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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230121/نفاد-مخزون-الأسلحة-خطر-يهدد-الجيش-الأمريكي-قريبا-1072551161.html
نفاد مخزون الأسلحة… خطر يهدد الجيش الأمريكي قريبا
نفاد مخزون الأسلحة… خطر يهدد الجيش الأمريكي قريبا
أصبحت الجاهزية القتالية لجيش الولايات المتحدة الأمريكية وبقية جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو" محل تساؤل وسط تحذيرات من نفاد مخزونها من الأسلحة في المستقبل... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T16:51+0000
2023-01-21T16:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك في تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أمس الجمعة، أشارت فيه إلى أن الأسلحة التي ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا، ربما تجعل جيشها بلا سلاح في المستقبل القريب.وأورد التقرير تصريحات لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين حول هذا الأمر، شملت:وتابعت المجلة: "مثل هذه التصريحات تقود البعض للتكهن بإمكانية وصول الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء أوكرانيا الآخرين إلى نقطة تفرض عليهم التوقف عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لأنهم يريدون تسليح جيوشهم".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

نفاد مخزون الأسلحة… خطر يهدد الجيش الأمريكي قريبا

16:51 GMT 21.01.2023
© AP Photo / Jim Watsonجنود الجيش الأمريكي
جنود الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Jim Watson
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أصبحت الجاهزية القتالية لجيش الولايات المتحدة الأمريكية وبقية جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو" محل تساؤل وسط تحذيرات من نفاد مخزونها من الأسلحة في المستقبل القريب.
جاء ذلك في تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أمس الجمعة، أشارت فيه إلى أن الأسلحة التي ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا، ربما تجعل جيشها بلا سلاح في المستقبل القريب.
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وأورد التقرير تصريحات لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين حول هذا الأمر، شملت:

وزير البحرية الأمريكي كارلوس ديل تورو: خلال 6 أشهر، يجب أن تختار الولايات المتحدة بين تسليح جيشها أو تسليح أوكرانيا.

ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: مخزونات الأسلحة لدى غالبية الجيوش الأوروبية على وشك النفاد بسبب ما يتم إرساله إلى أوكرانيا.
وتابعت المجلة: "مثل هذه التصريحات تقود البعض للتكهن بإمكانية وصول الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء أوكرانيا الآخرين إلى نقطة تفرض عليهم التوقف عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لأنهم يريدون تسليح جيوشهم".
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وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
© Sputnikأضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
أضخم 11 جيشا في حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
أضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
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