.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد الإعلان عن صفقة مقاتلات حربية... معلومات عن القوات الجوية الأردنية في 2023
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يصنف الجيش الأردني في المرتبة رقم 81 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، بينما يصنف في المرتبة الـ 14 في الشرق الأوسط.
ويمتلك الجيش الأردني قوة جوية تجعله في المرتبة رقم 35 عالميا ضمن أقوى القوات الجوية في العالم، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
وتضم القوات الجوية الأردنية 256 طائرة حربية
بينها 154 طائرة في وضع الاستعداد القتالي.
وتضم القوات الجوية الأردنية أنواع مختلفة من الطائرات الحربية بينها:
ولفت الموقع إلى أن الأردن يمتلك 18 مطارا في الخدمة.
وتقدر ميزانية الدفاع الأردنية بـ 1.9 مليار دولار في 2023، ويصنف في المرتبة رقم 14 بين أضخم 15 جيشا في الشرق الأوسط.
يذكر أن الجيش الأردني أعلن قبل يومين، توقيعه صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء مقاتلات حربية
طراز "إف - 16" لدعم قواته الجوية.