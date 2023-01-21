https://sputnikarabic.ae/20230121/ماذا-يعني-فقد-لبنان-الحق-في-التصويت-بالأمم-المتحدة-وما-تأثيرات-هذه-الخطوة-السياسية-والدبلوماسية؟-1072558348.html

ماذا يعني فقد لبنان الحق في التصويت بالأمم المتحدة وما تأثيرات هذه الخطوة السياسية والدبلوماسية؟

ماذا يعني فقد لبنان الحق في التصويت بالأمم المتحدة وما تأثيرات هذه الخطوة السياسية والدبلوماسية؟

لم تعد الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان مقتصرة على الساحة الداخلية، حيث امتدت لتصل للساحة الدولية، بعد أن فقد لبنان حقه في التصويت بالجمعية العامة للأمم... 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T21:15+0000

2023-01-21T21:15+0000

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وفي رسالة صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خضعت 9 دول أعضاء مؤخرا لأحكام المادة 19، وهي: لبنان، وفنزويلا، وجنوب السودان، ودومينيكا، وغابون، وغينيا الاستوائية، وجزر القمر، وسان تومي وبرينسيبي، والصومال.وأوضحت الرسالة أنه تم حرمان الدول الـ 6 الأولى من التصويت، بينما سمحت الجمعية العامة للدول الـ 3 الأخيرة بالتصويت حتى نهاية الدورة 77.وقال مراقبون إن هذه الخطوة خطيرة على المستوى الداخلي والخارجي، حيث تقوض سيادة لبنان وتجعله عرضة للتدخلات الدولية، كما يفقد مصداقيته أمام المجتمع الدولي، الذي يمكن بعدها التوقف عن تقديم المساعدة.عزلة دوليةاعتبر الدكتور على عبدو، الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، أن فقد لبنان حقه في التصويت بالأمم المتحدة ليست المرة الأولى، حيث تكررت للسبب نفسه وهو التأخر على دفع المستحقات المالية المستحقة، وفقا للمادة 19 من ميثاق المنظمة، مؤكدًا أن لبنان لم يمتنع عن تسديد المستحقات بل تأخر بسبب الأزمة المالية والسياسية التي يعاني منها.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا الموضوع سيكون له تداعيات سلبية كبيرة تضاف إلى الأزمات والتعقيدات التي يعاني منها لبنان، إذا لم يتم تدارك هذا الموضوع بشكل سريع؛ فتسارع الأحداث في لبنان نحو الانهيار الكبير أوصل البلد إلى مصاف الدول الفاشلة والمنهارة، وإلى فقدان ثقة المجتمع الدولي بسبب سوء إدارة البلاد، وانعدام الثقة سيدفع الدول إلى التوقف عن مساعدة لبنان بشكل كلي، وهو ما ينعكس سلبيًا على المواطن بالدرجة الأولى، وسيزيد من عمق الأزمة.ويرى الأكاديمي اللبناني، أن موضوع التصويت مرتبط بشكل أساسي بالسيادة، وهنا مكامن الخطر، فحرمان لبنان من هذا الحق يقوض سيادته ويجعله عرضة إما للعزلة الدولية أو للعديد من التدخلات التي لا يمكن السيطرة عليها، وهو ما لم تتحمله الساحة الداخلية، وعلى الحكومة المبادرة السريعة لتسوية أوضاعها المالية للحفاظ على الحد الأدنى في علاقاتها مع المجتمع الدولي، حتى وإن كانت هناك تباينات كبيرة داخلية وخارجية حول هذا الأمر.ولفت عبدو إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى شلل تام داخل مؤسسات الدولة وانهيار شامل قد تصل بعده البلاد إلى مرحلة اللا عودة، وهذا الأمر رهن التزام الدولة اللبنانية بتعهداتها المالية وحل الموضوع بأسرع وقت ممكن.فقد المصداقيةبدوره اعتبر سركيس أبو زيد، المحلل السياسي اللبناني أن فقد لبنان حقه في التصويت بالأمم المتحدة يعني أنه لم يعد له وزنًا ودورًا واهتمامًا وأهمية على المستوى الدولي، حيث ظهر وكأنه دولة عاجزة وفاشلة، وأن الدول في الأمم المتحدة لم تعد تهتم بوضعه.واستبعد أبو زيد أن يكون هناك تأثير سياسي ودبلوماسي بشكل مباشر على لبنان بسب هذه الخطوة، لكن يمكن اعتباره دليلًا عمليًا على فقد لبنان لمصداقيته ودوره على الساحة الدولية، وفقد كذلك الدور الذي كان يعول عليه، فلبنان يعيش الآن في حالة اضطراب وبلبلة وخوف من فقد القدرة على الإنقاذ والذهاب باتجاه فتن وأحداث أمنية خطيرة، والدخول في براثن الحرب الأهلية.ويرى المحلل السياسي أن الأمم المتحدة والدول لم تعد تهتم بلبنان، ولا تسعى لإيجاد حلول له، كما أن القوى السياسية الفاعلة التي تسيطر عليه لم تعد جدية، ولا تملك القدرة على إيجاد الحلول الضرورية لوقف الانهيار والمزيد من الإفلاس والخراب.ووفقا لقرار صادر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، يمكن الاستثناء والإبقاء على حق الدولة العضو بالتصويت في الأمم المتحدة، إذا اقتنعت بأن التأخر في السداد ناشئ عن أسباب خارجة عن إرادة الدولة، وأسهمت في عجزها عن الدفع.وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية عبر "توتير" أن "سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أُنجزت". وأضافت أنه بعد الاتصالات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، "تبين أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة".

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