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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230122/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-نحو-295-عسكريا-أوكرانيا-بعمليات-للقوات-الروسية-خلال-آخر-24-ساعة-1072571607.html
الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 295 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة
الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 295 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل نحو 295 من العسكريين الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T12:12+0000
2023-01-22T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية، "تم القضاء على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا في بلدتي دفورشنايا وغريانيكوفكا بمنطقة خاركوف وفي نوفوسيوفسكوي وستيلماخيفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية... والقضاء على أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا في تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية وفي سيريبريانسكي ويامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".كما أعلن كوناشينكوف "القضاء على أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا في بلدات رازدولوفكا وبلاغوداتنو وكراسنوبولي وسفيرنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية... والقضاء على نحو 85 عسكريا أوكرانيا في ستيبنوغورسك بمنطقة زابوروجيه وبريتشيستوكفا بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف "أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من قرية أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير 9 طائرات مسيرة في مواقع متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230113/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-60-جنديا-أوكرانيا-في-خاركوف-وكراسني-ليمان-1072232088.html
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الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 295 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة

12:12 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 12:13 GMT 22.01.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل نحو 295 من العسكريين الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
موسكو - سبوتنيك. وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية، "تم القضاء على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا في بلدتي دفورشنايا وغريانيكوفكا بمنطقة خاركوف وفي نوفوسيوفسكوي وستيلماخيفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية... والقضاء على أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا في تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية وفي سيريبريانسكي ويامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
كما أعلن كوناشينكوف "القضاء على أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا في بلدات رازدولوفكا وبلاغوداتنو وكراسنوبولي وسفيرنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية... والقضاء على نحو 85 عسكريا أوكرانيا في ستيبنوغورسك بمنطقة زابوروجيه وبريتشيستوكفا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف "أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من قرية أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير 9 طائرات مسيرة في مواقع متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا في خاركوف وكراسني ليمان
13 يناير, 11:17 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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